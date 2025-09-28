Na dopravu kladou ve svých volebních programech důraz všechny strany. Nikdo není proti výstavbě dálnic, snad jen pirát Zdeněk Hřib by kladl větší důraz na železnici. Opozice pak namítá, že se současným rozpočtem se to nestihne.
Ředitelství silnic a dálnic v letošním roce otevře 74,1 kilometru nových dálnic. Dokončena bude po víc jak 50 letech dálnice D1, kde přibude 10 kilometrů. Do provozu půjdou také čtyři nové úseky dálnice D35 v délce přes 32 kilometrů.
Stavba středočeské D3 začne za tři roky, možná ze soukromých peněz, řekl šéf ŘSD
V letošním roce by tak na výstavbu a obnovu dopravní infrastruktury mělo směřovat 160 miliard. Příští rok ale bude podle návrhu rozpočtu méně. „Je to pro nás jasnou prioritou. Soustředíme se především na dostavbu základní dálniční sítě,“ popisuje ministr dopravy Martin Kupka (ODS).
Stihnout se to dá i podle Starostů. „Důležitá byla v tomto volebním období přijatá novela liniového zákona, díky níž se podařilo zásadně urychlit přípravu staveb,“ míní dopravní expert STAN senátor Ondřej Lochman.
Dokončení základní dálniční sítě do roku 2033 je reálné i podle opozice. „Dnes chybí v návrhu rozpočtu pro dopravu 60 miliard, přitom právě stabilní a předvídatelné financování je základní podmínkou,“ říká Martin Kolovratník z ANO. Nutné je zachování finančních prostředků, zrychlení povolovacího řízení a navýšení kapacit. „Pokud vláda nezmění přístup, cíl roku 2033 se promění v planý slib,“ dodává Kolovratník.
Silničáři vyzráli na odpor aktivistů, za rok chtějí pokračovat v dálnici do Vídně
Peníze by mohly chybět i podle dalších opozičních stran. „Současná vláda ořezala rozpočet na příští rok v oblasti investic do dopravy. Takže v první řadě je potřeba narovnat rozpočet minimálně do úrovně letošního rozpočtu,“ vysvětluje Jaroslav Komínek (Stačilo!), bývalý radní pro dopravu Ústeckého kraje. Podobně mluví i Radim Fiala z SPD. „Je to reálné, pokud vláda nebude krátit rozpočet na dopravní infrastrukturu,“ upozorňuje Fiala.
Větší problém je podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba železnice. „U vysokorychlostních železnic není postaven ani kilometr. Česko má také velký infrastrukturní dluh v oblasti modernizace silniční a železniční sítě,“ vysvětluje Hřib.
Je reálné dostavět dálnice v roce 2033? Redakce iDNES.cz oslovila koalici i zástupce opozice, co si myslí a co pro dobudování udělají oni.
Stavbaře čekají obtížné mosty
Ředitelství silnic a dálnic se navíc daří pohnout s dostavbou těch nejproblematičtějších dálnic.
Výstavba D6 se blíží ke Karlovým Varům, v novém úseku bude i půlkilometrový most
Staví se část Pražského okruhu mezi dálnicí D1 a Běchovicemi, ŘSD vstoupilo do závěrečné fáze výběru nového mostu přes Vltavu Suchdol – Březiněves. Podle návrhu překlene údolí Vltavy most dlouhý téměř 600 metrů a vysoký 80 metrů.
„Vítězný návrh zapracujeme do projektové dokumentace tak, abychom v roce 2027 mohli zahájit stavbu s cílem dokončit celý Pražský okruh v letech 2030 až 2031,“ upřesňuje ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
Podobně představilo ŘSD teď v září i vítěznou variantu dokončení dálnice D52 z Brna na Vídeň. Hotovo má být v roce 2032.