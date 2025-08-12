V Senátu ale nemají SPD, KSČM ani Motoristé sobě žádného zástupce a u zásahů do Ústavy ČR nemůže Sněmovna nijak přehlasovat Senát.
Hnutí ANO by v srpnu podle volebního modelu získalo 66 mandátů. Jeho hlavní konkurent, trojkoalice SPOLU má šanci na 41 křesel poslanců.
Mobilizace se daří menším stranám
„V aktuálním modelu vidíme, že mobilizace se v tuto chvíli daří zejména menším opozičním subjektům, jako je Stačilo! či Motoristé. Naopak kampaň SPOLU je pro voliče zatím neviditelná. Zdá se, že říjnové volby nebudou opakováním souboje Andreje Babiše a Petra Fialy z roku 2021,“ komentovala politická analytička NMS Tereza Friedrichová.
SPD s podporou Trikolory, Svobodných a PRO by v srpnu získalo 30 mandátů.
Podpora STAN v srpnu činí 10,7 procenta, oproti červenci mírně klesla. Za nimi následují Piráti, hnutí Stačilo! a Motoristé sobě.
STAN by podle NMS získal 21 křesel, Piráti by měli 17 poslanců, stejně tak 17 by jich mělo stačilo a Motoristé sobě by se museli spokojit s osmi.
Do Sněmovny by se ani podle tohoto volebního modelu nedostala Přísaha.
Podle agentury by se v srpnu voleb zúčastnilo 61,8 procenta oprávněných voličů. Účast se tak dlouhodobě drží mírně pod úrovní posledních sněmovních voleb z roku 2021.
„Ukazuje se, že Stačilo! mohla pomoct spolupráce se SOCDEM. Utvrdila jádro tradičních voličů a v očích váhajících voličů zvýšila šanci subjektu na překročení pětiprocentní hranice. U Motoristů pozorujeme něco trochu jiného. Kauza Filipa Turka polarizovala jeho potenciální voliče,“ uvedla analytička Friedrichová. Současně podotkla, že pozice Motoristů je nyní extrémně nejistá a prostor pro další růst nízký.
ANO by muselo hledat dva partnery, pokud by se nedomluvilo s největším rivalem
Z volebního modelu ale především vyplývá, že posilují všechny menší opoziční subjekty.
Hnutí ANO by se tak muselo domluvit nejméně se dvěma dalšími opozičními uskupeními naráz, aby mělo zajištěnou většinu ve Sněmovně (buď s SPD i Stačilo! nebo zároveň s hnutím Tomia Okamury a s Motoristy sobě).
Jen kdyby se domluvili dva největší volební soupeři, ANO a SPOLU, měli by ve Sněmovně společně většinu 107 křesel, a nemuseli by přibrat někoho třetího.
Favoritovi voleb, hnutí ANO, se tak skládání sněmovní většiny podle tohoto průzkumu spíše komplikuje.
Rozhodující bude volební účast
Podle agentury rozhodujícím faktorem v říjnových volbách bude volební účast. „Každá strana nebo koalice bude spoléhat na mobilizaci svých voličů,“ uvedla dále agentura s tím, že v aktuálním volebním modelu se mobilizace daří především menším opozičním subjektům.
Více než dvě třetiny lidí podle průzkumu předpokládají, že po volbách se premiérem stane Andrej Babiš. Jedinou skupinou voličů, kde je toto přesvědčení nižší, jsou voliči SPOLU.
„Vypadá to, že situace z roku 2021 se již opakovat nebude. Mobilizace voličů skrze souboj Petra Fialy a Andreje Babiše bude platit pouze pro voliče SPOLU, ale již ne pro další voliče vládního bloku,“ upozornila politická analytička.
Převládající přesvědčení lidí, že Babiš má vítězství jisté může být podle analytičky problematické i pro ANO.
„Někteří jeho potenciální voliči nemusí k volbám dorazit, protože je ´již rozhodnuto´,“ dodala k průzkumu, kterého se v srpnu zúčastnilo 1 014 respondentů.
Předvolební průzkumy pro parlamentní volby
Zdroj: průzkumy agentur STEM, Ipsos, Kantar, Median, NMS