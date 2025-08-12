Opozice sílí. Babiš by měl s SPD, Motoristy a Stačilo! ve Sněmovně ústavní většinu

Autor: ,
  12:37aktualizováno  13:35
Hnutí ANO by podle agentury NMS v srpnu získalo 29,8 procenta, SPOLU 18,7 procenta. SPD má nyní 14,6 procenta a STAN by podpořilo 10,7 procenta voličů. Ve Sněmovně by byli i Piráti, Stačilo! a těsně by se tam dostali i Motoristé sobě. Šéf ANO Andrej Babiš by podle tohoto volebního modelu s hnutím Tomia Okamury, Stačilo! a Motoristy dosáhl ve Sněmovně na ústavní většinu, měli by 121 mandátů.
Europoslanec Filip Turek hostil v Praze konferenci Patriotů pro Evropu. Na akci...

Europoslanec Filip Turek hostil v Praze konferenci Patriotů pro Evropu. Na akci vystoupil i bývalý prezident Václav Klaus či šéf Motoristů Petr Macinka. (12. dubna 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Europoslanec Filip Turek na sněmu Motoristů sobě v Olomouci (19. července 2025)
Andrej Babiš (ANO) pózuje na fotografii z festivalu Colors of Ostrava s jídlem.
Na Moravském náměstí v Brně proběhl další předvolební mítink premiéra Petra...
Vít Rakušan ve štábu Starostové. (21. září 2024)
27 fotografií

V Senátu ale nemají SPD, KSČM ani Motoristé sobě žádného zástupce a u zásahů do Ústavy ČR nemůže Sněmovna nijak přehlasovat Senát.

Hnutí ANO by v srpnu podle volebního modelu získalo 66 mandátů. Jeho hlavní konkurent, trojkoalice SPOLU má šanci na 41 křesel poslanců.

Mobilizace se daří menším stranám

„V aktuálním modelu vidíme, že mobilizace se v tuto chvíli daří zejména menším opozičním subjektům, jako je Stačilo! či Motoristé. Naopak kampaň SPOLU je pro voliče zatím neviditelná. Zdá se, že říjnové volby nebudou opakováním souboje Andreje Babiše a Petra Fialy z roku 2021,“ komentovala politická analytička NMS Tereza Friedrichová.

SPD s podporou Trikolory, Svobodných a PRO by v srpnu získalo 30 mandátů.

Podpora STAN v srpnu činí 10,7 procenta, oproti červenci mírně klesla. Za nimi následují Piráti, hnutí Stačilo! a Motoristé sobě.

STAN by podle NMS získal 21 křesel, Piráti by měli 17 poslanců, stejně tak 17 by jich mělo stačilo a Motoristé sobě by se museli spokojit s osmi.

Do Sněmovny by se ani podle tohoto volebního modelu nedostala Přísaha.

Podle agentury by se v srpnu voleb zúčastnilo 61,8 procenta oprávněných voličů. Účast se tak dlouhodobě drží mírně pod úrovní posledních sněmovních voleb z roku 2021.

„Ukazuje se, že Stačilo! mohla pomoct spolupráce se SOCDEM. Utvrdila jádro tradičních voličů a v očích váhajících voličů zvýšila šanci subjektu na překročení pětiprocentní hranice. U Motoristů pozorujeme něco trochu jiného. Kauza Filipa Turka polarizovala jeho potenciální voliče,“ uvedla analytička Friedrichová. Současně podotkla, že pozice Motoristů je nyní extrémně nejistá a prostor pro další růst nízký.

Preference Pirátů rychle rostou. Politolog vysvětluje, proč průzkumy mohou klamat

ANO by muselo hledat dva partnery, pokud by se nedomluvilo s největším rivalem

Z volebního modelu ale především vyplývá, že posilují všechny menší opoziční subjekty.

Hnutí ANO by se tak muselo domluvit nejméně se dvěma dalšími opozičními uskupeními naráz, aby mělo zajištěnou většinu ve Sněmovně (buď s SPD i Stačilo! nebo zároveň s hnutím Tomia Okamury a s Motoristy sobě).

Jen kdyby se domluvili dva největší volební soupeři, ANO a SPOLU, měli by ve Sněmovně společně většinu 107 křesel, a nemuseli by přibrat někoho třetího.

Favoritovi voleb, hnutí ANO, se tak skládání sněmovní většiny podle tohoto průzkumu spíše komplikuje.

Rozhodující bude volební účast

Podle agentury rozhodujícím faktorem v říjnových volbách bude volební účast. „Každá strana nebo koalice bude spoléhat na mobilizaci svých voličů,“ uvedla dále agentura s tím, že v aktuálním volebním modelu se mobilizace daří především menším opozičním subjektům.

Více než dvě třetiny lidí podle průzkumu předpokládají, že po volbách se premiérem stane Andrej Babiš. Jedinou skupinou voličů, kde je toto přesvědčení nižší, jsou voliči SPOLU.

„Vypadá to, že situace z roku 2021 se již opakovat nebude. Mobilizace voličů skrze souboj Petra Fialy a Andreje Babiše bude platit pouze pro voliče SPOLU, ale již ne pro další voliče vládního bloku,“ upozornila politická analytička.

Převládající přesvědčení lidí, že Babiš má vítězství jisté může být podle analytičky problematické i pro ANO.

„Někteří jeho potenciální voliči nemusí k volbám dorazit, protože je ´již rozhodnuto´,“ dodala k průzkumu, kterého se v srpnu zúčastnilo 1 014 respondentů.

Předvolební průzkumy pro parlamentní volby

Zdroj: průzkumy agentur STEM, Ipsos, Kantar, Median, NMS

Vstoupit do diskuse (235 příspěvků)

Sobotka, Hamáček, Šmarda: to jsou hrobníci SOCDEM, řekl v Rozstřelu Paroubek

Nejčtenější

A na zádech nesl mrtvého brášku... Kluk z Nagasaki fotografovi způsobil noční můry

Neplakal. Nemluvil. V naprosté tichosti donesl na zádech mrtvého bratra ke krematoriu, aby mohlo být jeho tělo zpopelněno. Snímek, který pořídil v Nagasaki americký armádní fotograf Joe O’Donnell...

„S tím jsme se ještě nesetkali.“ Prazdroj prověřuje restauraci z videa Janka Rubeše

Spor mezi youtuberem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru Prahy nově řeší i Plzeňský Prazdroj. Žena si stěžuje, že video na Rubešově kanále Kluci z Prahy poškozuje její podnik a žádá...

Rozloučení s Jiřím Krampolem. Slováček zahrál, Přeučil musel opustit obřadní síň

Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem. Zazněly Krampolovy oblíbené písně a na projekčních obrazovkách byly puštěny záběry z hercova života....

Janek Rubeš ukázal „turistickou past“ v centru Prahy. Teď ho čeká soud

Videobloger Janek Rubeš, který se se svým kolegou Janem Mikulkou na kanálu Kluci z Prahy dlouhodobě věnuje takzvaným turistickým pastím v centru hlavního města, čelí žalobě od majitelky jedné z...

Kodaň odstraní “velkou sestru” Malé mořské víly, její poprsí budí emoce

V Dánsku se v posledních měsících odehrála vášnivá debata o osudu sochy Velké mořské panny v Kodani. Zatímco někteří se domnívají, že umělecké dílo je ošklivé a vulgární, podle jiných jeho kritika...

Stejný hrdina, stejná doba, různé filmy. Proč do kin míří hned dva Nepelové

Premium

Oba vznikly ve slovensko-české koprodukci, oba se jmenují Nepela a oba sledují obdobný úsek života slavného krasobruslaře. Jeden jde do kin už letos v říjnu, druhý v únoru 2026. Kolik Nepelů zvládne...

12. srpna 2025

Místo cyklovýletu putoval senior na sál. Lékaři při operaci využili novou metodu

Místo plánovaného týdne s přáteli na kolech skončil letos v létě pětasedmdesátiletý pan Jiří z Brna na operačním sále. Protože mu pomalu a přerušovaně tlouklo srdce, voperovali mu lékaři...

12. srpna 2025  13:54

Opozice sílí. Babiš by měl s SPD, Motoristy a Stačilo! ve Sněmovně ústavní většinu

Hnutí ANO by podle agentury NMS v srpnu získalo 29,8 procenta, SPOLU 18,7 procenta. SPD má nyní 14,6 procenta a STAN by podpořilo 10,7 procenta voličů. Ve Sněmovně by byli i Piráti, Stačilo! a těsně...

12. srpna 2025  12:37,  aktualizováno  13:35

V Sasku se ztratil 13letý chlapec z Česka, pátrá po něm přes sto policistů

V Sasku pátrá více než 100 policistů a záchranářů po chlapci z Česka, naposledy byl spatřen kolem půl osmé večer u jezera Silbersee v okrese Bautzen. Chlapci je podle německé policie 13 let, jmenuje...

12. srpna 2025  9:36,  aktualizováno  13:29

Zelenskyj je ochotný vzdát se území, píší v Británii. Situace na frontě je vážná

Sledujeme online

Ukrajina je připravena učinit ústupky a ponechat okupované území pod kontrolou Moskvy výměnou za bezpečnostní záruky a členství v NATO, uvádí před jednáním Donalda Trumpa a Vladimira Putina na...

12. srpna 2025  13:08

Mohli za to piloti. Ústav vyšetřil, proč airbus drhl ocasem o ruzyňskou ranvej

Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod uzavřel vyšetřování květnového incidentu, při kterém airbus tureckých aerolinií drhl ocasem ranvej ruzyňského letiště. Podle zprávy ústavu za to...

12. srpna 2025  13:07

Ukrajinky pohrdají muži, kteří nešli bránit svou zemi, říká šéf Paměti národa Kroupa

Premium

Paměť národa po začátku ruské invaze zorganizovala jednu z největších sbírek na pomoc Ukrajině, vybrala už tři čtvrtě miliardy korun. Její šéf Mikuláš Kroupa do válkou zmítané země pravidelně jezdí...

12. srpna 2025

Slovák převážel v cessně po Evropě tašky s marihuanou. Nevěděl jsem to, hájí se

Krajský soud v Ostravě začal řešit neobvyklý případ slovenského pilota, který podle obžaloby převážel mezi Španělskem, Slovenskem a Polskem drogy. Přišlo se na to při jeho loňském nouzovém přistání...

12. srpna 2025  12:56

Uznávanému vědci zkazilo nezákonné stíhání kariéru, Ústavní soud se ho zastal

Ústavní soud (ÚS) v úterý vyhověl stížnosti vědce a pedagoga Ladislava Novotného, jenž se domáhá vyššího odškodnění za nezákonné trestní stíhání. Chce půl milionu korun. Policie a soudy se případem...

12. srpna 2025  12:21

Komora chce uzákonit dýška. Navrhuje i další gastronomická opatření

Hospodářská komora navrhuje legislativní ukotvení spropitného. Zmíněné opatření by spolu se sjednocením DPH, digitální evidencí tržeb a větší flexibilitou na trhu práce mělo vést k modernizaci české...

12. srpna 2025  12:15

?Nepromeškejte Dreame produkty za opravdu výhodné ceny
?Nepromeškejte Dreame produkty za opravdu výhodné ceny

Už vás nebaví trávit hodiny úklidem? ?S inovativními produkty značky Dreame můžete přeměnit únavné povinnosti v zážitek bez námahy a získat...

Voličský průkaz 2025: jak ho získat, kdy a kde žádat a kde ho vyzvednout

Voličský průkaz umožňuje voliči hlasovat mimo okrsek, kde má trvalé bydliště. Je jednotný pro všechny druhy voleb s výjimkou voleb do zastupitelstev obcí, pro které se nevydává. Kde o takový průkaz...

12. srpna 2025  12:14

Zakrytá světla u přejezdu kolejí. Policie stále hledá viníka, vyslýchá desítky svědků

Středočeští policisté se nadále snaží zjistit, kdo v polovině července nebezpečně překryl výstražné zařízení pro přejezd kolejí, které stálo v trase cyklistickému závodu Velká cena Trhového...

12. srpna 2025  12:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.