Bílý plášť a titul MUDr. byly dříve silnou značkou i pro politiku. Nejméně každý třetí doktor, který chtěl mandát, uspěl. Lidé je často volili, i když je neznali. Věřili jim kvůli profesi. Když v roce 2002 kandidovalo do měst a obcí 3 104 lékařů, místo v zastupitelstvu získalo 38 procent z nich. Letos jich kandidovalo o 700 méně, ale většina se dočkala ledové sprchy. Je zřejmé, že jen titul už nestačí.
Přesvědčili se o tom i zájemci o Senát. Zatímco čtyři dosavadní senátoři s lékařským titulem dopadli při obhajobě své pozice dobře, nováčci zažili nečekaný debakl.
Už v prvním kole voleb si návrat jako jediný vybojoval senátor Tomáš Fiala, pediatr a dlouholetý ředitel nemocnice ve Strakonicích, kterého nominovalo Naše Česko. Získal nadpoloviční většinu hlasů – 55,41 procenta.
Ještě se probírám z šoku. Mnozí lidé k volbám nešli. Jiní si asi přestali vážit lékařů.
Vladimír Drymlchirurg a bývalý senátor, ve volbách skončil poslední se 2,01 % hlasu