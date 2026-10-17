Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Nově zvolení politici se musí ohlásit bance. A jejich příbuzní také, kvůli statusu PEP

Tereza Hrabinová
  17:20
David Smoljak a Jiří Padevět vyhráli senátní volby 2026 v Praze 7 a 9.

David Smoljak a Jiří Padevět vyhráli senátní volby 2026 v Praze 7 a 9. | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

S významnou veřejnou funkcí přichází také přísnější kontrola v bance. Takzvanou politicky exponovanou osobou se přitom může stát i člověk, který sám v politice nepůsobí. Pravidla se vztahují také na blízké funkcionářů a některé jejich podnikatelské partnery. Koho se týkají a jak změnu bance oznámit?

Senátní volby 2026: druhé kolo

Cheb | Louny | Plzeň-město | Pelhřimov | Příbram | Praha 5 | Praha 9 | Praha 1 | Kladno | Česká Lípa | Kolín | Hradec Králové | Žďár nad Sázavou | Znojmo | Brno-město | Přerov | Litovel | Frýdek-Místek | Ostrava-město | Karviná | Zlín | Uherské Hradiště

S nástupem do některých veřejných funkcí se mění i to, jaké údaje o vás banka potřebuje. Politicky exponovanými osobami se stávají například noví senátoři, primátoři, jejich náměstci nebo starostové obcí s rozšířenou působností. Stejná pravidla se vztahují také na jejich blízké, například partnery, rodiče a děti.

Pro politicky exponované osoby se používá zkratka PEP z anglického „politically exposed person“. Banka u nich musí podrobněji zjišťovat původ majetku a sledovat pohyby peněz na účtu. Jde o prevenci praní špinavých peněz. Samotné označení neznamená, že banka klienta podezírá z trestné činnosti.

Výsledky voleb: Starostové vyhráli v Praze, ANO ovládne šest krajských měst

Samotné zvolení do zastupitelstva nestačí

Pravidla vycházejí ze zákona č. 253/2008 Sb., označovaného také jako AML zákon. Politicky exponovanou osobou je podle něj člověk, který zastává nebo zastával významnou veřejnou funkci s celostátním či regionálním významem. Podrobnější přehled tuzemských funkcí zveřejňuje Finanční analytický úřad v příloze svého metodického pokynu.

Ne každý, kdo uspěje v komunálních volbách, se stává politicky exponovanou osobou. Záleží na tom, jakou funkci získá. Primátor mezi tyto osoby patří, řadový zastupitel nikoli. U starostů se pravidla vztahují na ty, kteří vedou obec s rozšířenou působností, a také na starosty vybraných pražských městských částí. Starostové ostatních obcí tento status pouze výkonem své funkce nezískávají.

FunkceZakládá sama o sobě status PEP?
Poslanec nebo senátorAno
Primátor a náměstek primátoraAno
Hejtman a náměstek hejtmanaAno
Starosta obce s rozšířenou působnostíAno
Starosta pražské městské části uvedené v příslušném ustanovení Statutu hlavního města PrahyAno
Starosta obce bez rozšířené působnostiNe
Místostarosta obce s rozšířenou působnostíNe
Řadový radní nebo zastupitelNe

I člověk, u jehož funkce je v tabulce „ne“, může mezi politicky exponované osoby patřit například kvůli jiné funkci nebo rodinným vazbám.

Pravidla se týkají také některých lidí mimo politiku, například členů bankovní rady ČNB, soudců nejvyšších soudů, velvyslanců či vybraných představitelů bezpečnostních sborů a státních firem. Vztahují se i na obdobné funkce v zahraničí.

Druhé kolo senátních voleb bylo ukončeno. Začalo sčítání. (17. října 2026)
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku hovoří Vít Rakušan. (17. října 2026)
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku David Smoljak. (17. října 2026)
Václav Láska obhájil své senátorské místo zvítězili ve 2. kole volby. Po sečtení všech okrsků ve druhém kole vyhrál obhajující senátor Václav Láska (SEN21), získal přes 53 procent hlasů. Jeho soupeř Radko Sáblík (ODS) získal 46,78 procenta hlasů. (17. října 2026)
133 fotografií

Kontrola se může týkat i dospělých dětí a rodičů

Přísnější kontrola se vztahuje také na blízké těchto funkcionářů, i když sami v politice nepůsobí. Patří mezi ně například manželé či partneři, sourozenci, rodiče, prarodiče, děti a vnoučata. U dětí nezáleží na věku ani na tom, zda žijí s rodiči.

Týkat se může také švagrů a švagrových, lidí, kteří s funkcionářem trvale žijí, nebo dalších osob, které s ním pojí blízký rodinný či obdobný vztah. Pravidla se vztahují i na lidi s úzkými podnikatelskými vazbami na funkcionáře, například jeho společníky ve firmě.

Neúspěšný senátní kandidát Přísahy si řekl o peníze za podporu soupeře z ANO

Bance oznamte funkci i datum nástupu

Pokud se stanete politicky exponovanou osobou, dejte své bance co nejdříve vědět a požádejte o aktualizaci údajů. Přesné podmínky oznámení upravuje banka ve svých smluvních podmínkách, jednotná lhůta pro všechny banky neplatí.

Postup je jednoduchý:

  • Kontaktujte banku přes zabezpečené bankovnictví, klientskou linku nebo svého bankéře.
  • Sdělte, jakou funkci vykonáváte, kde a od kdy. Pokud se vás pravidla týkají kvůli blízkému člověku, uveďte jeho funkci a svůj vztah k němu.
  • Podle pokynů banky vyplňte dotazník nebo prohlášení a doplňte potřebné dokumenty.

Banka vám sdělí, zda vše vyřídíte na dálku, nebo bude nutná návštěva pobočky. Pokud využíváte služby více bank či dalších finančních institucí, oznamte změnu každé zvlášť.

Proč se banka ptá na dědictví nebo prodej bytu

Banka zjišťuje, jak klient získal svůj majetek, například zda pochází z práce, podnikání nebo dědictví. Zároveň může ověřovat původ peněz u konkrétní platby, třeba zda částka převáděná na investiční účet pochází z prodeje bytu.

Může proto požadovat čestné prohlášení, potvrzení o příjmu, daňové přiznání nebo příslušné smlouvy. Ne každý ale musí dokládat původ všeho, co vlastní. Rozsah kontroly záleží na riziku konkrétního případu. Někdy stačí prohlášení, jindy banka potřebuje další dokumenty.

Volební mapa 2026: kdo vyhrál senátní volby ve vašem obvodu a okrsku

Samotná veřejná funkce není důvodem ke zrušení účtu

Samotný status politicky exponované osoby není důvodem k zablokování či zrušení účtu ani k odmítnutí nového produktu. Banka však musí klienta důkladněji prověřit a spolupráci s ním nechat schválit oprávněnou osobou ve svém vedení.

Pokud klient neposkytne nezbytné informace a dokumenty a banka kvůli tomu nemůže provést zákonnou kontrolu, musí odmítnout příslušnou transakci nebo sjednání nového produktu. Nedostatečná spolupráce může vést také k ukončení stávající smlouvy.

Nejde jen o běžný účet

Změnu řešte také se společnostmi, přes které investujete, spoříte na penzi nebo splácíte úvěr či leasing. U pojišťoven se tato pravidla týkají životního pojištění. Nevztahují se automaticky na každou pojistku, například na pojištění auta nebo domácnosti.

Starostové vyhráli, raduje se Rakušan. Chce porazit ANO i v příštích volbách

Přísnější kontrola pokračuje i po odchodu z funkce

Bance dejte vědět také o skončení funkce. Přísnější kontrola ale potrvá ještě nejméně dvanáct měsíců. Po uplynutí této doby přísnější režim skončí jen tehdy, pokud banka vyhodnotí, že související rizika pominula. Totéž platí pro blízké a další osoby, kterých se pravidla týkají kvůli vazbě na funkcionáře.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Výsledky voleb do Senátu: Pět zvolených i nejtěsnější vyřazení. Vítězi jsou Starostové

Jan Grolich má senátorské křeslo prakticky jisté.

Po sečtení všech hlasů v senátních volbách je jisté, že v prvním kole byl zvolen Jan Grulich (TOP 09). Jistotu senátorského křesla mají po dnešku také Jan Sobotka (STAN), Tomáš Fiala (Naše Česko),...

Výsledky voleb: Starostové vyhráli v Praze, ANO ovládne šest krajských měst

Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Petr...

V komunálních volbách jsou sečtené všechny hlasy. V Praze zvítězilo STAN, před SPOLU pro Prahu, Prahou sobě a hnutím ANO. Do zastupitelstva se dostali také Piráti. Hnutí premiéra Andreje Babiše...

Nejhorší sucho za sto let. Hracholusky odhalily bunkr i bývalý sad

Vyschlá přehrada Hracholusky na Plzeňsku odhaluje další zatopené objekty....

Snímky přehrady Hracholusky na Plzeňsku nabízejí v posledních týdnech neobvyklou podívanou. Horní část přehrady je téměř bez vody a stále se snižující hladina odhalila zbytky zatopených vesnic,...

Volební mapa 2026: prohlédněte si, kdo vyhrál ve vaší obci

Mapa s průběžnými volebními výsledky

Jak dopadly volby ve vaší obci? Podívejte se do volební mapy. Výsledky se dají snadno zjistit ve volebním speciálu iDNES.cz. Stačí zadat jméno obce a rozbalí se podrobné výsledky ve volební mapě...

Trump jmenoval novou zmocněnkyni. Debata znovu sklouzla k jejímu vzhledu

Oficiální fotografie nové zvláštní velvyslankyně pro monitorování a boj proti...

Americký prezident Donald Trump jmenoval podnikatelku a filantropku Barberu Thornhillovou novou zvláštní velvyslankyní pro monitorování a boj proti obchodu s lidmi. Oznámení její nové funkce...

Francie vře. Do ulic vyšlo půl milionu lidí, policejní granát utrhl demonstrantovi ruku

Ve Francii začaly demonstrace, u kterých se očekává, že se během dne rozrostou...

Proti vysokým životním nákladům ve Francii v sobotu podle odborů demonstrovalo přes půl milionu lidí. Protesty provázely střety s policií, ve městě Saint-Étienne přišel jeden z demonstrantů kvůli...

17. října 2026  13:53,  aktualizováno  17:42

Výsledek voleb je katastrofální. Hnutí ANO čeká restart, říká Babiš

Premiér Andrej Babiš na summitu EU v Bruselu. (15. října 2026)

Vládní hnutí ANO mělo ve druhém kole senátních voleb nejvíce kandidátů, celkem 13. Nepodařilo se mu však zvítězit v jediném obvodě. V letošních volbách hnutí premiéra Andreje Babiše obhajovalo jednu...

17. října 2026  13:03,  aktualizováno  17:37

Senát zůstává pojistkou, raduje se Kupka. Vést ho chce dál Vystrčil

Sledujeme online
Předseda Senátu Miloš Vystrčil objímá senátora Zdeňka Papouška po jeho úspěchu ve volbách v Brně (16. ledna 2025)

ODS ve volbách uspěla v sedmi senátních obvodech. Udrží si tak pozici nejsilnějšího senátorského klubu ODS a TOP 09 i post předsedy horní komory, kterým zůstane Miloš Vystrčil. Straně se zároveň...

17. října 2026,  aktualizováno  17:32

Výsledky senátních voleb: Půta je novým senátorem pro Českolipsko, na kraji skončí

Zpočátku vyrovnaný souboj o senátorské křeslo v obvodu Česká Lípa vyhrál...

Zpočátku vyrovnaný souboj o senátorské křeslo v obvodu Česká Lípa vyhrál hejtman Martin Půta s necelými 56 procenty hlasů. Starostku České Lípy a poslankyni Jitku Volfovou v polovině sečtených...

17. října 2026  14:53,  aktualizováno  17:31

Šlo to i bez kampaně. Voličům jsem nedal jediný letáček, říká staronový senátor Ošťádal

Marek Ošťádal byl v roce 2020 zvolen senátorem za STAN v obvodu Litovel, nyní...

Stávající senátor Marek Ošťádal z Nákla na Olomoucku obhájil mandát. Ve volebním obvodu Litovel získal 65,42 procent hlasů. Bývalý starosta obce před volbami vyhlásil, že nebude dělat žádnou kampaň a...

17. října 2026  17:31

Výsledky senátních voleb: V Brně obhájil křeslo Papoušek, na Znojemsku Třetina

V druhém kole senátních voleb se v Brně utkali Zdeněk Papoušek a Karel...

Po dalších šest let budou hájit zájmy jižní Moravy v horní komoře parlamentu prověřená jména. V Brně obhájil mandát Zdeněk Papoušek, jenž kandiduje za ODS, na Znojemsku zase Tomáš Třetina za TOP 09....

17. října 2026  14:53,  aktualizováno  17:28

Starostové vyhráli, raduje se Rakušan. Chce porazit ANO i v příštích volbách

Sledujeme online
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Vít...

Starostové vyhráli senátní volby, prohlásil na tiskové konferenci předseda hnutí Vít Rakušan. Dodal, že chce být hlavním vyzyvatelem hnutí ANO v příštích volbách. Starostové získali dva senátory už v...

17. října 2026,  aktualizováno  17:22

Volby v Praze: Křeslo v horní komoře obhájili Smoljak a Láska, postoupil i Padevět

Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku senátoři...

David Smoljak a Václav Láska obhájili své senátorské posty, zvítězili ve 2. kole volby. Ve svém obvodu získal senátorský post také Jiří Padevět.

17. října 2026  14:24,  aktualizováno  17:20

Nově zvolení politici se musí ohlásit bance. A jejich příbuzní také, kvůli statusu PEP

David Smoljak a Jiří Padevět vyhráli senátní volby 2026 v Praze 7 a 9.

S významnou veřejnou funkcí přichází také přísnější kontrola v bance. Takzvanou politicky exponovanou osobou se přitom může stát i člověk, který sám v politice nepůsobí. Pravidla se vztahují také na...

17. října 2026  17:20

Byl jsem sportovec, umím prohrávat, říká Sáblík. S kampaní mu pomáhali studenti

Kandidát do Senátu Radko Sáblík a šéf Senátu Miloš Vystrčil ve volebním štábu...

Václav Láska má svůj stálý fanklub, my jsme tolik voličů nedokázali oslovit, komentuje prohru v senátních volbách v Praze 5 ředitel smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia Radko Sáblík. „Kdyby...

17. října 2026  17:18

Výsledky senátních voleb: V Litovli vyhrál Ošťádal, v Přerově Navařík

V senátních volbách 2026 uspěl ve volebním obvodu Litovel Marek Ošťádal za...

Druhé kolo senátních voleb v Olomouckém kraji má stejné pořadí jako to první minulý týden. Po sečtení hlasů vyhrál ve volebním obvodu Litovel Marek Ošťádal (24/7) a za Přerov jde do Senátu Jakub...

17. října 2026  15:05,  aktualizováno  17:14

Dvořák po volební porážce vyhlíží klidnější časy. Konečně si pořídím psa, řekl

Kandidát na senátora na Hradecku Martin Dvořák (STAN) míří do druhého kola...

Po prohraných senátních volbách chce bývalý ministr Martin Dvořák (STAN) postupně přejít do útlumového režimu. Redaktorovi MF DNES řekl, že se nyní plánuje více věnovat rodině a volnočasovým...

17. října 2026  16:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.