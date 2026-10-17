S nástupem do některých veřejných funkcí se mění i to, jaké údaje o vás banka potřebuje. Politicky exponovanými osobami se stávají například noví senátoři, primátoři, jejich náměstci nebo starostové obcí s rozšířenou působností. Stejná pravidla se vztahují také na jejich blízké, například partnery, rodiče a děti.
Pro politicky exponované osoby se používá zkratka PEP z anglického „politically exposed person“. Banka u nich musí podrobněji zjišťovat původ majetku a sledovat pohyby peněz na účtu. Jde o prevenci praní špinavých peněz. Samotné označení neznamená, že banka klienta podezírá z trestné činnosti.
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Samotné zvolení do zastupitelstva nestačí
Pravidla vycházejí ze zákona č. 253/2008 Sb., označovaného také jako AML zákon. Politicky exponovanou osobou je podle něj člověk, který zastává nebo zastával významnou veřejnou funkci s celostátním či regionálním významem. Podrobnější přehled tuzemských funkcí zveřejňuje Finanční analytický úřad v příloze svého metodického pokynu.
Ne každý, kdo uspěje v komunálních volbách, se stává politicky exponovanou osobou. Záleží na tom, jakou funkci získá. Primátor mezi tyto osoby patří, řadový zastupitel nikoli. U starostů se pravidla vztahují na ty, kteří vedou obec s rozšířenou působností, a také na starosty vybraných pražských městských částí. Starostové ostatních obcí tento status pouze výkonem své funkce nezískávají.
|Funkce
|Zakládá sama o sobě status PEP?
|Poslanec nebo senátor
|Ano
|Primátor a náměstek primátora
|Ano
|Hejtman a náměstek hejtmana
|Ano
|Starosta obce s rozšířenou působností
|Ano
|Starosta pražské městské části uvedené v příslušném ustanovení Statutu hlavního města Prahy
|Ano
|Starosta obce bez rozšířené působnosti
|Ne
|Místostarosta obce s rozšířenou působností
|Ne
|Řadový radní nebo zastupitel
|Ne
I člověk, u jehož funkce je v tabulce „ne“, může mezi politicky exponované osoby patřit například kvůli jiné funkci nebo rodinným vazbám.
Pravidla se týkají také některých lidí mimo politiku, například členů bankovní rady ČNB, soudců nejvyšších soudů, velvyslanců či vybraných představitelů bezpečnostních sborů a státních firem. Vztahují se i na obdobné funkce v zahraničí.
Kontrola se může týkat i dospělých dětí a rodičů
Přísnější kontrola se vztahuje také na blízké těchto funkcionářů, i když sami v politice nepůsobí. Patří mezi ně například manželé či partneři, sourozenci, rodiče, prarodiče, děti a vnoučata. U dětí nezáleží na věku ani na tom, zda žijí s rodiči.
Týkat se může také švagrů a švagrových, lidí, kteří s funkcionářem trvale žijí, nebo dalších osob, které s ním pojí blízký rodinný či obdobný vztah. Pravidla se vztahují i na lidi s úzkými podnikatelskými vazbami na funkcionáře, například jeho společníky ve firmě.
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Bance oznamte funkci i datum nástupu
Pokud se stanete politicky exponovanou osobou, dejte své bance co nejdříve vědět a požádejte o aktualizaci údajů. Přesné podmínky oznámení upravuje banka ve svých smluvních podmínkách, jednotná lhůta pro všechny banky neplatí.
Postup je jednoduchý:
Banka vám sdělí, zda vše vyřídíte na dálku, nebo bude nutná návštěva pobočky. Pokud využíváte služby více bank či dalších finančních institucí, oznamte změnu každé zvlášť.
Proč se banka ptá na dědictví nebo prodej bytu
Banka zjišťuje, jak klient získal svůj majetek, například zda pochází z práce, podnikání nebo dědictví. Zároveň může ověřovat původ peněz u konkrétní platby, třeba zda částka převáděná na investiční účet pochází z prodeje bytu.
Může proto požadovat čestné prohlášení, potvrzení o příjmu, daňové přiznání nebo příslušné smlouvy. Ne každý ale musí dokládat původ všeho, co vlastní. Rozsah kontroly záleží na riziku konkrétního případu. Někdy stačí prohlášení, jindy banka potřebuje další dokumenty.
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Samotná veřejná funkce není důvodem ke zrušení účtu
Samotný status politicky exponované osoby není důvodem k zablokování či zrušení účtu ani k odmítnutí nového produktu. Banka však musí klienta důkladněji prověřit a spolupráci s ním nechat schválit oprávněnou osobou ve svém vedení.
Pokud klient neposkytne nezbytné informace a dokumenty a banka kvůli tomu nemůže provést zákonnou kontrolu, musí odmítnout příslušnou transakci nebo sjednání nového produktu. Nedostatečná spolupráce může vést také k ukončení stávající smlouvy.
Nejde jen o běžný účet
Změnu řešte také se společnostmi, přes které investujete, spoříte na penzi nebo splácíte úvěr či leasing. U pojišťoven se tato pravidla týkají životního pojištění. Nevztahují se automaticky na každou pojistku, například na pojištění auta nebo domácnosti.
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Přísnější kontrola pokračuje i po odchodu z funkce
Bance dejte vědět také o skončení funkce. Přísnější kontrola ale potrvá ještě nejméně dvanáct měsíců. Po uplynutí této doby přísnější režim skončí jen tehdy, pokud banka vyhodnotí, že související rizika pominula. Totéž platí pro blízké a další osoby, kterých se pravidla týkají kvůli vazbě na funkcionáře.