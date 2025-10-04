SMS opět pomohly. Benda i po pětatřiceti letech zřejmě setrvá ve Sněmovně

Začátkem února uplynulo 35 let, co tehdejší student matematicko-fyzikální fakulty Marek Benda (ODS) poprvé usedl ve Sněmovně. Ve sněmovní lavici tak strávil většinu života. Nyní se čtyřka pražské kandidátky koalice SPOLU pohybuje na hraně postupu. Benda ještě před volbami své příznivce vyzýval v SMS zprávě, aby ho ze čtvrtého místa vykroužkovali.
Marek Benda (ODS), syn disidenta a bývalého politika Václava Bendy. Poslancem byl s krátkými přestávkami už od roku 1990. Do letošních voleb kandidoval v Praze ze čtvrtého místa. Podle současných výsledků se však pohybuje na hraně Sněmovny. Zatím se pohybuje na šesté pozici.

Nemyslel jsem, že to bude na celý život. Marek Benda o 35 letech ve Sněmovně

Benda naposledy opustil Sněmovnu po volbách v roce 2002. Dostal se tam až jako náhradník o dva roky později.

„Jednou to skončí, ale letos se na kandidátku ještě postavím a opět se zeptám voličů, zda mám jejich důvěru,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.cz na začátku letošního února.

Benda voliče ještě před volbami přesvědčoval SMS zprávou.

Legendární SMS zase přišla. Marek Benda svolává příznivce k volbám

„Vážení a milí. Kandiduji letos ze 4. místa na kandidátce SPOLU v Praze. Pojďme, prosím, k volbám a nebojme se podporovat kandidáty svým preferenčním hlasem. Marek Benda,“ napsal poslanec ODS svým voličům. Volební zprávy posílá již poněkolikáté. Zda mu pomohou do Sněmovny i letos, se brzy potvrdí.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2025

Parlamentní volby se v Česku konaly 3. a 4. října 2025. Volební místnosti se uzavřely v sobotu ve 14 hodin. Výsledky budou známy ve večerních hodinách.

Volební štáby:

Schillerová popsala, kde ANO vezme peníze do rozpočtu. Stanjura: Je to daňový džihád

Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo

Volby do Sněmovny se zhruba 35 % jasně vyhrálo ANO, druhá koalice SPOLU získala asi 23 %. Andrej Babiš prohlásil, že preferuje jednobarevnou vládu svého hnutí. Do Sněmovny se dostali Starostové,...

Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády

Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava konala na zámku v Hluboké nad Vltavou. Akce proběhla ve skromnějším duchu než ta poslední. Zemanovi...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic nenašli

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...

U Gibraltaru se vynořila ruská ponorka. Prozradil ji únik paliva, hrozila exploze

U Gibraltaru se koncem září vynořila jedna z ponorek ruské Černomořské flotily. Plavidlo mělo údajně závažné technické problémy a hrozila jeho exploze. Otázkou zůstává: co dieselelektrický stroj...

Izrael zasáhl proti flotile pro Gazu, Češka žádá vládu o záchranu

Izraelská armáda v noci na čtvrtek zasáhla proti flotile více než čtyř desítek lodí, které chtěly prolomit izraelskou blokádu a dovézt humanitární pomoc do Pásma Gazy. Část aktivistů vojáci zadrželi...

ANO rozdrtilo v Olomouckém kraji vládní strany, nejvíc kroužků má Jurečka ze SPOLU

Třetí výhru ve sněmovních volbách za sebou si připsalo hnutí ANO v Olomouckém kraji. Polepší si dokonce ze stávajících pěti mandátů na šest, jeden naopak ztratilo SPOLU i STAN. Ve Sněmovně dále mimo...

4. října 2025  16:16,  aktualizováno  18:52

Česko má naději na změnu, radují se vládní politici na Slovensku

Slovenští vládní politici se radují z vítězství hnutí ANO v českých sněmovních volbách. Očekávají upevnění vztahů mezi Českem a Slovenskem, které poznamenalo loňské rozhodnutí dosluhující vlády Petra...

4. října 2025  18:37,  aktualizováno  18:52

Fiala blahopřál vítězi voleb ANO. Nevzdám boj s populismem a extremismem, řekl

Přímý přenos

Premiér a lídr koalice SPOLU Petr Fiala poblahopřál vítězi voleb, hnutí ANO. „Volby rozhodly hlasy, které nepropadly a koncentrovaly se u hnutí ANO,“ řekl Fiala. Je podle něj třeba výsledek voleb...

4. října 2025  18:30,  aktualizováno  18:49

V Královéhradeckém kraji vyhrálo ANO před SPOLU. Do sněmovny míří i nováčci

Ve volbách do Poslanecké sněmovny v Královéhradeckém kraji vítězí hnutí ANO s lídryní Janou Berkovcovou před koalicí SPOLU s lídrem TOP 09 Ondřejem Matějem Havlem. Na třetím místě je STAN. Nad...

4. října 2025  15:54,  aktualizováno  18:49

Nádhera, zní z ANO. Babiš slaví vítězství, do štábu přijel s písní

Sledujeme online

Hnutí ANO sleduje výsledky sněmovních voleb tradičně na pražském Chodově. V 17:30 do štábu dorazil jeho šéf Andrej Babiš, z reproduktoru zněla italská píseň Sarà perché ti amo. Jeho...

4. října 2025,  aktualizováno  18:49

Volební studio iDNES.cz: Závěrečné debaty měly obrovský dopad, řekl šéfredaktor MF DNES

Přímý přenos

Ve 14:00 odstartovalo Volební studio iDNES.cz a MF DNES, které nabízí živé vysílání plné analýz, komentářů a exkluzivních hostů. „Věcné, střízlivé, důstojné. Jednička s hvězdičkou,“ ocenil projev...

4. října 2025  13:26,  aktualizováno  18:45

Fialova bašta padla. Na jižní Moravě ANO válcuje premiérovu koalici SPOLU

Jižní Morava dlouho platila za baštu koalice SPOLU, která tu ještě loni triumfálně ovládla krajské volby. Jenže i tady nyní dominuje hnutí ANO Andreje Babiše. To po sečtení téměř všech hlasů drží...

4. října 2025  16:34,  aktualizováno  18:45

Metropole jako výjimka: SPOLU jasně v čele, o dvě čtvrti se těsně přetahuje s ANO

Po sečtení více než tří čtvrtin hlasů vítězí v Praze jako v jediném kraji koalice SPOLU s více než 33 procenty hlasů. Pražský úspěch ji však před celkovou porážkou od hnutí ANO nezachrání.

4. října 2025  17:28,  aktualizováno  18:42

Hymna vítěze. Italský hit Sara Perche Ti Amo provázel Babiše celé volby

Stejně jako po poslední předvolební debatě s Petrem Fialou pouštěl Andrej Babiš i při příjezdu do štábu ANO jako svou vítěznou písničku letitý italský hit Sara Perche Ti Amo. Jedna z nejslavnějších...

4. října 2025  18:42

V Moravskoslezském kraji drtivě vyhrálo ANO, ministr Stanjura ve sněmovně končí

Hnutí ANO s lídrem Andrejem Babišem v Moravskoslezském kraji po sečtení 99 procent okrsků zcela vévodí, má 44 procent hlasů. ANO navíc nejspíše ubralo řadu hlasů hnutí Stačilo! v čele s Kateřinou...

4. října 2025  17:07,  aktualizováno  18:36

Historický výsledek, pochvaluje si Babiš. Chce vyjednávat s SPD a Motoristy

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš chce po vyhraných sněmovních volbách vyjednávat s SPD a Motoristy. Cílem je ale podle něj jednobarevná vláda, kterou by řídilo hnutí ANO. Na brífinku poděkoval všem, kdo...

4. října 2025  18:17,  aktualizováno  18:36

Seznamte se, nejmladší poslankyně, studentka a nová hvězda Starostů Julie Smejkalová

Její výsledek všechny překvapil. V Praze z devátého místa kandidátky Starostů míří do Sněmovny jako nejmladší poslankyně Julie Smejkalová (21). Jde o studentku právnické fakulty, aktivistku a...

4. října 2025  18:36

