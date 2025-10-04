SMS opět pomohly. Benda i po pětatřiceti letech zřejmě setrvá ve Sněmovně

Marek Benda (ODS), syn disidenta a bývalého politika Václava Bendy. Poslancem byl s krátkými přestávkami už od roku 1990. Do letošních voleb kandidoval v Praze ze čtvrtého místa. Podle současných výsledků se však pohybuje na hraně Sněmovny. Zatím se pohybuje na šesté pozici.
Nemyslel jsem, že to bude na celý život. Marek Benda o 35 letech ve Sněmovně
Benda naposledy opustil Sněmovnu po volbách v roce 2002. Dostal se tam až jako náhradník o dva roky později.
„Jednou to skončí, ale letos se na kandidátku ještě postavím a opět se zeptám voličů, zda mám jejich důvěru,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.cz na začátku letošního února.
Benda voliče ještě před volbami přesvědčoval SMS zprávou.
Legendární SMS zase přišla. Marek Benda svolává příznivce k volbám
„Vážení a milí. Kandiduji letos ze 4. místa na kandidátce SPOLU v Praze. Pojďme, prosím, k volbám a nebojme se podporovat kandidáty svým preferenčním hlasem. Marek Benda,“ napsal poslanec ODS svým voličům. Volební zprávy posílá již poněkolikáté. Zda mu pomohou do Sněmovny i letos, se brzy potvrdí.