V březnu na programové konferenci SOCDEM představila své volební priority – slibuje 100 tisíc nových bytů v průběhu příštího volebního období nebo minimální mzdu 31 tisíc korun v roce 2028.

„Aspoň litr na den,“ vyhlásila předsedkyně Jana Maláčová. Sociální demokracie také slibuje, že bude snižovat zdanění práce tím, že bude zvyšovat slevu na poplatníka. Minimální mzdu chce strana navyšovat o tři tisíce korun každý rok.

Důchodci by podle SOCDEM měli dostat každý rok před Vánoci mimořádný třináctý důchod 10 tisíc korun. „Důchodci nejsou národohospodářská škoda,“ řekla Maláčová. SOCDEM chce umožnit ženám odejít do důchodu o rok dříve za každé dítě a zastropovat věk odchodu do důchodu na 65 letech.

Každé dítě by mělo mít podle sociálních demokratů rovný přístup k zájmovým aktivitám bez ohledu na příjem rodičů. SOCDEM chce proto zavést příspěvek až 10 tisíc korun ročně na sportovní a kulturní aktivity, jako jsou kroužky, tábory, školní lyžařské a sportovní zájezdy, školy v přírodě nebo například taneční pro děti od šesti do 18 let.

Sociální demokracie také navrhuje, že by stát měl postavit sto tisíc nových bytů za volební období a na řešení problematiky bydlení by měl dávat jedno procento hrubého domácího produktu ročně.

Zaplatit výstavbu nových bytů chce dříve nejsilnější vládní strana v zemi, která ale po posledních volbách do Sněmovny v roce 2021 ztratila zastoupení v dolní komoře parlamentu, například z úvěrů od Evropské investiční banky, z až stoprocentního zdanění prodeje nemovitostí cizincům či ze sektorové daně ze zisků nadnárodních korporací.