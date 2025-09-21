Třeba zažijeme rumunský scénář, reagoval Ševčík na soud kvůli možným koalicím

  11:39aktualizováno  12:09
Do sněmovních voleb zbývají dva týdny. V diskuzním pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News se do sebe pustili zástupci koaličních a opozičních stran. Tématem byl také Ústavní soud, který má rozhodovat o tom, zda SPD či Stačilo! jsou koalicemi či nikoliv. „Víme, kdo jmenoval ústavní soudce, tak se dá očekávat všechno. Třeba zažijeme rumunský scénář,“ řekl lídr SPD Miroslav Ševčík.
Hnutí SPD představilo volební program pro říjnové sněmovní volby. Na tiskové...

Hnutí SPD představilo volební program pro říjnové sněmovní volby. Na tiskové konferenci program představili Tomio Okamura, Jaroslav Foldyna, Radim Fiala, Jindřich Rajchl, Markéta Šichtářová, Zuzana Majerová, Libor Vondráček a Miroslav Ševčík. (8. září 2025)

Hnutí SPD představilo volební program pro říjnové sněmovní volby. Na tiskové...
Patrik Nacher a Andrej Babiš před rozloučením s Milanem Ferancem. (17. ledna...
Kandidát na středočeského hejtmana Jan Skopeček a premiér Petr Fiala před...
Poslanec za Starosty a nezávislé Petr Letocha byl hostem podcastu Kontext.
„Čtyři krajské soudy rozhodly, že se o koalici nejedná. To je zajímavé, jak v tom právním systému, kde platí stejná legislativa, tři soudy rozhodnou jinak a teď se tím bude najednou narychlo zabývat Ústavní soud,“ reagoval dále ohledně soudu lídr jihočeské kandidátky SPD Ševčík.

Zároveň uvedl, že obavy ze soudu nemá. „Vůbec nejsem nervózní, protože my stejně získáme kolem 15 procent, tak nám to může být úplně jedno,“ řekl Ševčík v Partii.

V pořadu na CNN Prima NEWS debatoval s místopředsedou Sněmovny Janem Skopečkem (ODS), poslancem Petrem Letochou (STAN) a Patrikem Nacherem (ANO).

Ševčík ohledně Rumunska narážel na loňský rok. Tehdy totiž rumunský ústavní soud nařídil, že se musí v jiném termínu opakovat první kolo prezidentských voleb. Podle odtajněných dokumentů rumunských tajných služeb byla totiž kampaň velmi podobná manipulačním akcím, které Rusko podniká na Ukrajině a v Moldavsku.

Tehdy volby před zrušením překvapivě vyhrál do té doby málo známý krajně pravicový politik Calin Georgescu, který byl označovaný za proruského. Opakovaných voleb se nakonec účastnit nesměl. Volby skončily vítězstvím centristického primátora Bukurešti Nicošura Dana.

Brusel jásá, nacionalista v Rumunsku neprošel. Proč ale neslavit příliš hlasitě

„Vstupenka na horskou dráhu“

„Typ voliče, který bude volit SPD, určitě není volič s racionálním uvažováním,“ řekl v nedělní Partii Skopeček z ODS. Nedovede si představit žádného voliče ODS, ať už současného nebo bývalého, který by chtěl ve Sněmovně například Jindřicha Rajchla kandidujícího spolu s SPD.

„Vždyť to je vstupenka do strašidelného zámku, kdyby tady měla vzniknout koalice hnutí ANO a SPD. Vstupenka na horskou dráhu v případě, že oni by se pustili do veřejných financí tak, jak slibují. Útraty za stovky miliard korun, aniž by měli jakékoliv krytí. A ten strašidelný zámek v tom smyslu, jaké osobnosti typu Kateřina Konečná a Rajchl by v takové koalici byly,“ doplnil Skopeček.

Boj o třetí místo mezi Starosty a SPD pokračuje, těsně by uspěli i Motoristé

Na slova Ševčíka v diskuzním pořadu reagoval i Letocha z hnutí STAN. „Vy se démonizujete sami. My na to poukazujeme, protože to, co vy tady říkáte, je normálně šíření ruské propagandy,“ řekl.

Debata se také stočila k hnutí Stačilo!. „Když kandidáti hnutí Stačilo! mluví o znárodňování české ekonomiky, když mluví zcela otevřeně o změně politického režimu v České republice, přijdou vám to jako demokratické politické návrhy? A to jsou pravděpodobně vaši budoucí koaliční partneři nebo partneři, na kterých bude záviset vaše menšinová vláda,“ řekl Skopeček.

Na jeho slova reagoval Nacher z ANO. „Já osobně si nedokážu představit s nimi spolupracovat,“ dodal poslanec hnutí.

