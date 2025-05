Pád Motoristů pokračuje, mají 3,6 %. Volby by podle průzkumu vyhrálo ANO

Volby do Sněmovny by podle volebního modelu agentury STEM pro CNN Prima News vyhrálo hnutí ANO, které by získalo 32,4 procent hlasů. Druhá by skončila koalice SPOLU. Třetí místo si drží SPD. Současně...