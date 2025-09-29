Cybertruck i vtipy s Klausem. Jak Turek v Brně soupeřil s lovci a vyprodal hospodu

Jiří Vachtl
  10:46
„Kdo je žena filmového Supermana?“ láme si hlavu soutěžící z davu, zatímco naproti zkušený lovec Lišák už zvedá kartu se správnou odpovědí. Zelný trh v Brně v sobotu odpoledne zaplnily hvězdy televizní soutěže Na lovu, které vyrazily ze studia mezi lidi. Není to však jediná akce, která ten den láká v centru pozornost. Hned vedle mají mítink Motoristé. Portál iDNES.cz přináší poslední díl seriálu Den s lídrem.
Už zdálky nejde přehlédnout obrovský Cybertruck, futuristický vůz z dílny Elona Muska, který stojí vedle jejich pojízdného stánku s hotdogy. „Ten není můj, to je našeho podporovatele,“ vysvětluje zvědavci europoslanec a čestný prezident strany Filip Turek. Ten do Brna přijel týden před volbami podpořit předsedu Petra Macinku.

Na Dominikánské náměstí za nimi pro fotku a autogram přišly desítky lidí, převážně mladších ročníků. Jeden mladík si nechává podepsat Trumpovu čepici Make America Great Again. Pro fotku jde za Turkem i zhruba čtyřicetiletý Rom.

S „Vašutem“ a lovci dezolátů v patách. Jak vypadala tour Konečné po Ostravsku

„Chcete fotku s náckem, jo?“ vtipkuje Turek v narážce na kauzu, kterou loni před volbami rozjel jeho snímek se zdviženou pravicí čouhající z okna auta. Společně se vyfotí a už se musí přesunout o ulici dál na hlavní akci.

Od 18 hodin totiž Macinku s Turkem čeká debata v místním rooftop baru Terazza. V sále s barem je místo asi pro sto lidí. Teď se jich tam ale tísní daleko víc. Lidé stojí namačkaní i v uličkách mezi stoly. Takřka není k hnutí. „Asi jsme mohli zamluvit větší prostory,“ utrousí Turek, když se prodírá davem k pódiu. Hojná návštěva ho potěšila.

„Vypadá to, že se sem ani nevejdeme. Omlouvám se, podcenili jsme kapacitu. Snad tu není žádný komparz, protože podle volebních průzkumů by vás tady tolik být nemělo,“ vtipkuje Turek ve své další oblíbené narážce – tentokrát na průzkum agentury STEM, která loni týden před eurovolbami dala Motoristům (s Přísahou) 4,7 procenta, načež pak získali 10,26 procenta.

Debata začíná dotazem na to, s kým by raději oba politici šli na pivo: Fiala, Obama, Hřib, Konečná, nebo Rakušan? Turek neváhá: „Jednoznačně s Obamou. Je to jeden z nejlepších rétorů, kterého kdy americká politika měla. Ale není černobílý, nobelovku bych mu nedal.“ Macinka doplňuje, že Obama u něj získal kladné body, když před lety navštívil přednášku Václava Klause na univerzitě v Chicagu.

Vtip s Klausem

Když už je řeč o Klausovi, Macinkovi hned naskočí vtip. „Jak tu máte toho nejlepšího premiéra a světového lídra z Brna, tak se říká vtip, jak šel Václav Klaus s Petrem Fialou na oběd. Sednou ke stolu, přijde číšník a ptá se, co si dají? Klaus říká, že si dá řízek. A číšník se ho ptá: „A salát?“ a Klaus odvětí: „Salát si dá taky řízek.“ Macinka pobaví kromě sebe i část sálu.

Když už je v laufu, dává k dobrému i jednu historku z kampaně. „Zařídili jsme si stánek přímo před vchodem do Fakultní nemocnice v Brně. A ten váš Aťa (Vlastimilu Válkovi tak říká jeho žena – pozn. red.) ještě první den volal řediteli nemocnice, co to má znamenat a ať to zmizí. Tak jsme si zábor prodloužili na celý rok, protože po volbách tam Aťa bude chodit kolem každý den do práce,“ střílí Macinka do Válka, který před angažmá na ministerstvu v Brně vedl Kliniku radiologie a stále si v ní drží drobný úvazek.

Řeč přišla i na svazky homosexuálů, respektive situaci na Slovensku, kde minulý týden prošla Ficova novela zakotvující manželství jako svazek muže a ženy do ústavy. „Jsme konzervativní strana, ale ústava nemá popisovat biologii. To bychom měli spíše aktualizovat Bibli. Ale na ústavu nesahat. Pokud ji jednou otevřete, hned vám tam nalezou Piráti a nakladou kukaččí vajíčka,“ vtipkuje šéf Motoristů.

Hádka o Českou televizi

Publikum po celý večer souhlasně pokyvuje a tleská. Menší rozepři vyvolá jen debata o koncesionářských poplatcích a České televizi.

Macinka se totiž zastává zpravodajství. „Sám jsem kdysi pět let žil s redaktorkou ČT. To je takový frmol, že na manipulaci nemáte čas. Obecně mi systém poplatků nevadí, maximálně bych od nich osvobodil důchodce,“ říká.

Volby do Sněmovny 3. a 4. října 2025

Vtom mu ale do řeči vstupuje muž z publika.

„Vždyť ti na to čumí nejvíc,“ ozve se. „Ukaž mi 35letýho člověka, který má čas sedět u televize. Mám minimálně 15 kamarádů v mým věku, který televizi vůbec nemají. Není na to čas. Proč to máme platit, totální zhovadilost?“ křičí muž za podpory ostatních.

Do situace se vloží Turek. „Souhlasím, já jsem pro, aby tu televizi platili jen lidé, kteří na ni opravdu koukají,“ uklidňuje situaci.

Po dvou a půl hodinách se diskuze chýlí ke konci. „Přechodil jsem zápal plic, tak se půjdu vyležet,“ loučí se Macinka, když si ještě pár lidí jde k pódiu pro autogram.

A jestli jste dočetli až sem a stále nevíte, kdo že byla žena filmového Supermana, neochudím vás o odpověď. Jde o novinářku Lois Laneovou, kterou si v letošním filmu zahrála Rachel Brosnahanová.

