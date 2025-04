Spojenectví „vlasteneckých“ sil v čele s SPD je tak trochu podvod, kritizoval Benda

„Říct, my nemáme koalici, ale jsme tady vlastně čtyři strany, které kandidují společně, ale přitom to není koalice a přitom nemáme tu odvahu, abychom řekli, jsme připraveni si jít pro to zvýšené procento, které se pro koalice vyžaduje,“ podotkl Benda na CNN Prima News a doplnil: „Jestli tohle nevidíte jako obcházení minimálně volebního zákona, tak já to tak vidím.“

Na dotaz moderátora, zda si na to bude osobně Benda stěžovat či někdo z koalice, poslanec odvětil, že uvidí. „Budu o tom přemýšlet. Zatím to je věc, kterou víme týden. Nebyly ještě postaveny ani kandidátky,“ reagoval dále Benda. Pokud se však podle něj někdo bude tvářit, že kandidují čtyři subjekty současně a přitom nejsou koalicí, tak to bude pokládat za obcházení volebního zákona.

„Z ostatních jenom osobnosti“

Poslanec Radim Fiala z SPD na Bendovu kritiku reagoval slovy, že 90 procent lidí na kandidátkách bude právě z hnutí SPD. „Z ostatních stran tam budou v podstatě jenom osobnosti. Za další, většinu kampaně bude platit SPD, protože to bude kampaň hnutí SPD,“ bránil spojení SPD s uskupeními Svobodní, Trikolora a Právo respekt odbornost (PRO).

Podle něj hnutí SPD do spojení jde s tím, že vznikne po volbách jeden jediný poslanecký klub. „Když u vás je to tak, že máte kolem sebe dvě strany, které by se bez vás do Sněmovny vůbec nedostaly. Tedy TOP 09 a KDU-ČSL, které nabalíte do sebe a až se dostanete do Sněmovny, tak se necháte rozpadnout na tři poslanecké kluby, abyste měli více privilegií. Tomu já říkám podvod,“ řekl Fiala.

Na tom, že má SPD osobnosti z jiných politických stran tedy podle Fialy nic není. „To máte na kandidátkách taky,“ pustil se do Bendy. Ten na jeho slova obratem reagoval.

„Přestaňte se tvářit, že je to nějaká vlastenecká koalice,“ zdůraznil Benda. Fiala však odmítl, že by někdy hnutí použilo slovo koalice. „Uvidíme, jak budou podány kandidátní listiny,“ dodal Benda.

Hranicí pro vstup do Sněmovny je pět procent ze všech hlasů ve volbách pro každou jednu stranu. U koalice dvou stran to je 8 procent, u tří a více stran 11 procent.