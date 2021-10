Únava, úsměvy i testosteron. Lídři ze sebe ždímali poslední zbytky sil

Prostor před vchodem do televize Nova patří ve čtvrtek předvolebnímu studiu. Červený koberec natažený ze silnice až dovnitř do budovy zatím zeje prázdnotou, zanedlouho po něm však projdou lídři stran, hnutí a koalic, které mají podle průzkumů potenciál dostat se do Sněmovny.

Jako první přijel krátce po čtvrté hodině lídr hnutí Přísaha Robert Šlachta. Z auta vystoupil s úsměvem, za kterým se však skrývá značná únava. „Poslední dobou jedeme opravdu od rána do noci, někdy máme i dvě debaty denně,“ řekl pro iDNES.cz. Bývalý policista prozradil, že už se těší na volný čtvrteční večer kdy má v plánu jít s kamarády na pivo. „Ale ráno zase musím být zde na Nově, a potom ještě v poledne v Rozhlase,“ řekl. V prvním volném dni plánuje nic nedělat a pouze odpočívat.



Před debatou piji vitamin C

S naprosto opačnými pocity vzápětí přijel šéf SPD Tomio Okamura. Sdělil, že je plný elánu, a čím více se blíží volby, tím více mu naopak energie přibývá. „Už tři měsíce jsem neměl volný víkend a vůbec mi to nevadí, naopak doufám, že nabité víkendy budou i nadále,“ prozradil.

Lídr SPD spí pět hodin denně a tvrdí, že mu to stačí. „Já nejsem unavený téměř nikdy. Sám sobě jsem se divil, proč tak málo spím a proč jsem pořád plný energie, tak mi lékaři změřili testosteron a zjistili, že mám tu nejvyšší možnou hranici, která je ještě zdravá,“ vysvětlil.

Předseda ČSSD Jan Hamáček však po debatě jeho slova rozporoval. „Já ho znám nějaký pátek a nepřijde mi, že by pořád jel na sto procent. Ale to je logické, jsme unavení všichni,“ řekl.

Také předseda KSČM Vojtěch Filip dorazil na debatu s dobrou náladou. Sdělil, že se cítí standardně, protože už absolvoval mnoho debat. Neočekává proto ani zde nic překvapivého. „S ostatními už se dlouho známe jako poslanci a jako soupeři, kteří mají rozdílné názory,“ uvedl. Uznal však, že večerní debaty jsou pro něj náročnější a těší se, až se ve volný den vyspí.

Lídr sociálních demokratů Jan Hamáček přijel do televize na první část debaty jako poslední a své pocity sdílel až po jejím skončení. „Lhal bych, kdybych řekl, že nejsem unavený a že se netěším do postele,“ odpověděl na dotaz, jak zvládá nápor předvolebních debat. Letos jich je podle něj příliš. „Každý v tom hledá něco speciálního a různě to vylepšuje, mnohdy je to až komické, co všechno se dá vymyslet,“ poukázal Hamáček na středeční debatu v České televizi, kde pokládala otázky kromě moderátorky i umělá inteligence pojmenovaná Matylda.

Po Rozhlase šipka do postele

Se svým výkonem v debatě na TV Nova byl předseda ČSSD spokojený. Očekává SMS zprávy od kolegů, kteří mu po veřejných výstupech posílají zpětnou vazbu. Za debatu, kterou lídři absolvovali odpoledne v Blesku, dostal prý pochvalu. Podobné reakce čeká i nyní. Poslední klání čeká lídry v pátek ve 12:15 v Českém rozhlase. „Ještě zítra do rádia, a pak šipka do postele,“ dodal Hamáček.

Ve druhé čtvrteční debatě na TV Nova se od osmi hodin večer utkal premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš s lídry koalic SPOLU a PirStan Fialou a Bartošem. Jako první se ze tmy vynořilo po sedmé hodině auto s předsedou Pirátů Ivanem Bartošem. Na debatu se těšil, protože je to podle něj poslední možnost promluvit k voličům. „Doufám, že to zde bude o programu, o vizi pro Českou republiku. Několikrát jsme teď s panem Babišem zažívali, že neustále vykřikoval,“ sdělil Bartoš před začátkem debaty svá očekávání.

Petr Fiala a Andrej Babiš odpověděli v krátkosti na otázky novinářů až po skončení debaty. Na obou bylo vidět, že se opravdu těší domů. Zatímco při příchodu do televize působil premiér napjatě, po debatě už se usmíval a vtipkoval. „Jdu domů, jdu spát, ráno v sedm zase něco točím. Dobrou noc,“ uzavřel čtvrteční debatní maraton.