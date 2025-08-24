Program ANO se blíží SPD, řekl Kupka. Nejít do vlády s ANO má své důvody, říká STAN

Autor:
  11:58
Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) v diskuzním pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News řekl, že předseda hnutí ANO Andrej Babiš podobně jako šéf SPD Tomio Okamura vyvolává nenávist ve společnosti vůči Ukrajincům. „Pro Okamuru je to živná půda,“ doplnil Kupka. V diskuzi také přišla řeč na volební témata či program.
Ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS). | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS).
Ministr dopravy Martin Kupka (ODS).
Ministr dopravy Martin Kupka (ODS).
Ministr dopravy Martin Kupka (ODS).
9 fotografií

„Vedle toho Andrej Babiš říká, jak se přibližuje program hnutí ANO programu SPD. To jsou přímé jeho citace, ne naše dedukce nebo vyvozování nějakých závěrů ze samotného programu,“ uvedl dále ministr Kupka. Současně zmínil, že Babiš v něčem podobně jako Okamura vyvolává nenávist u veřejnosti vůči Ukrajincům.

„Říká, že naše vláda nemyslí na české občany, ale na Ukrajince, to je přece lež jako věž,“ zdůraznil Kupka a pokračoval. „To, že děláme kroky, které míří k větší bezpečnosti země, to je především snaha zajistit lepší podmínky pro české občany,“ odpověděl ministr v Partii na otázku, kde vidí nebezpečí, když ANO říká, že by nedovolilo referendum o vystupování z NATO nebo z Evropské unie.

„ANO je vlastně jediný možný koaliční partner“

Poslanec za SPD Radim Fiala poté řekl, že hnutí má referendum o Evropské unii dlouhodobě v programu. „No a uvidíme, jak to dopadne. Ale pokud se ptáte na možné koaliční partnery, tak pro nás ANO je vlastně jediný možný koaliční partner,“ doplnil Fiala.

Kalkulačka k volbám

V pořadu se také řešila schůzka předsedy hnutí STAN Víta Rakušana, premiéra Petra Fialy (ODS) a šéfa Pirátů Zdeňka Hřiba. „Bylo by fajn, kdybychom měli nějakou schůzku, abychom jasně odmítli některé věci,“ řekl poslanec za STAN Petr Letocha. Pokud podle něj Hřib na úterní schůzku nedorazí, tak možností bude ještě spousta. „To, že nechceme jít do vlády s hnutím ANO, má své důvody,“ podotkl Letocha.

Místopředseda hnutí ANO Robert Králíček uvedl, že to vnímá spíše jako rétoriku hnutí STAN. Podle jeho slov by se měl nový ministr obrany podívat na muniční iniciativu. „Říkáme, že by bylo lepší v dané iniciativě pokračovat s úzkou spoluprací s NATO,“ doplnil Králíček.

Vstoupit do diskuse

Sobotka, Hamáček, Šmarda: to jsou hrobníci SOCDEM, řekl v Rozstřelu Paroubek

Nejčtenější

Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii

Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující v noční můru. Podle svědků jel řidič nebezpečně rychle, usínal za volantem a odmítal zpomalit, i...

Těhotná Demi vzrušila Ameriku. Skandální portrét ukázal, že mateřství je sexy

Dnes už je to otravná móda, ale na začátku devadesátých let ta fotka znamenala skutečnou revoluci. Maminky přece mají být cudné ženy ve splývavých šatech, které myslí jen na blaho potomka. Měly by se...

Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou

V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na výjimečném pozemku nedaleko od Prahy, ale především má barvitou minulost. V dobách socialismu se v ní...

Trump „upekl“ schůzku Zelenskyj - Putin. S lídry EU řešil záruky pro Ukrajinu

Sledujeme online

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a lídři několika evropských zemí v pondělí jednali v Bílém domě s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Probírali možnosti ukončení války na Ukrajině. Trump...

Na prodej je přes sto let stará vila slavného muzikanta a herce. Trávil v ní léto

V nabídce realitních kanceláří se objevila vila z roku 1913, která stojí v Libčicích nad Vltavou. Vlastnil ji známý prvorepublikový herec a hudební skladatel Karel Hašler. Ten ji s rodinou využíval...

Pokud existuje jasný poražený, je to řidič-člověk. Lyft sází na robotaxi

Společnost Lyft začala v americké Atlantě testovat robotické taxi a plánuje rozšíření takové služby i do jiných amerických měst. Taxi bez řidiče má firma v plánu nasadit i do Evropy. „Pokud existuje...

24. srpna 2025

Tepelná čerpadla otevřela spor o zelenou politiku. Nadšení opadá nejen v Německu

Premium

V německé vládní koalici to na konci léta vře: zoufale se hledají nápady, jak zacelit rozpočtové díry.

24. srpna 2025

Program ANO se blíží SPD, řekl Kupka. Nejít do vlády s ANO má své důvody, říká STAN

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) v diskuzním pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News řekl, že předseda hnutí ANO Andrej Babiš podobně jako šéf SPD Tomio Okamura vyvolává nenávist ve...

24. srpna 2025  11:58

Volby by vyhrálo hnutí ANO. SPD je třetí těsně před STAN. Prošli by i Piráti a Stačilo!

Volby do Sněmovny by podle volebního průzkumu společnosti STEM pro CNN Prima News opět vyhrálo hnutí ANO, které by od voličů získalo 32,7 procent. Druhá by skončila koalice SPOLU, a to s 21,3...

24. srpna 2025  11:40

Prodej telefonu se změnil v loupež, zájemce postříkal muže pepřovým sprejem

Pražští kriminalisté pátrají po zloději, který oloupil prodejce mobilního telefonu, s nímž si nejdříve přes sociální sítě domluvil schůzku. Policisté varují, že muž pro krádež použil překvapivou...

24. srpna 2025  11:34

Britští vědci objevili nový druh dinosaura. Proč ho pojmenovali po známé jachtařce

Britští vědci objevili na ostrově Wight nový druh dinosaura. Vzhledem k výrazným výrůstkům z páteře označovaným také jako hřbetní plachta ho pojmenovali po známé jachtařce a filantropce Ellen...

24. srpna 2025  11:19

Prodej chat a chalup narostl meziročně skoro o desetinu, ceny opět stoupají

Češi v letošním roce zatím prodali 1545 chat a chalup, meziročně o devět procent více. Celková hodnota prodaných nemovitostí činila do července přes 4,4 miliardy korun, tedy o 200 milionů korun více...

24. srpna 2025  11:10

Předjížděla hned dvě auta a dostala smyk. Přežil jen spolujezdec

Po nárazu do stromu zemřela v noci u Turnova na Semilsku mladá řidička, spolujezdec je ve vážném stavu v nemocnici. Nehoda se stala na silnici I/10 mezi Malou Skálou a Turnovem, až do 05:00 byla...

24. srpna 2025  11:07

Nejpřekládanějším autorem Česka je Karel Čapek, jen těsně překonal Julia Fučíka

Do největšího počtu jazyků byl z českých spisovatelů přeložený Karel Čapek, jehož knihy do roku 2019 vyšly v 58 jazycích. Na druhém místě je Julius Fučík, který byl díky Reportáži psané na oprátce v...

24. srpna 2025  10:38

Nejkrásnější s nejrovnější dráhou. Chotěbořské letiště zažívá kulaté výročí

Významné jubileum si letos připsal aeroklub v Chotěboři. Vznikl přesně před osmdesáti lety. Následně nadšenci vybudovali i letiště. To za svou historii prodělalo mnoho proměn, zažilo velkou tragédii...

24. srpna 2025  10:11

Češi přeplácejí za energie miliardy korun ročně. Proč to tak je a jak to můžou změnit

Češi přeplácejí za elektřinu miliardy korun ročně. Týká se to zejména spotřebitelů, kteří mají u svých dodavatelů staré smlouvy na dobu neurčitou. Těch je v Česku více než polovina. Takové smlouvy...

24. srpna 2025  10:04

Mluví o jednáních, ale rukojmí obětuje, kritizovali demonstranti v Izraeli Netanjahua

Tisíce lidí v sobotu večer opět demonstrovaly v Tel Avivu, Jeruzalémě, Haifě a dalších izraelských městech a vyzývaly vládu premiéra Benjamina Netanjahua k uzavření dohody o příměří s palestinským...

24. srpna 2025  9:30,  aktualizováno  9:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.