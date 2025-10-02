Televizní debata lídrů. Na Nově se utká Konečná, Hřib, Rakušan, Okamura a Turek

Již v úterý se na CNN Prima News střetli Rakušan s Okamurou. Šéf SPD prohlásil, že nevěří systému. „Dnes jsem trestně stíhaný a obžalovaný za názor i já – od Fialovy vlády. Za pravdivý protiimigrační plakát ‚Stop migračnímu paktu EU‘. A tihle lidé mě chtějí zavřít na tři roky do vězení,“ tvrdil.
Na dotaz, proč už mu nevadí vládnout s Andrejem Babišem, když to v minulosti odmítal právě kvůli jeho trestnímu stíhání, Okamura odpověděl: „Já nevěřím tomu systému.“ Zároveň prohlásil, že SPD rozhodně nebude hlasovat pro případné vydání Babiše k trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo.
„Čelíte spravedlnosti. V právním státě se to někomu, kdo je z něčeho podezřelý, prostě stává,“ reagoval Rakušan.
„Schováváte se za imunitu. Sám jste nevystoupil ve Sněmovně a neřekl: ‚Vydejte mě, protože se nebojím a budu se hájit, pokud jsem nic nespáchal.‘ To je vaše rozhodnutí. Počítal jste ustrašeně do poslední chvíle hlasy,“ doplnil ministr vnitra.