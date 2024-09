Děláte si z povodní PR. Mezi Peckovou a Helebrantem to v debatě hodně vřelo

Stávající hejtmanka Petra Pecková (STAN), Jiří Kobza za SPD, Trikoloru a PRO, Jan Skopeček (Spolu) i Jindřich Havelka z koalice Stačilo!, Lucie Cirkva Chocholová (Piráti) s Michaelou Vlachou za Přísahu se shodli, že volby mají navzdory povodním proběhnout.

Proti byl Tomáš Helebrant. „Nemyslím si, že je to správné rozhodnutí. Lidé v zasažených oblastech mají jiné starosti,“ upozornil. Kobza však namítl, že by se musela změnit celá legislativa. „Musí se to zvládnout, vláda neměla příliš možností volby odložit,“ přidal se Skopeček. Pecková zmínila možnost hlasování do mobilních uren.

Pnutí bylo na začátku debaty znát hlavně mezi Peckovou a Helebrantem. Poslanec a zastupitel Dobříše vyčetl hejtmance, že „si hrála na zpravodajský kanál“ a při povodních se fotila a dělala si na nich PR. Pecková reagovala, že na sociální sítě čas neměla a že jí je spravuje profesionální tým. Podotkla, že netuší, zda ji někdo fotil, když byla v terénu.

Kobza chce na vesnice satelitní telefony

Tam se podle svých slov vydal i radní Hořovic Skopeček. „Nepřišlo mi adekvátní se prezentovat na sociálních sítích,“ uvedl. Člen ODS se pak také dostal do menšího střetu s Helebrantem, když prohlásil, že „kolegové z ANO nemají krajský program“. „My samozřejmě program máme a není proti nějaké konkrétní straně,“ ohradil se Helebrant.

Poslanec SPD Jiří Kobza rozvinul svůj koncept znovuzavedení vyškolené civilní obrany na vesnice. Oponovala mu Vlachá – podle ní stačí dobrovolní hasiči. „To je úplně něco jiného než dobrovolní hasiči!“ důrazně nesouhlasil Kobza a navrhl, že by obce měly mít v záloze alternativní způsoby komunikace, například satelitní telefony.

Havelka namítl, že civilní obrana se přece na základě zákona změnila na hasičský sbor. Dostal dotaz, zda jako záchranář nekonfrontoval kandidáta za koalici Stačilo! v Ústeckém kraji Jana Skalického, který ve videu prohlásil, že vláda kvůli povodním šíří zbytečně strach a že nehrozí žádné nebezpečí. „Je to potulný politik, distancuji se od něj,“ odpověděl Havelka.

I když se záplavy Středočeského kraje výrazně nedotkly, padl dotaz, co by se pro příště dalo udělat jinak.

Do budoucna musíme zlepšit informovat vlastníky malých vodních toků, třeba rybníků, řekla Pecková. Mohou upouštět v předstihu a nedojde pak k tomu, že sice ochrání svou obec, ale vodu naženou do obce pod ní, dodala.

Skopeček zmínil provádění terénních úprav. Jako příklad vyzvedl Benátky nad Jizerou. Kobza přidal poznámku o zavedení hluboké orby, půda by dokázala lépe absorbovat vodu. „Při mělké orbě dochází ke splachům,“ souzněl s ním Havelka.

Kobza nechápal, proč lidé stále staví v záplavových oblastech. Kolem Berounky je hustá zástavba, která se podle něj ani nedá pojistit. Mělo by se podívat na územní plány, ale ty jsou v kompetenci obcí, reagovala Chocholová. Plány ale přece schvaluje kraj, ozvala se Vlachá. Kraj může obcím nařídit, ať tam nestaví, dodala.

Pecková jako možnou ochranu navrhla mobilní rozhlas, který by občany mohl před velkou vodou varovat.

Přišla řeč i na možnou stavbu přehrady na Berounce. Bude Berounka vždycky zabíjet? citovala moderátorka titulek staršího článku. Přehradu na ní nejde postavit kvůli podloží, uvedl Skopeček, což mu nikdo nerozporoval.

„Nebudovala bych tady přehrady, je to na úrovni vzdušných zámků,“ řekla Pecková. Malá a drobná opatření mohou zachránit lidská sídla, prohlásila. Havelka si myslí, že pomoct by mohla regulace řeky meandry ještě mimo území Středočeského kraje a tím pádem spolupráce s krajem Plzeňským. Chocholová upozornila, že koryto řeky a přilehlé skály jsou to nejcennější. Vybudování přehrady by zničilo tamní přírodu.

Je třeba se naučit žít s proměnlivým počasím, řekl Helebrant

„Je potřeba se naučit žít s proměnlivým počasím. Když zítra přestaneme jezdit auty se spalovacím motorem, myslíte si, že se něco změní?“ reagoval Helebrant na otázku, jak si poradit s klimatickou změnou. Pecková zmínila výsadbu stromů a zadržování vody v krajině. Skopeček si myslí, že nejvíc by se mělo investovat do železnice.

„Nejlepší doprava je taková, která je neuskutečněná,“ řekl Helebrant. Lidé by podle něj měli mít služby dostupné, aby nemuseli pokaždé jezdit do Prahy.

V sérii otázek s odpovědmi pouze ANO/NE se debatující shodli jen na jedné ze tří. Byli by pro bezplatné zavedení menstruačních potřeb ve školách. Za každou cenu by Ukrajinu ve válce s Ruskem nepodporovali Kobza a Helebrant, ostatní měli opačný názor.

V závěrečných 30 sekundách vyzvala Chocholová k přispění na sbírky pro zasažené povodní a poděkovala všem, kteří zasahovali a pomáhali. Havelka řekl, že „hejtman by měl být hlavně člověkem“. Kraj má na víc, pojďme ho rozhýbat, řekl Helebrant. Kobza se nechal slyšet, že chce budovat kraj, kde nebudou muset lidi počítat peníze.

„Podařilo se nám kraj otevřít, nic netajíme. Zajistěte, aby se nevrátilo hnutí ANO a jeho papalášské metody,“ řekla Pecková. Skopeček vyjmenoval jako priority školství a zdravotnictví. Vlachá chce mít ze Středočeského kraje „dobrého služebníka“.