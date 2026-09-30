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Mám tempo, řekl Portlík. A kde bylo poslední čtyři roky? opáčil Hušbauer

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  21:10
Kandidáti na primátora Prahy z nejsilnějších uskupení se střetli v Primátorské Superdebatě portálu iDNES.cz, největší spory se vedly o dopravu, shoda byla na potřebě dostavby městského okruhu. „Mám tempo a pokaždé si dám ambiciózní cíl. S dostavbou se začalo až za naší koalice,“ řekl Tomáš Portlík (ODS). „Proč jste to tempo neměli také poslední čtyři roky v koalici?“ oponoval mu Jan Hušbauer (ANO).

Na dostavbě městského okruhu jako na prioritě se shodli všichni přítomní kandidáti na pražského primátora. Tereza Nislerová (Piráti) si však nemyslí, že by se podařilo stavbu dokončit do konce volebního období, zástupci SPOLU pro Prahu, ANO i Motoristů mají jiný názor.

„Nesouhlasím s tím, že by se s dostavbou městského okruhu muselo čekat deset let, jde o ideologický boj proti řidičům. Máme heslo, že chceme dostat v roce 2028 stavbu ze šanonu ven,“ řekla k tématu Klára Sovová (Motoristé sobě).

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Hušbauer vidí realisticky počátek stavby v roce 2029. „Všichni se shodneme na důležitosti městského okruhu i dalších staveb, tak, aby se doprava posunula trochu mimo centrum města. Současné vedení za 8 let nic neudělalo, dnes opět slyšíme pouze sliby,“ pustil se zástupce opozičního ANO do současného vedení hlavního města.

„Pane Hušbauere, já mám tempo a pokaždé si dám ambiciózní cíl. V roce 2019 Andrej Babiš stál na poli a říkal lidem, že tady bude stát Pražský okruh. A stavba započala až za naší koalice,“ oponoval mu Portlík.

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Podle Nislerové se za poslední čtyři roky povedlo dokončit spoustu projektů. „Postavil se nový Dvorecký most, opravil se Barrandovský most, obešlo se to bez zádrhelů. Dokonce se to stihlo dříve, než bylo v plánu. Je potřeba další podpora MHD a stavby metra D. Do čtyř let to postavené nebude, ale do deseti může, je potřeba to říci na rovinu,“ uvedla. Podle Pirátky další strany pouze slibují to, co je už dávno zahájené.

Neshoda však panovala na dalších tématech, jako jsou parkovací zóny nebo cena MHD. Hušbauer z ANO by rád zařídil více parkovacích míst, dokud jich nebude mít Praha dostatek, cenu Lítačky by neměnil. Také by rád, aby Pražané mohli parkovat volně i mimo městské části, kde bydlí.

Adam Scheinherr (Praha Sobě), Tereza Nislerová i Petr Hlaváček (STAN) zmínili, že se k nějakému zdražení bude muset přikročit. Naopak MHD úplně zadarmo by zavedla zástupkyně Motoristů Sovová. „Lítačku bych ale zachovala, například pro turisty,“ řekla.

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Problémy s dopravou by mohli podle Milana Urbana (SPD) vyřešit například stavby parkovacích domů pod náměstími v centru města, na okraji či v širším centru by se pak dali vystavět menší parkovací stání. „Je zvykem ve všech evropských městech, že se budují podzemní garáže, na náměstí Jana Palacha je od devadesátých let a skvěle funguje,“ řekl v debatě.

Superdebata kandidátů na pražského primátora na iDNES.cz s moderátorem Vladimírem Vokálem. Hosty debaty jsou Jan Hušbauer (ANO), Klára Sovová (Motoristé sobě), Tereza Nislerová (Česká pirátská strana), Petr Hlaváček (STAN), Adam Scheinherr (Praha sobě), Tomáš Portlík (SPOLU pro Prahu - ODS a TOP 09) a Milan Urban (SPD pro Prahu s podporou Trikolory, PRO, Přísahy a nezávislých kandidátů). (30. září 2026)
Superdebata kandidátů na pražského primátora na iDNES.cz s moderátorem Vladimírem Vokálem. Hosty debaty jsou Jan Hušbauer (ANO), Klára Sovová (Motoristé sobě), Tereza Nislerová (Česká pirátská strana), Petr Hlaváček (STAN), Adam Scheinherr (Praha sobě), Tomáš Portlík (SPOLU pro Prahu - ODS a TOP 09) a Milan Urban (SPD pro Prahu s podporou Trikolory, PRO, Přísahy a nezávislých kandidátů). (30. září 2026)
Superdebata kandidátů na pražského primátora na iDNES.cz s moderátorem Vladimírem Vokálem. (30. září 2026)
Superdebata kandidátů na pražského primátora. Na snímku Jan Hušbauer (ANO) a moderátor Vladimír Vokál. (30. září 2026)
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