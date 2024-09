Nedělejte si na povodních kampaň, kritizoval Vokřál hejtmana Grolicha

Od začátku byla diskuse plná emocí a ostré konfrontace. Hned na úvod vytkl Petr Vokřál hejtmanu Grolichovi, že zneužívá povodňovou hrozbu v předvolební kampani.

Vyčetli byste mi cokoliv

„Když jsem hledal oficiální stanoviska hejtmana a stream z bezpečnostní rady kraje, tak jsem na oficiálním krajském Facebooku, Twitteru ani na YouTubu nic nenašel,“ postěžoval si Vokřál.

„Chtěl bych proto pana hejtmana požádat, aby se z toho opravdu nestala kampaň. Aby nebyl jediným komunikačním zdrojem pro občany kanál placený koalicí SPOLU, ale oficiální profily Jihomoravského kraje,“ pokračoval.

Jan Grolich se proti nařčení okamžitě ohradil. „Přiznám se, že teď mám úplně jiné myšlenky. Ale myslím, že kdybychom streamovali naši tiskovou konferenci na oficiálním kanálu Jihomoravského kraje, tak byste mi zase vyčetli, že tento kanál využívám ke své sebeprezentaci.“

„Navíc můj kanál má více sledujících, takže se informace dostanou k více lidem. A na oficiální facebookovém profilu byly informace zveřejněny,“ doplnil hejtman. Ten by po volbách upřednostňoval pokračování stávající koalice v krajském zastupitelstvu. Radu kraje momentálně tvoří SPOLU (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL), STAN a Pirátská strana.

V případě, že by tato koalice nezískala nadpoloviční většinu mandátů, nevylučuje ani spolupráci s jinými subjekty, ale v tomto případě si jen těžko dokáže představit, že by setrval ve funkci hejtmana. „Vyhodnotil bych si to asi tak, že jsem jako stávající hejtman neudělal dobrý výsledek.“

K široké spolupráci je naopak podle Ivany Solařové připraveno její hnutí ANO. „Ale s budoucími koaličními partnery musí fungovat i nějaká chemie. Musí být předně shoda v programu. Ale například pan hejtman Grolich se před volbami vyjádřil, že se ANO radikalizuje a směřuje k SPD, tak nevím, jak se k tomu postavit.“

Myslíte jen na Brno

„Jsme připraveni jednat se všemi stranami, které se dostanou do krajského zastupitelstva,“ doplnila bývalá starostka Znojma. Podobně se vyjádřil také Petr Vokřál, který však vyloučil budoucí možnou koalici s KSČM: „S komunisty je to pro mě obtížně představitelné.“

V další části debaty se kandidáti přetahovali o priority v dopravě a zdravotnictví. „Stav silnic druhé a třetí třídy v kraji je tristní. A je klíčové, aby se opravovaly komunikace nejen v metropolitní oblasti Brna, ale i v okrajových částech regionu. Prostě aby vedení kraje dohlédlo okem dál než jen kousek za Brno,“ navrhuje Ivana Solařová.

Souhlasí s ní i Petr Vokřál, podle kterého je stav místních silnic extrémně zanedbaný a je jasně viditelný na hranici Vysočiny a Jihomoravského kraje. „Prostě když jedu na chalupu, vždycky dobře poznám, kdy přejedu hranice jižní Moravy a Vysočiny. Vysočina má silnice kvalitnější a opravené.“

Špatný stav silnic připustil i Jan Grolich, který z toho ale naopak obvinil hnutí ANO, za které byl zvolen do krajského zastupitelstva v letech 2016 až 2020 právě současný lídr Přísahy a Motoristů sobě Petr Vokřál.

„Tehdy jsem byl v opozici a navrhovali jsme, aby se z Programu rozvoje venkova opravy místních komunikací podpořily,“ vzpomíná Grolich.

„Ale tehdejší vedení kraje tvrdilo, že to není možné. Jakmile jsme se do vedení kraje dostali, tak jsme to napravili a každý rok na opravu posíláme miliony. A jsem rád, že je obce čerpají,“ dodal současný hejtman.

Kandidáti ANO, SPOLU a Přísahy se naopak shodli v podpoře lékařů, zubařů či zdravotních sester, které je podle nich třeba motivovat prostřednictvím dotací či benefitů, aby neodcházeli z odlehlých částí kraje a nesnižovali tam dostupnost lékařské péče.

Celou debatu si můžete pustit v úvodním videu. Volby do zastupitelstev krajů se budou konat v pátek 20. a v sobotu 21. září 2024. Zároveň s krajskými volbami se uskuteční také první kolo voleb do Senátu.