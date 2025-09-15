Green Deal či doprava. Volební lídři se utkají v debatě v největším kraji

Ve dvouhodinové debatě se představí volební lídr ANO, exministr školství Robert Plaga, jednička koalice SPOLU, ministr dopravy a místopředseda ODS Martin Kupka, předseda opozičního hnutí SPD Tomio Okamura, středočeský lídr Pirátů, exministr Ivan Bartoš.
Hnutí STAN bude reprezentovat místopředsedkyně Sněmovně Věra Kovářová, vládní hnutí do debaty jako jediné nepošle svoji středočeskou jedničku, šéfa hnutí a ministra vnitra Víta Rakušana, který se vydal radši do Ostravy podpořit volební lídryni STAN v Moravskoslezském kraji Michaelu Šebelovou.
Hnutí Stačilo! bude v debatě CNN Prima News zastupovat bývalá europoslankyně Jana Bobošíková a Motoristy sobě současný europoslanec Filip Turek.
Budou odpovídat na otázky moderátorky Markéty Fialové, jak chtějí řešit problémy s dopravou ve Středočeském kraji či jak se staví k problematice Green Dealu, který by mohl zkomplikovat pořizování nových aut i zdražit bydlení.
Volby do Poslanecké sněmovny by podle nejnovějšího průzkumu společnosti STEM pro CNN Prima News v září vyhrálo hnutí ANO se ziskem 31,3 procenta hlasů. Druhá by skončila koalice SPOLU s 20,2 procenta.
Do Sněmovny by se dostalo ještě SPD s 12,5 procenty podporu, Piráti a STAN s 10 procenty,, hnutí Stačilo! se 7,4 procenty a Motoristé sobě, kteří mají šanci na 6 procent hlasů. Piráti podle analytiků STEM dokázali předstihnout Starosty a vyšplhali se už na čtvrtou příčku.