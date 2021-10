Šteindler s Vávrou rozdávali v metru banány, lákali tak lidi k volbám

„Banán?“ ptají se u východu z pražské stanice metra Muzeum herci David Vávra a Milan Šteindler kolemjdoucích. Je úterní půl desátá ráno a většina lidí spěchá do práce. „Pane, nechcete banán?“ ptá se Vávra znovu. Muž neodpovídá a jde dál.



Takový pohled se ráno naskytl pražským cestujícím, kteří vystupovali na Václavském náměstí „pod koněm“. Vávra a Šteindler se totiž zúčastnili happeningu, který uspořádal spolek Dekomunizace. Cílem je podle spolku podpořit volební účast a poukázat na chyby minulého režimu.

„Pokud si pak koupíte časopis,“ odpovídá se smíchem paní stojící opodál, která ve stanici prodává Nový prostor, časopis, z nějž jde část tržby právě prodejcům zahrnující lidi bez domova či sociálně slabé. „Raději ne,“ říká zase mladý muž o berlích. „Udělá vám to dobře,“ volají herci za mužem.



Pár lidí si banán vezme. A ti, co tak učiní, si mohu přečíst nápis na štítku, který je na ovoci přidělaný: „Už nikdy fronty na banány. #SbohemSoudruzi. Řekněte to u voleb 8. - 9. 10. 2021.“

Mezi cestujícími se motají i komparzisté. „Jděte něco dělat, pak rozdávejte banány,“ volá na dvojici herců, kteří jsou veřejnosti známí jako tvůrci satirického kurzu němčiny Alles Gute, jeden z procházejících. Další banán hodí na zem a rozšlápne jej. Paní procházející s kočárkem jen poukáže na fakt, že dítě již jeden banán jí.

„Která strana tady rozdává banány?“ ptá se kolemjdoucí seniorka. Na odpověď novinářky, že jde o happening proti komunistům s cílem podpořit volební účast, reaguje smíchem. „Panenkomarja,“ říká a odchází.



Ve společnosti se ztrácí slušnost

Proč před volbami rozdávat banány? Oba herci kývli na výzvu spolku Dekomunizace. Ten lidi pobízí, aby šli k volbám. Běžné lidi i celebrity z celé republiky motivuje k tomu, aby jako symbol rozdávali banány. Nebo se alespoň bavili s okolím a o volbách sami mluvili.



„Zorganizovali jsme tento banánový happening proto, že bychom rádi upozornili lidi, kteří na to třeba zapomněli, že v sobotu a v pátek jsou volby do Poslanecké sněmovny. Chceme říct: ‚Je jedno, co si myslíte o nás nebo co si myslíte o banánech, je důležité jít volit, protože váš hlas něco znamená a může něco změnit.‘,“ vysvětlil Michal Gregorini ze spolku Dekomunizace.

Ten podle něj před lety vznikl proto, aby se snažil zamezit vlivu komunistů na českou politiku.

„Lidé často zapomínají, kauz v mediálním prostoru je spousta. Chceme připomínat, že kdysi nebyly banány, ale to není důležité. Nebyl třeba toaletní papír, ale hlavně nebyla svoboda,“ dodává. Banán je podle něj pouze symbol. A spolek chce ukázat, že hlas něco znamená a že volit má smysl.

Mladé láká levičáctví

Jak sami herci akci pojali, už prý spolek nechal na nich. Oni sami říkají, že výzvu přijali proto, že ze společnosti se ztrácí slušnost. „Je to problém celkového posunu morálky. Morálka už se posunula někam úplně jinam. Co bylo před deseti, dvaceti lety nemorální, dneska se najednou považuje za samozřejmost a nadává se na ty, které jsme před dvaceti, třiceti lety obdivovali,“ říká Šteindler.

Část lidí se podle něj nepozastavuje nad tím, že se v českém veřejném prostoru stále pohybují lidé, kteří byli součástí komunistického režimu. „Je čas si konečně všimnout a říct si, že komunisti tady dělali skutečné zločiny, nad kterými se přivírají oči. A když už nic jiného, tak by bylo od nich velmi decentní, kdyby se stáhli do pozadí,“ dodává.

„Není to tak banální, lidé mohou žít svobodněji a šťastněji a být hrdí na to, kdo jim vládne. A teď se za to víceméně stydíme už několik desetiletí,“ přitakává Vávra.

V Česku se podle něj žije krásně. Ale s jinou vládou by to mohlo být důstojnější. Poukazuje přitom i na současnou kauzu premiéra Andreje Babiše ohledně offshorů - a jeho vyjádření, že kauza pochází z doby, kdy Babiš ještě nebyl v politice.

„Myslím si, že problémem lidstva je, že se problémy opakují. Že je lidstvo nepoučitelné. Část mladých lidí vidí v levičáctví jistou revoluci a správný posun,“ dodává Šteindler. Prý to ale chápe: „Pokud člověk není v mládí levičák, tak to není v pořádku. A pokud ve stáří není pravičák, tak také ne,“ parafrázuje známý citát.