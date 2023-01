Ponížení, nebo špatná interpretace? „Účetní“ Nerudová kritizuje Pavla

Konflikt se točí kolem výroku, který je součástí Pavlova aktuálního rozhovoru pro Hospodářské noviny. „Paní profesorka je expertkou na účetnictví, takže pokud jde o radu ohledně účetnictví, rád bych její expertízu využil,“ řekl médiu v reakci na dotaz, zda stále platí, že by si vzal Nerudovou na Pražský hrad jako poradkyni.

Zopakoval tak svůj předchozí výrok pro server Aktuálně.cz. Současně dodal, že by Nerudovou podpořil v druhém kole, pokud on sám by se do něj nedostal.

Proti celé věci se však Nerudová, která působí jako vedoucí Ústavu účetnictví a daní Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity, ohradila. „Pan Pavel by si mě na Hrad vzal jako účetní. Na podobné ponižování od mužů jsou u nás ženy bohužel zvyklé,“ uvedla v pondělí na Twitteru.

Danuše Nerudová @danusenerudova Pan Pavel by si mě na Hrad vzal jako účetní. Na podobné ponižování od mužů jsou u nás ženy bohužel zvyklé. Tak já tedy spočítám, co mohou volby přinést



1️⃣ nemít za prezidenta bývalého kariérního komunistu, agenta, rozvědčíka nebo lháře



2️⃣ nemít za prezidenta oligarchu oblíbit odpovědět

Dodala, že do volby může přinést více, než jen svou ekonomickou expertízu. „Nemít za prezidenta bývalého kariérního komunistu, agenta, rozvědčíka nebo lháře, nemít za prezidenta oligarchu, nepromarnit dalších pět let v ‚klidu a řádu‘, zatímco se potřebujeme posouvat vpřed,“ napsala a poukázala tak na motto Pavlovy kampaně, které zní „Vraťme Česku řád a klid“.

„Přála bych si, abychom letošní prezidentské volby využili k tomu, že naši zemi nastartujeme k lepší budoucnosti pro všechny,“ dodala.

Pavel v reakci na její tweet napsal, že není důvod jednat zbrkle a ztrácet hlavu. „Takhle jsem to neřekl,“ uvedl a přiložil screenshot s částí zmíněného rozhovoru.

Ještě v nedělní debatě přitom oba z kandidátů hovořili o slušné a korektní kampani. Nerudová v České televizi uvedla, že si „rukavice nechá nasazené“.

„Já bych chtěla říct, že předpokládám, že ten další týden, kdy se situace ještě vyostří, bude ještě komplikovanější. Ale já dál povedu pozitivní kampaň a nebudu se negativně vymezovat a kydat hnůj na ostatní kandidáty. Já totiž nekandiduju proti, já kandiduju pro lidi naší země a nabízím pozitivní program a vizi, jak by společnost měla po pěti letech mého působení vypadat,“ řekla.