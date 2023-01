Politiku si chci taky zkusit, na mámu jsem pyšný, říká syn Danuše Nerudové

Sám sice volit nemůže, k tomu, aby vhodili hlas Danuši Nerudové, však její syn Filip přesvědčil tisícovky lidí. Sám se zapojoval jak do kontaktní kampaně, tak do té na sítích. S vysokou politikou byl v permanentním kontaktu několik týdnů. Přesto jej neodradila.

„Mamka je pro mě inspirací. Vzhlížím k ní celý život. A ano, díky ní uvažuju, že až to bude možné, zapojil bych se do politiky,“ připustil pro iDNES.cz šestnáctiletý Filip Neruda.

Přesné vize o svém politickém směřování Filip zatím ještě nemá. „Přijde mi ale logické začít odspodu, tedy od komunální politiky. Ještě mám nějaký čas si to pořádně rozmyslet,“ dodal s tím, že jej intenzivního půl roku neodradilo.

„I politika je téma, které nás mladé může zajímat a zajímat by měla. Není to výsada zasloužilých lidí v letech,“ myslí si.

Na ulici jej teď i kvůli intenzivním měsícům práce pro prezidentskou kandidátku poznávají úplně cizí lidé. Sám si ale nemyslí, že by pozornost médií i statisíců podporovatelů jejich rodiny mělo na jeho dospívání nějaký vliv.

„Rád bych pokračoval na Instagramu, chtěl bych šířit pozitivní náladu, abych ukazoval mladým lidem, že i politika je téma, o kterém se my mladí můžeme bavit,“ tvrdí.

Pozornost svých sledujících si chce i nadále udržet a dál zdvihat i environmentální a rovnoprávní témata, která doteď otevírala jeho matka Danuše Nerudová.

Slzy ve volebním štábu

Krátce poté, co z průběžných výsledků už bylo jasné, že se Danuše Nerudová do druhého kola prezidentských voleb nepodívá a když ve svém štábu promluvila k podporovatelům a novinářům, se snažil udržet neutrální výraz. Výsledek nebyl takový, v jaký doufal. A třetí místo své matky obrečel.

„I přestože mamka skončila jako třetí, je pro mě vítězkou. Odpracovala si to, neměla negativní kampaň. Ukázala lidem, že je tu někdo, kdo se o jejich životy a problémy, které mladé trápí, zajímá,“ komentoval později výsledek Filip.



Několik týdnů před otevřením volebních místností také přiznal, že ustavičně čelí útokům ze strany odpůrců Danuše Nerudové. „Když vám chodí zprávy, v nichž vám lidé přejí, aby vaše máma zemřela… Chtěl bych ukázat, že to není v pohodě a že bychom to neměli tolerovat. Názory, že žena nepatří na Hrad, nepatří do jednadvacátého století,“ odsoudil hejtry Filip Neruda.