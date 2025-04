V roce 2022 kandidoval do zastupitelstva obce Miroslav na Znojemsku za ČSSD. O rok později byl jednou z hlavních hvězd mítinků strany PRO Jindřicha Rajchla. Loni se stal jednou z hlavních tváří a posléze i předsedou hnutí Stačilo! Kateřiny Konečné. Byť zprvu tvrdil, že do politiky nechce. Řada lidí ho označuje za „proruského dezinformátora“. Co si myslí Daniel Sterzik, který si sám říká Vidlák?