Babiš: Bylo to úžasné, ale teď musíme zase zamakat. Kampaň jsme právě rozjeli

Výsledky pro ANO v krajských volbách jsou 35,38 % hlasů, a to při účasti 32,91 % voličů. Bylo to pro vás překvapení?

Určitě bylo. Bylo to úžasné, příjemné, prostě strašně pozitivní překvapení. Měl jsem obrovskou radost.

I proto, že k volbám přišlo v porovnání s rokem 2020 o 460 tisíc voličů méně a my jsme získali o 240 tisíc hlasů více. A to ještě v Moravskoslezském a v Olomouckém kraji přišlo v každém o 36 tisíc voličů méně. Takže za normální situace, kdyby nebyly povodně, tak jsme mohli mít ještě lepší výsledek. Všem bych chtěl ještě jednou moc poděkovat.

Zahraniční média výsledek označila za debakl pro vládu premiéra Petra Fialy a zejména pro Piráty. Vnímáte to stejně?

Ano. Myslím, že lidé konečně pochopili, že Piráti jsou k ničemu, že nejsou schopni v těch exekutivních funkcích zvládnout tu agendu, nemají kompetence. Myslím, že lidé skutečně pochopili, že jim jde jenom o koryta, když po tom podvodu se STAN získali jenom čtyři poslance a museli si své kamarády zaměstnat na ministerstvech. Výstrahou před další jejich snahou udržet se u moci nechť nám je paralýza digitalizace stavebního řízení…

...a vnímáte výsledek i jako debakl pro celou vládu Petra Fialy?

Tak výsledky jsou jednoznačné. My jsme v roce 2020 měli 21,82 % a teď máme 35,38 %. Je ale ještě otázka, a na tu musí odpovědět politologové nebo agentury, jestli se nám většinově daří přesvědčovat voliče pětikoalice, nebo o jaké voliče, kteří nám dali hlas, vlastně jde. Minimálně ve Středočeském kraji to ale vypadá, že ANO získává voliče pětikoalice, že jsou znechucení z toho, že je vláda podvedla.

Jak vy váš výsledek čtete?

S pokorou. I když už jsou to desáté volby v řadě, které jsme mezi stranami vyhráli, tak nesmíme usnout na vavřínech a podlehnout pocitu, že to budeme mít v kapse i příští rok. Volby do Sněmovny budou mnohem těžší. Pokud budeme chtít něco změnit, tak teď potřebujeme vyhodnotit, kde a proč jsme neuspěli a kde máme ještě rezervy. Hnutí potřebuje restart, novou energii, aby to nebylo stále na stejných lidech. Zkrátka budeme muset zabrat.

Za rok budou volby do Sněmovny. Byly pro vás krajské volby testem nálady ve společnosti?

Ano, i když teď se samozřejmě vláda bude určitě snažit zase veřejnost přesvědčovat o tom, jak jsou skvělí, za tři roky přitom pro lidi neudělala vůbec nic. Obrala důchodce, zaměstnance, podnikatele. A teď se chystá obrat kraje, čemuž my chceme zabránit. Znovu vyzýváme vládu, aby nebrala Moravskoslezskému kraji 800 milionů korun, aby nebrala 400 milionů Ústeckému kraji. Aby zkrátka nebrala krajům 10 miliard v rámci změny rozpočtového určení daní, protože kraje ty peníze potřebují. Ať už na škody po povodních, opravy silnic, nebo ve zdravotnictví, které pod vedením ministra Válka směřuje ke kolapsu.

Pan premiér je ale přesvědčen, že jeho vláda to dělá skvěle a je jeho jedinou prioritou, aby ta jeho pětikoalice znovu získala většinu. Na lidi přitom samozřejmě kašle.

Volby 2024 Sledovat další díly na iDNES.tv

Dá se z výsledků krajských voleb predikovat, jak dopadnou ty do Sněmovny?

Nedá, to se nedá predikovat. Každé volby jsou jiné. Ale je pro mě překvapením, že v těch krajských neuspěla Přísaha, že přesvědčivý výsledek neměla ani koalice Stačilo!. Čekal jsem lepší výsledky.

Bude to taktika

Volby do Sněmovny označujete za ty pro vás nejzásadnější. Jakou taktiku pro ně zvolíte?

Proč bych vám to měl říkat? Bude to taktika, abychom jednoznačně vyhráli a vrátili se do vlády.

Vsadíte opět na hlavní tváře hnutí Alenu Schillerovou a Karla Havlíčka, o kterém jste prohlásil, že je bůh a před sněmovními volbami by ho bylo potřeba naklonovat?

Samozřejmě, ale všichni si musí uvědomit, že není možné, aby jen oni zvládali funkce ve Sněmovně, byli stále v televizi. Potřebujeme mít v krajích víc výkonných lidí, kteří budou budovat hnutí, kontakty s voliči. A to každý den od rána do večera. V tomhle směru musíme zamakat.

Kdy vlastně rozjedete kampaň pro volby do Sněmovny?

Tu jsme rozjeli včera (v sobotu – pozn. red.).