Okamurův „hnojomet“ a výběr ze dvou blbých řešení. Politici se střetli před volbami

Už v úvodu přišel první útoku od předsedy SPD Tomia Okamury. Vláda podle něj posílá peníze na Ukrajinu, nakupuje stíhačky, a proto nemá peníze pro české občany a na jejich pomoct po povodních. Podle předsedy lidovců Mariana Jurečky jde o „hnojomet“. Slíbil, že pomoc občanům bude rychlá a masivní. Okamura kritizoval vládu za digitalizaci stavebního řízení, předsedkyně KSČM Kateřina Konečná zase za rozpočet.

Předseda SPD kritizoval vládu za nákupy stíhaček, kvůli kterým není podle něj dostatek peněz na pomoc postiženým oblastem. „Vláda posílá peníze na Ukrajinu. A pro naše lidi peníze nejsou,“ řekl Okamura.

„Dělají se veřejné sbírky, ADRA, Člověk v tísni na naše občany a český občan nemá peníze, protože je vláda prošustrovala na jiné účely,“ řekl. Vyčetl vládě také problémy se stavebním řízením, kvůli kterému nebudou mít lidé šanci rychle opravovat svoje poškozené domy.

„Okamura vyvolává dojem, že někde žebráme. Tak to není, ne. Dostaneme ze společného koláče miliardy. Takhle funguje solidarita mezi partnery. I my jsme posílali loni pomoc na Slovinsko,“ reagovala předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Zdůraznila, že Ukrajinci pracující v Česku přispívají peníze do státní kasy. Okamura podle ní jen šíří strach z toho, že se lidem nedostane pomoci.

„Mě mrzí, že už tady začal takový ten klasický hnojomet pana Okamury v situaci, kdy opravdu tady teprve ještě dnes odtéká voda,“ reagoval předseda lidovců Marian Jurečka. „Pomoc bude, bude rychlá a masivní. Pomůžeme my i kraje,“ dodal s tím, že úřad práce vyplatil od pondělí jako okamžitou mimořádnou pomoc přes 10 miliard.

Na Okamuru reagoval také předseda Pirátů Ivan Bartoš. Podle něj na opravu domů nebude mít digitalizace stavebního řízení jakýkoli vliv. Bartoš také ocenil pospolitost všech zúčastněných politiků při vytváření krizového štábu. Připomněl i krizové řízení minulé vlády během Covidu.

„Nikdo nespekuloval a nepolitikařil, jestli to svolá ten či onen. Postupovali jsme podle jasně daných pravidel a ukázalo se, že když postupujete podle postupu, neprobíráte do toho nějakou politickou preferenci nebo kdo se potřebuje ukázat jako větší borec. Což jsme bohužel viděli u minulé vlády v případě COVIDu,“ řekl.

„Hleďte si svého. Vy jste poslední, kdo by tady měl kázat. Hnutí ANO rozjelo tři přehrady,“ reagovala Alena Schillerová.

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová ocenila záchranné složky „Hrdiny je každý z těch, kteří se zapojili do pomoci. Mnohdy museli riskovat svůj vlastní život,“ řekla.

Stejně jako ona hasiče a další ocenil i Jaromír Soukup. „Živelným katastrofám se nedá předcházet. Tady my můžeme reagovat na průběh povodně. Tady je třeba vyzdvihnout hasiče.“

Řadu lidí ovlivnily dezinformace

Ministr vnitra Vít Rakušan zdůraznil, že nadcházející volby se budou konat v řádném termínu. „Dali jsme maximální nasazení k tomu, aby se to povedlo. Jsme v kontaktu se starosty nejmenších obcí. Ano setkali se s tím, že nám řekli – běžte s volbami někam. My vysoušíme,“ řekl.

V současné době je pět obcí, kde budou muset lidé z ministerstva přijet a pomoct s realizací voleb. „Rozumím lidem, že mají jiné starosti a to se může na volební účasti projevit,“ reagovala Pekarová Adamová. Vláda podle ní vybírala ze dvou blbých řešení.

Bartoš upozornil na dezinformace, kterým řada lidí během povodní podlehla. Záchranáři později museli pomáhat lidem, kteří se odmítli evakuovat, některé z nich museli také sundavat ze střech budov vrtulníkem. „I přesto se někteří lidé rozhodli, že neuposlechnou rozkazu k evakuaci, byť byl se značným předstihem, protože ono to v danou chvíli nevypadá. Já musím říci, že si myslím, a ukazují to i data, že tomu napomohla opět naše slavná dezinfoscéna, která to bagatelizovala a tvrdila, že to je další trik vlády před volbami, že vlastně nic závažného nepřijde,“ vysvětlil.

Okamura dále kritizoval vládu a konkrétně ministryni obrany Janu Černochovou za to, že armáda nezasáhla při povodních včas. „Při tornádu byli na místě za 48 hodin,“ řekl.

„Nemyslitelné,“ reagovala nesouhlasně Pekarová Adamová.

Předseda SPD v kritice pokračoval. Od povodní se přesunul k tématu neziskových organizací. „Problémem je, pokud neziskové organizace suplují neschopnost vlády, což se v řadě případech děje,“ pokračoval. Podle něj je třeba rozlišovat neziskové organizace, které pomáhají lidem od organizací „politických“. „To jsou ty genderové a LGBT+,“ uvedl.

Podle Jurečky to jsou ale právě lidé z krajů, kteří poskytují kvalitní sociální nebo psychologické služby. „Starejme se o to, rozvíjejme to,“ vysvětlil a dodal, že je třeba rozvíjet služby v krajích a následně je doplňovat službami neziskových organizací.

Kateřina Konečná se poté shodla s Alenou Schillerovou v tom, že vláda rezignovala na ziskovou stránku rozpočtu. „Zcela zbyteční ministři a zcela zbytečné úřady. Jsem pořád přesvědčená v tom, že v rozpočtu se dají najít úspory,“ řekla Konečná, která zdůraznila, že pokud je pravda, že ministerstvo obrany disponuje penězi, tak vláda musí vysvětlit, proč je nevyužívá.

Přísaha vyslala Jaromíra Soukupa

Vzhledem k tomu, že je hnutí Přísaha relativně novým uskupením, nesehnala podle jejího lídra Roberta Šlachty dostatek lidí. Hnutí má v současné době přibližně 300 členů a většina z nich kandiduje. Sám Šlachta kandiduje v Břeclavi. „Abych upozornil na absurdnost těch pravidel, tak jsem se rozhodl, že za Přísahu budu nominovat Jaromíra Soukupa. On souhlasil,“ uvedl Šlachta dříve pro Novinky.

Do potíží se tak dostaly menší a neparlamentní strany. Stejně jako Šlachta se například nemůže debaty účastnit lídr socialistů Michal Šmarda. Ten totiž kandiduje z devátého místa do zastupitelstva na Vysočině.

Debatu se zástupci stran a hnutí odvysílala ve středu také CNN Prima News. Jedním z hlavních témat byly i povodně. Ministr dopravy Martin Kupka ve vysílání reagoval zejména výroky opozice na účet vlády po povodních, například když místopředsedkyně ANO Alena Schillerová na úterní tiskové konferenci prohlásila, že lidé mají smůlu, že je povodně zastihly zrovna v době vlády kabinetu Petra Fialy (ODS).

Kupka také v pořadu reagoval na výroky Karla Havlíčka, že hejtmani jsou servilní vůči pětikoalici. „Urážíte je,“ prohlásil. Formování koalic ODS s ANO na úrovni krajů nevyloučil, bude to však podle něj těžké. Údajně si nedokáže představit spolupráci jen s komunisty. „Ti si nyní říkají Stačilo!“ řekl.

Havlíček osočil vládu, že dostatečně nekomunikovala s hejtmanem těžce zasaženého Moravskoslezského kraje za hnutí ANO Josefem Bělicou. „Lžete,“ oponoval Kupka a zmínil komunikaci s Asociací krajů ČR.