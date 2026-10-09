Bez platného dokladu volit nebudete. Proč nespoléhat jen na eDoklady

V pátek a v sobotu probíhají v Česku hned dvoje volby zároveň, komunální a senátní. Zatímco pro doklady totožnosti platí u obou stejná pravidla, s voličským průkazem je to jinak. Co si vzít s sebou?
Doklad totožnosti
U voleb je potřeba prokázat svou totožnost, což je možné více způsoby. Nejčastějším je občanka, neboli občanský průkaz. Je možné mít ji s sebou fyzicky, ale také v elektronické podobě jako eDoklady. Další možností je pas.
- Občanka na volby: Nejsnazší je prokázat se fyzickou plastovou kartičkou. V některých případech, například při ztrátě či odcizení, vydá úřad předem dočasný doklad, který je platný jen pro volby.
- eDoklady: Elektronická občanka je dobrou variantou, je ale potřeba myslet předem na pár věcí. Například na to, aby se vám telefon po příchodu do volební místnosti nevybil. Kromě toho je u eDokladů třeba myslet na pravidelnou aktualizaci. V loňských volbách do Sněmovny došlo k výpadku systému eDokladů, úřady doporučovaly raději fyzický doklad.
Praktický tip: Kdy aktualizovat eDoklady?
Digitální a informační agentura proto vyzývá, aby si lidé před volbami zkontrolovali, zda mají doklad aktuální. Nejlépe je zkontrolovat ho a aktualizovat ve čtvrtek večer, kdy mají lidé po práci a kdy aktualizace vydrží na celé období voleb. „Obnovte si svoje eDoklady kdykoliv od čtvrtečních 18:00 a nezdržujte se tím ve volební místnosti,“ apeluje mluvčí agentury Jakub Palata. Podrobnosti o aktualizaci i o tom, zda zjistíte, že je váš eDoklad platný, najdete v tomto článku.
- Pas: Jako doklad lze použít i cestovní pas. Lidé, kteří se k tomu chystají, by si měli ověřit, zda je platný.
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Co naopak k prokázání totožnosti u voleb nestačí, je například řidičský průkaz, průkaz ZTP, kartička pojišťovny a jiné další doklady.
Cizinci, kteří mají právo volit v Česku, se prokazují průkazem o povolení k pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu společně s platným dokladem totožnosti (pasem nebo občanským průkazem domovského státu EU.
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Co když je občanka propadlá?
Když zjistíte, že máte propadlý občanský průkaz, máte tyto možnosti:
- Prokázat se pasem (pokud ho máte a je platný)
- Zažádat o vydání dočasného průkazu
Dočasný průkaz je platný jen po dobu konání voleb. Vydá vám ho kterýkoli úřad s rozšířenou působností, a to naposledy v pátek, tedy v první den voleb. „Dočasný občanský průkaz pro výkon volebního práva je zdarma a úřad jej vydá ještě v den podání žádosti,“ shrnuje pravidla na svých stránkách Městský úřad Vizovice. Doklad platí jen pro volby a pro případné druhé kolo těch senátních je nutné si požádat o nový.
Voličský průkaz
Volit na voličský průkaz při komunálních volbách nejde. Voličský průkaz lze použít jen pro senátní volby, které se nyní týkají třetiny volebních obvodů. I tam ale platí omezení: průkaz lze užít jen při volbě ve stejném obvodě (ale jiné místnosti, než kam volič spadá podle trvalého bydliště). O voličský průkaz je nutné zažádat předem, bližší informace najdete v tomto článku:
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Voličský průkaz 2026: jak ho získat a kde s ním volit
Jakmile je jednou voličský průkaz vydán, musí ho volič přinést do volební místnosti s sebou a odevzdat ho. I kdyby nakonec volil ve svém volebním okrsku, kde je uveden v seznamu voličů. Toto opatření platí proto, aby se zabránilo dvojímu hlasování, jednou s dokladem totožnosti v příslušné volební místnosti a podruhé s voličským průkazem v jakékoliv jiné.