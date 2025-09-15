Odboráři radí lidem, jak mají volit. Chtějí opět věk odchodu do penze 65 let

Josef Kopecký
  12:44aktualizováno  13:29
Koho mají volit, to se snaží lidem poradit odborová centrála ČMKOS. Zveřejnila volební kompas zaměstnanců, který obsahuje srovnání postojů stran k tématům, která jsou zásadní z pohledu zaměstnanců. „Chceme, aby se zastropoval věk odchodu do důchodu, aby těžké profese šly dříve do důchodu,“ řekl při představení volebního kompasu odborů předseda ČMKOS Josef Středula.
Předseda ČMKOS Josef Středula. Odborová centrála ČMKOS zveřejnila volební kompas zaměstnanců (15. září 2025)

Předseda ČMKOS Josef Středula. Odborová centrála ČMKOS zveřejnila volební kompas zaměstnanců (15. září 2025) | foto: Anna Boháčová, MAFRA

Volební kompas zaměstnanců mapuje témata růstu mezd a kolektivní vyjednávání, dostupnost bydlení, rovné odměňování žen a mužů nebo sociální jistoty a další klíčové otázky.

Odbory postoje stran mapují a glosují na více než padesáti stránkách.

„Všechny strany vládní koalice v podstatě deklarují, že snížení hranice odchodu do důchodu na 65 let nebo její zastropování v podstatě nepodporují, přičemž argumentují tím, že dochází ke stárnutí populace, finanční neudržitelnosti systému nebo podporou zdravého životního stylu,“ rekapitulují odbory.

„Hnutí ANO a ostatní strany opozice deklarují, že jsou pro zastropování věku odchodu do důchodu na 65 let, současně některé strany zmiňují potřebu řešení dalších otázek, například navázat věk odchodu do důchodu na věk dožití nebo dřívější odchod do důchodu pro ženy,“ dodává odborová centrála ČMKOS ve svém komentáři.

I když Středula, za jehož zády stáli předáci odborů, svým vyjádřením k penzím podpořil fakticky současnou opozici, žádná výzva k volbě konkrétní politické síly na tiskové konferenci nezazněla.

„Budeme jednat s každou vládou, která bude mít mandát a bude řídit Českou republiku,“ zdůraznil Středula.

Oslovili dvanáct stran s 22 otázkami. Neodpověděli jen Motoristé sobě a Přísaha

„Na konci května jsme se rozhodli oslovit dvanáct stran s 22 otázkami, aby si každý podle svých preferencí najít odpovědi. Není to jednoduché čtení, ale volby nejsou jednoduchá věc,“ popsal, jak celý nápad vznikl.

Na otázky ČMKOS neodpověděli Motoristé sobě a Přísaha. „Kdo nechtěl odpovědět, neodpověděl,“ uvedl k tomu Středula.

„Je to nejsouhrnnější souhrn odpovědí politických stran,“ řekl odborový předák. „Neudělali bychom tyto otázky, abychom volby neovlivnili. Chtěli jsme, aby se voliči mohli o něco lépe orientovat,“ uvedl šéf ČMKOS.

Na tiskové konferenci vystoupili i zástupci členských svazů zastupujících průmysl, služby, veřejnou správu a další odvětví.

