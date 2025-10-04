Česko má naději na změnu, radují se vládní politici na Slovensku

Slovenští vládní politici se radují z vítězství hnutí ANO v českých sněmovních volbách. Očekávají upevnění vztahů mezi Českem a Slovenskem, které poznamenalo loňské rozhodnutí dosluhující vlády Petra Fialy přerušit s Bratislavou mezivládní konzultace. Prezident Peter Pellegrini pak také míní, že nová česká vláda pomůže oživit spolupráci v rámci V4.

Vítěz letošních parlamentních voleb Andrej Babiš dorazil do volebního štábu ANO na Chodově. (4. října 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

„Zdravím, Andreji, do Čech. To vítězství se zdá být být úžasné. Také pozdravuji Tomia z SPD. Pana Turka tak neznám, ale vypadá to, že Česko má naději na změnu,“ řekl předseda Slovenské národní strany (SNS) Andrej Danko. Podle něj premiér Fiala mnoho věcí nezvládl.

„Úspěch patří pracovitým. Andrej Babiš si to vítězství odmakal. Češi dokázali, že jim není vlastní chování pana Fialy vůči nám a měli toho plné zuby. Důležité je, že je naděje na dialog mezi Slovenskem a Českem,“ dodal.

Matúš Šutaj Eštok, který je ve vládě Roberta Fica ministrem vnitra a šéfem strany Hlas-SD, Babišovi pogratuloval k silnému volebnímu vítězství. „Češi dali najevo, že chtějí politiky, kteří hájí zájmy svého národa, nikoliv cizí geopolitické zájmy,“ napsal.

Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo

Přerušení mezivládních konzultací se Slovenskem česká vláda loni v březnu zdůvodnila rozdílnými pohledy obou zemí na klíčová zahraniční témata. Praha a Bratislava se rozcházejí zejména v názoru na vojenskou pomoc Ukrajině, která se od února 2022 brání ruské vojenské invazi. Nynější Ficova vláda dodávky zbraní Kyjevu ze státních zásob zastavila po svém předloňském nástupu do úřadu.

Babišovi k volebními vítězství hnutí ANO blahopřál na sociální síti také slovenský ministr životního prostředí za SNS Tomáš Taraba. Podle něj ve volbách prohrála vláda, která dva roky zatahovala Slovensko do předvolební kampaně.

„Věřím, že Česká republika bude mít po volbách vládu, která přispěje k rozvoji slovensko-českých vztahů a pomůže oživit spolupráci v rámci zemí V4,“ uvedl Pellegrini. Vítěznému hnutí ANO i Babišovi blahopřál. Pellegrini minulý týden řekl, že politické vztahy mezi Českem a Slovenskem by se zlepšily, pokud by se novým českým premiérem po volbách v Česku stal právě Babiš. Vyjádřil také přesvědčení, že v takovém případě by se obnovily mezivládní konzultace obou zemí.

