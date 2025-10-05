Česko není Maďarsko. Bouře nehrozí, mohlo to dopadnout hůř, píší v Německu

Obavy, že se z Česka stane druhé Maďarsko, nejsou na místě. Vítěze parlamentních voleb Andreje Babiše na rozdíl od maďarského premiéra Viktora Orbána totiž nepohání ideologie. V komentáři k výsledku voleb to v neděli napsal německý list Die Tageszeitung. Také rakouský deník Der Standard míní, že v Praze zavane nový vítr, ale bouři rozhodně čekat nelze. Například deník Berliner Morgenpost ovšem očekává, že se Česko přidá k Maďarsku a Slovensku, a vznikne tak podle něj nebezpečné trio.

„Velkým vítězem voleb je Andrej Babiš,“ napsal levicový deník Die Tageszeitung (taz). Podle něj dosáhlo Babišovo hnutí ANO tak dobrého výsledku i proto, že Babiš správně odhadl, že důležitou roli budou v kampani hrát sociální témata. „Jestli dokáže všechny své předvolební sliby splnit, například ty o podpoře rodin, důchodců a chudých, je jiná otázka,“ dodává list.

Vypadá to slibně, ale Babiš nemá takový vliv, píší v Rusku o českých volbách

Podle Die Tageszeitung není pravděpodobné, že by Česko čekala velká „přestavba státu“ jako v Maďarsku a na Slovensku. „Na rozdíl od Viktora Orbána Babiše nepohání ideologie. Členství v EU a NATO navzdory kritice nezpochybňuje. Ani boj proti LGBT+ a ženským právům jej nezajímá. U tématu pomoci Ukrajině panuje tichá naděje, že jeho politika bude nakonec méně radikální než v předvolebních prohlášeních,“ napsal německý list a zdůraznil, že Babiš také „rozhodně není přítelem Ruska“.

Česko má podle Die Tageszeitung v záloze ještě důležité pojistky. „Jednou z nich je prezident Petr Pavel, který je umírněný a proevropský, další je vlivná horní komora parlamentu, v níž mají centristé nadále většinu. A také česká občanská společnost, která svou obranyschopnost prokázala už za první Babišovy vlády,“ dodal levicový deník.

Hlavním poselstvím voleb v Česku je podle něj to, že „Češi chtějí reformy, ale nikoli změnu systému od základů“. Babiš podle něj – i kvůli vlastním hospodářským zájmům – zůstane proevropský a bude se dál řídit podle hesla „kam vítr, tam plášť“. „Mohlo to dopadnout hůř,“ zakončil komentář německý deník.

Také rakouský list Der Standard je přesvědčen, že katastrofické předpovědi některých německých i rakouských médií, že se Česko po volbách vydá na východ, se nenaplní. „V Česku zavane nový vítr, nepřijde ale žádná bouře,“ napsal. Výsledek hnutí ANO je podle něj oslňující, ani pro vládní tábor však volby neskončily fiaskem.

Hlavním překvapením voleb je podle listu Der Standard oslabení politických extrémů. Všímá si slabého výsledku strany Svoboda a přímá demokracie (SPD), kterou označuje za krajně pravicovou, a neúspěchu hnutí Stačilo!, které se do sněmovny neprobojovalo. Tento neúspěch list označil za spektakulární, hnutí Stačilo! pak označuje za krajně levicové.

V Česku podle Der Standard nastanou změny. Pokud ANO bude spolupracovat s Motoristy a SPD, „bude v Praze v budoucnu vát eurokritický vítr“. „Na druhé straně se ale Česko teď jistě nepromění v ‚neliberální demokracii‘ maďarského typu,“ dodal rakouský list. „Voličky a voliči jasně ukázali, že o radikální změny kurzu nestojí,“ dodal.

„Povltavský Trump je špatná zpráva pro Brusel, Kyjev i Berlín“

Podle regionálního listu německého hlavního města Berliner Morgenpost se „na východě EU utváří blok států, o kterém nikdo neví, kde stojí – na straně Západu, nebo Ruska“. Česko podle něj není tak důležité jako Německo, Francie, Itálie nebo Španělsko, a kvůli změně vlády tak nehrozí Evropské unii systémové riziko, přesto je ale z evropského pohledu výsledek voleb důvodem k obavám, píše list.

Česko se podle komentáře nyní zřejmě přidá ke Slovensku a Maďarsku. „Každá země z tohoto tria může sabotovat ústřední rozhodování Evropské unie sama za sebe... A společně tím spíše,“ stojí v Berliner Morgenpost. Výsledek voleb v Česku podle něj rozhodně postavení Evropy ve světě neposílí.

V Bruselu šampaňské nebouchají, ale Babiš není Orbán, říkají analytici

O povolebním vývoji v Česku v neděli informuje i řada dalších německojazyčných médií, například stanice ntv, listy Die Zeit a Die Welt nebo časopis Der Spiegel. Píší především o tom, že se Babiš chystá vytvořit menšinovou vládu.

Agentura DPA v neděli napsala, že Babiš by se mohl stát pro Evropu těžkým partnerem kvůli odporu k dodávkám zbraní Ukrajině, k unijní Zelené dohodě (Green Deal) i k migračnímu paktu. Že v Bruselu zavládla nervozita, píše veřejnoprávní stanice ARD. Rovněž podle komentáře webu RND je vítězství „povltavského Trumpa“ špatnou zprávou pro Brusel, ale i pro Kyjev a pro Berlín.

Dobrou zprávou je naopak „populistická nejistota v Praze“ pro ruského prezidenta Vladimira Putina, napsal web. Otevřeně proruský kurz si ovšem podle RND Babiš v Česku nemůže dovolit. Souvisí to podle webu s „traumatem roku 1968“, kdy pražské jaro ukončil vpád vojsk Varšavské smlouvy.

Jednání o vládě mohou trvat měsíce, míní Politico

Jednání o vytvoření vlády budou obtížná a podoba budoucí vládní koalice je nejistá, píší další média. Podle portálu Politico by rozhovory o sestavení vlády mohly trvat měsíce. The Economist označuje Babiše za populistického miliardáře, který není příliš charismatický, ale dokáže pochopit, na čem lidem v Česku záleží. Ačkoli patří Babiš mezi nejbohatší lidi v zemi, mnoho Čechů ho podle listu vnímá jako muže z lidu.

Politico se domnívá, že Babiš nebude muset dělat výraznější ústupky politickým extremistům vystupujícím proti EU, jejichž volební výsledky výrazně zaostaly za očekáváním. Euroskeptické hnutí SPD získalo pouze necelých 8 procent hlasů místo předpokládaných 13 procent, portál nicméně upozornil, že výsledek voleb by mohl vést k omezení podpory Ukrajině. Poukázal mimo jiné na Babišův slib, že zruší českou muniční iniciativu, což je program, který pomáhá zajišťovat Kyjevu dělostřeleckou munici.

Podle The Economist se sice Babiš staví proti referendům o vystoupení z EU a NATO, vláda vedená hnutím ANO by však podtrhla rostoucí sílu populistického nacionalismu v zemích Visegrádské skupiny (V4). Do ní vedle Česka patří ještě Slovensko, Polsko a Maďarsko. V Polsku nedávno vyhrál prezidentské volby pravicový populista Karol Nawrocki, polská vláda ale zatím zůstává liberální a proukrajinská, píše The Economist.

Politico se ve svém článku zabývá i problémem možného střetu zájmů kvůli Babišově vlastnictví holdingu Agrofert. Babiš sice uvedl, že svůj střet zájmů vyřeší, neupřesnil ale jakým způsobem. Bruselský portál upozorňuje, že prezident Pavel má možnost odmítnout jmenovat Babiše premiérem, pokud nebude navrhované řešení považovat za dostatečné, pravděpodobnost takovéhoto postupu však považuje za velmi malou.

Politico rovněž připomíná, že Babiš nyní čeká na nové rozhodnutí soudu v kauze Čapí hnízdo. Upozorňuje, že sněmovna v souvislosti s touto kauzou možná bude muset hlasovat o tom, zda Babiše zbaví poslanecké imunity.

