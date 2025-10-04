Velký comeback, volební zemětřesení, píší zahraniční média o výhře ANO

  19:09
O velkém comebacku a volebním zemětřesení píší německá média v souvislosti s výsledkem českých sněmovních voleb. Předsedu vítězného hnutí ANO Andreje Babiše označují za pravicového populistu. V prvních komentářích se média shodují, že sestavování nové vlády nebude mít Babiš lehké. Hojně se věnují také důsledkům Babišova vítězství pro českou pomoc Ukrajině.

„Miliardář a pravicový populista Andrej Babiš se vrací k moci,“ uvedl v článku k výsledku českých sněmovních voleb list Süddeutsche Zeitung. Připomíná, že Babiš je v rámci Evropské unie spojencem nacionalistického maďarského premiéra Viktora Orbána. A také to, že Babiš v předvolební kampani sliboval, že zastaví dodávky zbraní Ukrajině, která se více než tři a půl roku brání ruské invazi.

Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo

List Frankfurter Allgemeine Zeitung píše o „výrazném vítězství“ hnutí ANO. Babiš podle něj v kampani vsadil „na nespokojenost mnoha Čechů“ a brojil proti Bruselu i proti vojenské pomoci Kyjevu. Také list Die Zeit píše o „jasném vítězství“ pravicového populisty Babiše, které by mohlo mít vliv na další českou pomoc Ukrajině.

Podle Die Zeit má Babiš na výběr ze dvou možných koaličních partnerů: nové strany Motoristé sobě a „krajně pravicové“ strany Svoboda a přímá demokracie (SPD). Možné je také, že vznikne menšinová vláda, dodal Die Zeit. „Vláda Andreje Babiše by se mohla sblížit se Slovenskem a Maďarskem, které jsou nyní v EU považovány za blízké k Rusku,“ dodal Die Zeit.

Ve volebním štábu hnutí ANO na Chodově se začíná slavit vítězství v parlamentních volbách 2025 do Poslanecké sněmovny. Andrej Babiš, Karel Havlíček a Alena Schillerová. (4. října 2025)
Končící premiér a lídr koalice Spolu Petr Fiala. (4. října 2025)
Ve volebním štábu hnutí ANO na Chodově se začíná slavit vítězství v parlamentních volbách 2025 do Poslanecké sněmovny. Andrej Babiš, Karel Havlíček a Alena Schillerová. (4. října 2025)
Ve volebním štábu hnutí ANO na Chodově se začíná slavit vítězství v parlamentních volbách 2025 do Poslanecké sněmovny. Andrej Babiš, Karel Havlíček a Alena Schillerová. (4. října 2025)
Ve volebním štábu hnutí ANO na Chodově se začíná slavit vítězství v parlamentních volbách 2025 do Poslanecké sněmovny. Andrej Babiš, Karel Havlíček a Alena Schillerová. (4. října 2025)
I časopis Der Spiegel píše, že výsledek českých parlamentních voleb by mohl mít důsledky pro celou EU, a zmiňuje v této souvislosti spojenectví ANO s maďarskou vládní stranou Fidesz, rakouskou Svobodnou stranou Rakouska (FPÖ) či francouzským Národním sdružením (RN) ve frakci Patrioti pro Evropu v Evropském parlamentu.

List Die Welt se rovněž věnuje důsledkům Babišova vítězství pro další českou podporu Ukrajiny a konstatuje, že tato podpora bude pravděpodobně „přiškrcena“. Stanice ntv píše ve svém článku o „změně politického směřování u sousedů“. „Do světel ramp se vrací muž, který už jednou vládní zodpovědnost měl,“ uvedla.

Podle veřejnoprávní stanice ARD má při sestavování koalice Babiš na výběr mezi „dvěma krajně pravicovými stranami: nově založenými Motoristy a stranou Svoboda a přímá demokracie“. Jasné Babišovo vítězství podle pražského korespondenta ARD Danka Handricka posílí eurokritické síly na východě EU, k nimž počítá vlády Slovenska a Maďarska.

Zatímco „pravicově populistické a euroskeptické“ ANO slaví jasné vítězství, vládní koalice Spolu premiéra Petra Fialy volby podle veřejnoprávní stanice Deutsche Welle „jednoznačně prohrála“.

Ve volebním štábu hnutí ANO na Chodově se začíná slavit vítězství v parlamentních volbách 2025 do Poslanecké sněmovny. Andrej Babiš. (4. října 2025)
Ve volebním štábu hnutí ANO na Chodově se začíná slavit vítězství v parlamentních volbách 2025 do Poslanecké sněmovny. Andrej Babiš, Karel Havlíček a Alena Schillerová. (4. října 2025)
Ve volebním štábu hnutí ANO na Chodově se začíná slavit vítězství v parlamentních volbách 2025 do Poslanecké sněmovny. Andrej Babiš, Karel Havlíček a Alena Schillerová. (4. října 2025)
Ve volebním štábu hnutí ANO na Chodově se začíná slavit vítězství v parlamentních volbách 2025 do Poslanecké sněmovny. Andrej Babiš. (4. října 2025)
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2025

Parlamentní volby se v Česku konaly 3. a 4. října 2025. Volební místnosti se uzavřely v sobotu ve 14 hodin. Výsledky budou známy ve večerních hodinách.

Volební štáby:

