Velký comeback, volební zemětřesení, píší zahraniční média o výhře ANO

„Miliardář a pravicový populista Andrej Babiš se vrací k moci,“ uvedl v článku k výsledku českých sněmovních voleb list Süddeutsche Zeitung. Připomíná, že Babiš je v rámci Evropské unie spojencem nacionalistického maďarského premiéra Viktora Orbána. A také to, že Babiš v předvolební kampani sliboval, že zastaví dodávky zbraní Ukrajině, která se více než tři a půl roku brání ruské invazi.
Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo
List Frankfurter Allgemeine Zeitung píše o „výrazném vítězství“ hnutí ANO. Babiš podle něj v kampani vsadil „na nespokojenost mnoha Čechů“ a brojil proti Bruselu i proti vojenské pomoci Kyjevu. Také list Die Zeit píše o „jasném vítězství“ pravicového populisty Babiše, které by mohlo mít vliv na další českou pomoc Ukrajině.
Podle Die Zeit má Babiš na výběr ze dvou možných koaličních partnerů: nové strany Motoristé sobě a „krajně pravicové“ strany Svoboda a přímá demokracie (SPD). Možné je také, že vznikne menšinová vláda, dodal Die Zeit. „Vláda Andreje Babiše by se mohla sblížit se Slovenskem a Maďarskem, které jsou nyní v EU považovány za blízké k Rusku,“ dodal Die Zeit.
I časopis Der Spiegel píše, že výsledek českých parlamentních voleb by mohl mít důsledky pro celou EU, a zmiňuje v této souvislosti spojenectví ANO s maďarskou vládní stranou Fidesz, rakouskou Svobodnou stranou Rakouska (FPÖ) či francouzským Národním sdružením (RN) ve frakci Patrioti pro Evropu v Evropském parlamentu.
List Die Welt se rovněž věnuje důsledkům Babišova vítězství pro další českou podporu Ukrajiny a konstatuje, že tato podpora bude pravděpodobně „přiškrcena“. Stanice ntv píše ve svém článku o „změně politického směřování u sousedů“. „Do světel ramp se vrací muž, který už jednou vládní zodpovědnost měl,“ uvedla.
Podle veřejnoprávní stanice ARD má při sestavování koalice Babiš na výběr mezi „dvěma krajně pravicovými stranami: nově založenými Motoristy a stranou Svoboda a přímá demokracie“. Jasné Babišovo vítězství podle pražského korespondenta ARD Danka Handricka posílí eurokritické síly na východě EU, k nimž počítá vlády Slovenska a Maďarska.
Zatímco „pravicově populistické a euroskeptické“ ANO slaví jasné vítězství, vládní koalice Spolu premiéra Petra Fialy volby podle veřejnoprávní stanice Deutsche Welle „jednoznačně prohrála“.