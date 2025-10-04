V Bruselu šampaňské nebouchají, ale Babiš není Orbán, říkají analytici

  20:33
Vítězství Andreje Babiše ve volbách není pro Brusel dobrá zpráva, bude však záležet na konečné podobně jeho vlády, míní analytici. Český expremiér založil společně s maďarským premiérem Viktorem Orbánem politickou frakci Patrioti pro Evropu a často s ním bývá srovnáván, podle bruselských expertů však Babiš není takovým ideologem ani silně euroskeptickým stratégem, ale spíše pragmatickým politikem. To by mohlo naznačovat, že nemusí nastat radikální obrat v české zahraniční politice.
Ve volebním štábu hnutí ANO na Chodově se začíná slavit vítězství v...

Ve volebním štábu hnutí ANO na Chodově se začíná slavit vítězství v parlamentních volbách 2025 do Poslanecké sněmovny. Andrej Babiš, Karel Havlíček a Alena Schillerová. (4. října 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

„Vítězství hnutí ANO není samo o sobě překvapením, jde spíše o potvrzení dlouhodobého trendu. Babišovi se velmi efektivně podařilo využít nespokojenosti velké části české společnosti se současnou vládou, která byla mnohými vnímána jako odtržená od problémů běžných lidí a příliš technokratická,“ řekl Martin Vokálek, šéf bruselské pobočky českého institutu Europeum.

ANO podle něj dokázalo tuto frustraci přetavit v mobilizaci svých voličů a v samém závěru kampaně přetáhnout část podporovatelů „extremistických a protestních stran, zejména SPD a Stačilo!“.

Právě tento fakt by mohl podle něj naznačovat, že voliči nechtějí úplnou změnu ve směřování země. „Česká společnost dala najevo, že touží po změně a jiném vedení, ale zároveň stále nechce úplný odklon od demokratického rámce a evropské orientace země,“ řekl Vokálek.

„V zahraniční politice pod taktovkou pravděpodobně budoucího premiéra Babiše neočekávám zásadní či radikální obrat, ačkoliv i zde bude do určité míry záležet na konečné podobě jeho vlády,“ dodal s tím, že „každopádně ale dojde ke změně tónu, stylu a priorit“.

Babiš není podle bruselského experta ideologický euroskeptik, je spíš pragmatik, který využívá evropskou agendu pro domácí politiku. „Bude více zdůrazňovat národní zájmy, méně evropskou solidaritu, a pravděpodobně omezí českou proaktivitu v zahraničněpolitických tématech, například v podpoře Ukrajiny,“ dodal Vokálek.

Podle belgického politologa Jeana-Michela De Waeleho z bruselské univerzity ULB je výsledek voleb „nepopiratelným vítězstvím“ Andreje Babiše, nicméně zároveň nejde „o politické zemětřesení“. „Uvidíme, jakou koalici bude Babiš schopen vybudovat, v každém případě to bude komplikované,“ uvedl politolog.

S kým bude schopen koalici vytvořit? A za jakou cenu? Co od něj budou strany požadovat? Bude to většinová vláda, nebo naopak menšinová s podporou někoho dalšího? Odpovědi na tyto otázky zůstávají podle profesora z univerzity ULB zatím otevřené.

„Pokud jde o dopady na Evropskou unii, rozhodně to není dobrá zpráva, v Bruselu určitě nebouchají šampaňské,“ uvedl De Waele. Babiš v čele české vlády podle něj může zkomplikovat budování silnější a jednotnější Evropy z ekonomického, sociálního i vojenského hlediska. „Nicméně Andrej Babiš není Viktor Orbán. Orbán je ideolog, má svou vizi světa a ve svém myšlení je extrémně stabilní. Nemyslím si, že Babiš je ideolog. Charakterizuje ho pragmatismus a to, že jde tam, kam ho táhnou jeho zájmy,“ dodal.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2025

Parlamentní volby se v Česku konaly 3. a 4. října 2025. Volební místnosti se uzavřely v sobotu ve 14 hodin. Výsledky budou známy ve večerních hodinách.

4. října 2025  21:15

Nádhera, zní z ANO. Babiš slavil vítězství, do štábu přijel s písní

Hnutí ANO sledovalo výsledky sněmovních voleb tradičně na pražském Chodově. Andrej Babiš slavil vítězství již při příjezdu. Z reproduktoru zněla italská píseň Sarà perché ti amo, která se pro...

4. října 2025,  aktualizováno  21:14

Porazili jsme SPD. Stačilo! dojelo na Konečnou, radoval se Hřib

Ve vládě už byli, poslední rok však strávili v opozičních lavicích. V letošních volbách Piráti doufali ve dvouciferný výsledek, ten se ale nakonec nedostavil – po sečtení většiny okrsků mají necelých...

4. října 2025,  aktualizováno  21:13

V Pardubickém kraji vyhrálo ANO, mandát získala dcera Josefa Luxe i další ženy

V Pardubickém kraji s drtivým náskokem vyhrálo hnutí ANO, které získalo více než 34 procent hlasů a ve Sněmovně posílí o dvě křesla. Následuje koalice SPOLU s 23 procenty, ta přijde o jedno...

4. října 2025  16:26,  aktualizováno  21:13

KOMENTÁŘ: Babišova satisfakce. Vrací se a má všechno ve svých rukou

Porazil Fialu, zničil Konečnou, oslabil Okamuru. Andrej Babiš a jeho hnutí ANO vyhráli sněmovní volby tak, že bez nich nejde sestavit žádnou představitelnou vládu. Což ale neznamená, že povolební...

4. října 2025  21:10

Středočeský kraj volil ANO, prstenec obcí kolem Prahy zůstal SPOLU

Sčítání hlasů skončilo ve středních Čechách před devátou hodinou večer. V kraji vyhrálo hnutí ANO, kterému dalo hlas 31 procent voličů. Druhá koalice SPOLU získala 24 procent. Třetí jsou Starostové a...

4. října 2025  16:36,  aktualizováno  21:08

SPOLU si musí vyříkat další postup, je to pro něj výzva, míní jihočeský hejtman Kuba

Andreji Babišovi se podle jihočeského hejtmana Martina Kuby (ODS) povedlo nasát hlasy i od menších uskupení, a také proto vyhrál volby. Sám na kandidátce SPOLU nefiguroval, dlouhodobě je k tomu...

Zeman: Fialu bych hnal k soudu. Z boje se neutíká, budu dál volit Stačilo!

Bývalý prezident Miloš Zeman se po volbách opět ozval. V Ostravě, kam přijel podpořit hnutí Stačilo!, ostře zkritizoval premiéra Petra Fialu, poblahopřál Andreji Babišovi k „famóznímu“ výsledku a...

4. října 2025

Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo

Parlamentní volby s bezmála 35 % vyhrálo ANO, druhá koalice SPOLU získala 23 %. Andrej Babiš prohlásil, že preferuje jednobarevnou vládu svého hnutí. Do Sněmovny se dostali Starostové, Piráti, SPD i...

The New York Times ocenil zesnulého Klímu jako citlivého svědka v diktaturách

Americký deník The New York Times napsal, že český spisovatel Ivan Klíma, který zemřel v sobotu ráno, byl jedním z nejvnímavějších pozorovatelů života v autoritářských režimech. Jeho dílo i osobní...

4. října 2025  20:58

Povolební jednání se rozbíhají. Babiš sedl do auta, spěchá na setkání s Motoristy

Šéf vítězného ANO Andrej Babiš podle informací iDNES.cz nečekaně z pražského Chodova, kde má hnutí ANO volební štáb, vyrazil za šéfem Motoristů Petrem Macinkou na povolební vyjednávání. Předseda SPD...

4. října 2025  20:04,  aktualizováno  20:52

Ve Zlíně zvítězilo ANO, koalice SPOLU mu šlapala na paty

Vítězem voleb do Poslanecké sněmovny 2025 se ve Zlíně stalo hnutí ANO, které zde získalo 30,7 procent hlasů. Na druhém místě skončila dosavadní vládní koalice SPOLU se ziskem 27,89 procent, třetí se...

4. října 2025  20:45

