Nemůžeme marnit talenty, gymnázia měla mít větší kapacity, říká lídr Přísahy Zimola

Lukáš Marek
  18:00
Bude to velký návrat na celostátní politickou scénu, nebo po volbách dál zůstane u té komunální jako starosta Nové Bystřice na Jindřichohradecku? Trojnásobný hejtman Jiří Zimola je jedničkou hnutí Přísaha na jihu Čech. Právě s ním začíná seriál předvolebních rozhovorů s vybranými jihočeskými lídry.
Lídr Přísahy v Jihočeském kraji Jiří Zimola při představování kandidátů do...

Lídr Přísahy v Jihočeském kraji Jiří Zimola při představování kandidátů do voleb | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Předseda Přísahy Robert Šlachta a exhejtman Jiří Zimola, který povede Přísahu...
Předseda Přísahy Robert Šlachta při představování kandidátů do voleb 2025. (31....
Předseda Přísahy Robert Šlachta při představování kandidátů do voleb 2025. (31....
Místopředseda ČSSD Jiří Zimola ve volebním štábu strany v pražském Lidovém...
8 fotografií

Jak vypadaly námluvy? Předpokládám, že Přísaha, přesněji Robert Šlachta, oslovil vás.
Pochopitelně to bylo tak, že mě na začátku léta navštívil pan Šlachta. Nejdříve mi tedy volal, představil své vize a požádal o schůzku. Už předtím jsem ale jednal i s krajskou předsedkyní Přísahy a europoslankyní Nikolou Bartušek. S tou jsem se potkal už v zimě. Vystupování pana Šlachty mi bylo sympatické už z médií, vzal jsem si po schůzce čas na rozmyšlenou a nakonec jsme se dohodli.

Trvalo vám to rozmýšlení dlouho? Odrazoval vás od toho někdo?
Odrazoval jsem se hlavně sám. Měl jsem pocit, že jsem dal v uvozovkách velké politice vale a neměl jsem osobní potřebu do toho vstupovat. Něco už jsem v politice zažil a věděl jsem, co to všechno může přinést. Nejen pozitivní ohlasy, ale i ty negativní. Říkal jsem si, stojí mi to za to? Přesvědčil mě nakonec sám Robert Šlachta. Má tah na branku, je energický, sedli jsme si, jsme podobná krevní skupina. On je jako já beran, půjde hlavou proti zdi znovu a znovu, i když ví, že si natluče. Od začátku jsem si uvědomoval, jaké jsou preference Přísahy, ale nešel jsem do toho s tím, že musím být nutně poslancem.

A s čím tedy?
Člověk má dělat i věci, které se zdají nemožné. A mojí ambicí je zviditelnit vizi Přísahy v celostátním měřítku.

Jiří Zimola (54 let)

Jiří Zimola byl téměř devět let hejtmanem Jihočeského kraje za ČSSD. Od října 2013 byl i poslancem, ale kvůli souběhu funkcí se v březnu 2014 mandátu vzdal. V únoru 2018 byl zvolen statutárním místopředsedou ČSSD, rezignoval v listopadu. V lednu 2020 se vzdal i funkce krajského předsedy ČSSD.

V letech 1989–1994 vystudoval Pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích. Účast ve veřejných funkcích odstartoval v roce 1998 jako starosta města Nová Bystřice a do této funkce byl opětovně zvolen v letech 2002 a 2006 a starostou města na Jindřichohradecku je také nyní.

Seriál – předvolební rozhovory

iDNES.cz představuje v rozhovorech vybrané lídry jihočeských kandidátek pro volby do Poslanecké sněmovny ČR.

Sociální demokraté, jejichž členem jsem roky byl a stal se s nimi třikrát jihočeským hejtmanem, se vám neozvali?
Ale jo, ozvali. Myslím si, že jedním z tahů Roberta Šlachty bylo oslovit nejen mě, ale také třeba Antonína Staňka v Olomouckém kraji, který byl členem ČSSD, a dokonce ministrem kultury. Podle mě tento tah ve chvíli, kdy sociální demokracie se bude spojovat v koalici se Stačilo!, tak to některé bývalé členy strany může naštvat a budou hledat alternativu. Beru to i jako možnost pro voliče sociálních demokratů, kteří nechtějí hodit hlas komunistům, tak se jim nabízí alternativa s Přísahou.

Je podle vás spolupráce SOCDEM se Stačilo! krokem, který přispěje k tomu, že sociální demokraté zmizí z politické mapy?
Nechci říkat, jak to všechno dopadne. Nemám věšteckou kouli. Ale z reakcí od mnoha lidí, které jsem dostal, znělo, že jsou překvapení, šokovaní a naštvaní. Nepřijde jim tohle spojení jako správné. Argumentace, že dochází k volnému spojení, aby nepropadly hlasy ve volbách, je podle mě falešná. Vedení strany, paní Maláčová i pan Zaorálek, se tváří velmi sebevědomě. Nějaké preference mají, průzkumy vidím, ale otázka je, jestli to za to stojí.

Přísaha také uvažovala, že půjde do voleb v koalici, nakonec to zkouší sama. Co musíte udělat, abyste se dostali do Sněmovny a překročili hranici pěti procent hlasů?
Musíme hlavně Přísahu zviditelnit mezi lidmi. Máme kampaň v ulicích. Snažíme se mnohdy i připomenout, že budou parlamentní volby. Možná byste se divil, kolik lidí netuší, že budou nějaké volby. Je to možná nečekané, ale je to tak. Chceme jim říct, že je tu Přísaha, a ne jen strany, které jsou denně v médiích. Musíme si uvědomit, že je tady stále obrovské množství lidí, kteří nejsou rozhodnutí, koho volit. Rozhodnou se až na poslední chvíli, někdy dokonce až ve volební místnosti. Podle některých odhadů je nerozhodnutých až třetina, a to není vůbec málo.

Takže chcete zdůrazňovat i to, že hlas pro vás vůbec nemusí propadnout?
Průzkumy a konečné výsledky se pravidelně hodně liší. Takže nic není rozhodnuté. Lidé o nás ale musí vědět, aby mohli zvážit svou volbu. Voliči nesmí dát na to, že jim média budou podsouvat, že to je zahozený hlas. Koneckonců tak mluví i zástupci velkých stran, protože se bojí o hlasy, a tak říkají, nevolte je, nemají šanci. My ji ale máme a můžeme se k úspěchu dopracovat.

Kdyby to klaplo a stal byste se poslancem, jak budete fungovat dál. Zůstal byste i starostou Nové Bystřice?
To je kdyby. Už jsem jednou poslancem byl a byl jsem v tu dobu zároveň hejtmanem. Takto jsem držel obě funkce půl roku a zvládl jsem obě práce, skloubil jsem to. Na poslanecký mandát jsem posléze rezignoval, když na nás vedení sociální demokracie tlačilo, abychom funkce nekumulovali. Tehdy jsem se rozhodl zůstat hejtmanem. Teď je situace jiná. Dovedu si představit, že obě pozice skloubím dohromady. Navíc z pozice poslance by to mohlo mít pozitivní vliv i pro naše město.

Když jste mezi lidmi v ulicích, co chtějí slyšet, o čem se chtějí bavit? Od některých stran slyšíme, že letos je to především o tom, zda bude naše země dál pevnou součástí EU a NATO, nebo se vydá cestou východ. Zajímá je to, nebo si chtějí povídat o dostupném bydlení a stabilních cenách energií?
Zajímají je problémy jejich peněženek. Nemůžeme se na nikoho zlobit, že řeší své problémy a že má pocit, že je v tom tato vláda nechala. Řeší vysoké ceny energií, drahé potraviny i jejich kvalitu. Mladí lidé a začínající rodiny řeší bydlení, obecně všechny zajímá bezpečnost v ulicích. Úplně tolik neřeší vyrovnané státní rozpočty a kde se na to všechno vezme. To je myslím sázka na jistotu od hnutí ANO a pana Babiše, že slíbí všechno všem, aniž by řešil, kde se na to vezme. Normálně uvažující člověk musí vědět, že jsou to naprosto liché sliby. Ale pokud to lidem stačí a myslí si, že ANO zázračně uzdraví ceny energií či potravin a přitom zajistí vyrovnané rozpočty, je to jejich volba.

Návrat exhejtmana. Jiří Zimola bude jedničkou Přísahy na jihu Čech

A jak to chce dělat Přísaha?
Osobně se snažím lidem říkat, že na jedné straně musíme zajistit naplnění příjmů. Nemusí to být nutně zvyšováním daní. Akcentujeme třeba rovnou daň, která bude spravedlivá pro všechny. A na druhé straně, myslím, že mám dostatečnou kompetenci, coby bývalý hejtman a starosta, jak zajistit, aby výdaje státního rozpočtu byly skutečně ekonomické. Abychom neměli výdaje, nevydávali peníze na naprosto nesmyslné věci, které si podporu státního rozpočtu nezaslouží.

Na jaké například?
Nedávno jsem viděl Moto GP v Brně, jak stálo stát 160 až 180 milionů korun. Řeknete drobnost, no ale ty drobnosti vytváří miliardy. Stejně tak si nemyslím, že by měl stát sponzorovat mistrovství světa v hokeji, které se nakonec ukáže jako vysoce ekonomicky rentabilní akcí. Taky si nemyslím, že by měl stát dotacemi podporovat třeba hospodaření v lesích u ekonomicky silných firem, které mají profit z hospodářských lesů, a dalo by se pokračovat. Měli bychom ucpat díry v rozpočtu a snažit se, abychom ty peníze správně přesměrovali.

Máte v programu hodně smělý plán, vyrovnaný rozpočet do roku 2030. Je to reálné?
Je to samozřejmě těžké, ale kdybychom si to nemysleli, tak to tam nedáme. Máme tam cestu, jak k tomu dojít. Máte tam záchrannou brzdu v podobě zmíněné rovné daně. Řada z nás, byť tomu nemusí věřit, na kalkulačce na webu Přísahy zjistí, že při různých odpočtech může zůstat v peněžence více peněz. Ale současně rovná daň znamená, že uvolníte ruce finančním úřadům proto, aby mohly jít po velkých firmách, které daně neodvádějí nebo odvádějí v jiných zemích.

Volební kalkulačka 2025

Koho máte na myslí?
Nadnárodní korporace či bankovní sektor a další. To jsou obrovské miliardy korun, které chybí, jsou nedohledatelné a finanční úřady na to nemají čas.

Jste starostou Nové Bystřice, jak je to s fungováním samospráv? Máte to těžší? Stát přesouvá některé kompetence na obce.
Nemáme to těžší. Když se bavím se starosty, tak ti schopní si s tím dokáží poradit. Přesunutí kompetencí nemusí být nutně špatně. Pokud to doprovodí i to, že zanikne pár zbytečných míst na zbytečném ministerstvu, tak proč ne. Musí to být férový přesun, kdy dostaneme na novou agendu stejné peníze, které na to vynakládal stát.

Asi jste narážel třeba na nepedagogické pracovníky. Nemám s tím problém. Školy, školky i jídelny jsou naše budovy, je logické, že mohou být naši zaměstnanci. Kupříkladu kuchařky nevaří jen pro děti ve škole, ale i pro takzvané cizí strávníky nebo pro naše seniory. Stát by měl ale zajistit adekvátní výši příjmů pro obce, aby dokázaly zajistit tu novou agendu. Budu doufat, že nezůstane jen u proklamovaných slibů a stát dodrží slovo.

Pojďme usmrtit korupci, vyzval Šlachta. Slibuje i bezpečné ulice a obnovení EET

Jak těžké je v Nové Bystřici, městečku u rakouských hranic, udržet nebo najít nové učitele, třeba fyzikáře?
S panem ředitelem jsme se personální situací zrovna zabývali a jsme v pravidelném kontaktu. Není to jednoduché a začíná to už u kuchařek, jejichž platy nejsou nijak vysoké. Když pak vezmeme učitele, tak sehnat nové mladé kantory, kteří tady budou chtít žít nebo sem dojíždět, je složité. My jim nabídneme například městský byt jako takový benefit. Zrovna teď se k nám přistěhovala jedna paní učitelka. Řada jich dojíždí z Jindřichova Hradce. Je to o tom, jestli městečko, jako je to naše, dokáže nabídnout i další věci. Kulturní vyžití, dobré zázemí pro celou rodinu, bezpečí pro děti, dostatek kroužků a vzdělání.

S tím vším může hnout a pomoci samospráva. Ale co obecně systémové nastavení, sám jste vystudovaný učitel. Co dělat, abychom neměli nouzi o kvalitní kantory?
Nástrojů, jak reformovat školství, je celá řada. Když řeknu svůj názor, objeví se deset jiných pohledů na věc. V podstatě jde o to, aby se neprohlubovaly rozdíly mezi jednotlivými regiony. Nemůžeme si dovolit, aby jihočeské školství bylo diametrálně odlišné od severočeského. Nároky na děti by měly být všude stejné. Pak tu máme ale ty návazné věci, teď třeba řada rodičů prožívala trauma, že se jejich dítě nedostane na gymnáziu nebo kvalitní střední školu, byť měli velmi dobrý prospěch. To je přece chyba systému.

Hlavní město Praha
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Kraj Vysočina
Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Moravskoslezský kraj
Ústecký kraj
Kliknutím vyberte kraj.

Co mělo být jinak?
Stát měl dokázat nárazově vytvořit dostatek kapacit, které by odpovídaly populačně silným ročníkům. Je logické, že z těch populačně silných ročníků bude i větší procento těch nadaných dětí. A přece jim nemůžeme říct, nevezmeme tě, protože nám hygienická vyhláška nedovolí přijmout více dětí. To není fér. Musíme umět improvizovat. Nemůžeme marnit talenty. V Praze to byl úplný extrém. Když má žák výborný prospěch, tak proč by neměl mít stejnou šanci dostat se na výběrovou školu, jako když přijdou populačně slabší ročníky a nebude takový přetlak. Přece víme, jaká je demografie, tak je čas se na to připravit. Chybí mi u státních úředníků logické uvažování, aby se na to dokázali připravit. Chybí mi strategie.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Sparta ve šlágru přehrála Třinec. Liberec otočil duel s Pardubicemi, uspělo i Brno

Hokejová extraliga má za sebou kompletní druhé kolo. Liberec otočil duel s Pardubicemi a vyhrál 4:2, Sparta ve šlágru na domácím ledě přehrála Třinec 5:2. Opět uspěla i mistrovská Kometa, v Mladé...

Muž po napadení mladistvými krvácel do mozku. Útoků bylo víc, trend však město odmítá

Premium

Policisté vyšetřují srpnový brutální útok skupiny mladistvých na muže v Třeboni. Jeden z jejích členů byl ve městě na dlouhodobějším pobytu z výchovného ústavu. Zraněný je stále v nemocnici. Útočník...

Řidiči na nás troubí denně, i ženy, mrzí mě to, říká majitelka Autoškoly pro holky

Premium

Michaela Hana Ponec založila Autoškolu pro holky, kterou už pět let provozuje v Českých Budějovicích. Když jí otec, sám majitel autoškoly, učil jezdit, byl na ni prý velice přísný. „Proto se snažím...

Ředitel základní školy rezignoval. Učitelé odcházeli, rodiče upozorňovali i na šikanu

Část rodičů vyzvala vedení města k řešení problémů na základní škole v Českých Budějovicích. Její ředitel po jednáních na radnici rezignoval. Podle prvního náměstka primátorky Petra Maroše (ODS) je...

Přivítají Budějovice silného sponzora? Nelpíme na tom zůstat akcionáři, tvrdí šéf

Generální manažer Stanislav Bednařík hovoří o případném vstupu silného podnikatele nebo firmy, jako se to děje v řadě dalších klubů. Těší ho spolupráce s prvoligovým Táborem a vnímá rostoucí kvalitu...

Nemůžeme marnit talenty, gymnázia měla mít větší kapacity, říká lídr Přísahy Zimola

Bude to velký návrat na celostátní politickou scénu, nebo po volbách dál zůstane u té komunální jako starosta Nové Bystřice na Jindřichohradecku? Trojnásobný hejtman Jiří Zimola je jedničkou hnutí...

18. září 2025

Zemřel spisovatel rekordman Jan Bauer. Napsal přes 250 knih, zvládl i 40 stran za noc

Doba Rudolfa Habsburského či Jindřicha Korutanského byla neklidná. „Tím se autorovi vždy nabízí nespočet možných nápadů,“ vyprávěl spisovatel Jan Bauer. Právě taková období si pro své historické...

18. září 2025  16:56

Písecký Aisin postavil halu za 4,5 miliardy, začíná vyrábět elektromotory pro BMW

Firma Aisin Europe Manufacturing Czech bude v nové písecké hale vyrábět kompletní motory pro elektromobily značky BMW. Náklady na výstavbu a vybavení výrobními technologiemi jsou 4,5 miliardy korun....

18. září 2025  15:20

Vítězil na něm Staša starší, motocykl vystaví v expozici značky ČZ ve Strakonicích

Unikátní motocykl uvidí od října návštěvníci strakonického Muzea středního Pootaví. Do své sbírky získalo závodní stroj ČZ 350, typ 859, na kterém dosahoval svých úspěchů legendární jezdec a...

18. září 2025  9:08

Řidiči na nás troubí denně, i ženy, mrzí mě to, říká majitelka Autoškoly pro holky

Premium

Michaela Hana Ponec založila Autoškolu pro holky, kterou už pět let provozuje v Českých Budějovicích. Když jí otec, sám majitel autoškoly, učil jezdit, byl na ni prý velice přísný. „Proto se snažím...

17. září 2025

Potřebuje lásku, psala soudu matka mladé ženy obžalované z distribuce drog

Nerozuměla si s otcem, v patnácti utekla k drogovému dealerovi, který ji trýznil a vydíral. Potřebuje lásku, potřebuje pomoc. Tak líčila v dopise zaslaném soudu těžký život dcery její matka. Dnes...

17. září 2025  15:16

Úzká stezka u Malše roky čeká na rozšíření. Pivovar slíbil další jednání

Úsek je dlouhý sice zhruba jen 250 metrů, ale prochází a projíždí tudy tisíce obyvatel Českých Budějovic i lidí z okolí. Do práce, do školy, jen tak na výlet. Jenže stezka sevřená areálem pivovaru...

17. září 2025  10:06

Udělejte z výměníku třeba ordinace. Osmipatrový dům nechceme, říká autorka petice

Místo chátrajícího výměníku v Českých Budějovicích by mohl stát vysoký dům, což odmítají lidé z okolí. Nelíbí se jim zahušťování lokality komerčními stavbami. Navrhují tam komunitní centrum nebo...

16. září 2025  15:51

Dráty až na Rudolfov nevedou. Bateriové trolejbusy to zvládnou i bez nich

Po šedesáti letech by se mohly vrátit trolejbusy až ke kostelu svatého Víta v Rudolfově u Českých Budějovic. A to dokonce bez drahé výstavby trolejového vedení. Pokud tedy vše vyjde. Proto...

16. září 2025  13:11

Ředitel základní školy rezignoval. Učitelé odcházeli, rodiče upozorňovali i na šikanu

Část rodičů vyzvala vedení města k řešení problémů na základní škole v Českých Budějovicích. Její ředitel po jednáních na radnici rezignoval. Podle prvního náměstka primátorky Petra Maroše (ODS) je...

16. září 2025  8:44

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Lupič přepadl seniorku s chodítkem, policie si na něj počkala u ubytovny

Recidivista si v Českých Budějovicích troufá hlavně na seniory, poslední oběti je devadesát let. Seniorce s chodítkem vytáhl z tašky mobil a peněženku. Policisté měli dobrý popis pachatele a zaměřili...

15. září 2025  15:24

Škváru nahradí v Českých Budějovicích ragbyové hřiště, proměna spolkne miliony

Českobudějovická čtvrť Suché Vrbné získá sportoviště za 35 milionů korun. Hotové má být příští rok. Zázemí tam najdou ragbisté, kteří o nový areál usilují už od roku 2018. Konečně získají...

15. září 2025  12:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.