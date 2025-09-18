Jak vypadaly námluvy? Předpokládám, že Přísaha, přesněji Robert Šlachta, oslovil vás.
Pochopitelně to bylo tak, že mě na začátku léta navštívil pan Šlachta. Nejdříve mi tedy volal, představil své vize a požádal o schůzku. Už předtím jsem ale jednal i s krajskou předsedkyní Přísahy a europoslankyní Nikolou Bartušek. S tou jsem se potkal už v zimě. Vystupování pana Šlachty mi bylo sympatické už z médií, vzal jsem si po schůzce čas na rozmyšlenou a nakonec jsme se dohodli.
Trvalo vám to rozmýšlení dlouho? Odrazoval vás od toho někdo?
Odrazoval jsem se hlavně sám. Měl jsem pocit, že jsem dal v uvozovkách velké politice vale a neměl jsem osobní potřebu do toho vstupovat. Něco už jsem v politice zažil a věděl jsem, co to všechno může přinést. Nejen pozitivní ohlasy, ale i ty negativní. Říkal jsem si, stojí mi to za to? Přesvědčil mě nakonec sám Robert Šlachta. Má tah na branku, je energický, sedli jsme si, jsme podobná krevní skupina. On je jako já beran, půjde hlavou proti zdi znovu a znovu, i když ví, že si natluče. Od začátku jsem si uvědomoval, jaké jsou preference Přísahy, ale nešel jsem do toho s tím, že musím být nutně poslancem.
A s čím tedy?
Člověk má dělat i věci, které se zdají nemožné. A mojí ambicí je zviditelnit vizi Přísahy v celostátním měřítku.
Jiří Zimola (54 let)
Jiří Zimola byl téměř devět let hejtmanem Jihočeského kraje za ČSSD. Od října 2013 byl i poslancem, ale kvůli souběhu funkcí se v březnu 2014 mandátu vzdal. V únoru 2018 byl zvolen statutárním místopředsedou ČSSD, rezignoval v listopadu. V lednu 2020 se vzdal i funkce krajského předsedy ČSSD.
V letech 1989–1994 vystudoval Pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích. Účast ve veřejných funkcích odstartoval v roce 1998 jako starosta města Nová Bystřice a do této funkce byl opětovně zvolen v letech 2002 a 2006 a starostou města na Jindřichohradecku je také nyní.
Seriál – předvolební rozhovory
iDNES.cz představuje v rozhovorech vybrané lídry jihočeských kandidátek pro volby do Poslanecké sněmovny ČR.
Sociální demokraté, jejichž členem jsem roky byl a stal se s nimi třikrát jihočeským hejtmanem, se vám neozvali?
Ale jo, ozvali. Myslím si, že jedním z tahů Roberta Šlachty bylo oslovit nejen mě, ale také třeba Antonína Staňka v Olomouckém kraji, který byl členem ČSSD, a dokonce ministrem kultury. Podle mě tento tah ve chvíli, kdy sociální demokracie se bude spojovat v koalici se Stačilo!, tak to některé bývalé členy strany může naštvat a budou hledat alternativu. Beru to i jako možnost pro voliče sociálních demokratů, kteří nechtějí hodit hlas komunistům, tak se jim nabízí alternativa s Přísahou.
Je podle vás spolupráce SOCDEM se Stačilo! krokem, který přispěje k tomu, že sociální demokraté zmizí z politické mapy?
Nechci říkat, jak to všechno dopadne. Nemám věšteckou kouli. Ale z reakcí od mnoha lidí, které jsem dostal, znělo, že jsou překvapení, šokovaní a naštvaní. Nepřijde jim tohle spojení jako správné. Argumentace, že dochází k volnému spojení, aby nepropadly hlasy ve volbách, je podle mě falešná. Vedení strany, paní Maláčová i pan Zaorálek, se tváří velmi sebevědomě. Nějaké preference mají, průzkumy vidím, ale otázka je, jestli to za to stojí.
Přísaha také uvažovala, že půjde do voleb v koalici, nakonec to zkouší sama. Co musíte udělat, abyste se dostali do Sněmovny a překročili hranici pěti procent hlasů?
Musíme hlavně Přísahu zviditelnit mezi lidmi. Máme kampaň v ulicích. Snažíme se mnohdy i připomenout, že budou parlamentní volby. Možná byste se divil, kolik lidí netuší, že budou nějaké volby. Je to možná nečekané, ale je to tak. Chceme jim říct, že je tu Přísaha, a ne jen strany, které jsou denně v médiích. Musíme si uvědomit, že je tady stále obrovské množství lidí, kteří nejsou rozhodnutí, koho volit. Rozhodnou se až na poslední chvíli, někdy dokonce až ve volební místnosti. Podle některých odhadů je nerozhodnutých až třetina, a to není vůbec málo.
Takže chcete zdůrazňovat i to, že hlas pro vás vůbec nemusí propadnout?
Průzkumy a konečné výsledky se pravidelně hodně liší. Takže nic není rozhodnuté. Lidé o nás ale musí vědět, aby mohli zvážit svou volbu. Voliči nesmí dát na to, že jim média budou podsouvat, že to je zahozený hlas. Koneckonců tak mluví i zástupci velkých stran, protože se bojí o hlasy, a tak říkají, nevolte je, nemají šanci. My ji ale máme a můžeme se k úspěchu dopracovat.
Kdyby to klaplo a stal byste se poslancem, jak budete fungovat dál. Zůstal byste i starostou Nové Bystřice?
To je kdyby. Už jsem jednou poslancem byl a byl jsem v tu dobu zároveň hejtmanem. Takto jsem držel obě funkce půl roku a zvládl jsem obě práce, skloubil jsem to. Na poslanecký mandát jsem posléze rezignoval, když na nás vedení sociální demokracie tlačilo, abychom funkce nekumulovali. Tehdy jsem se rozhodl zůstat hejtmanem. Teď je situace jiná. Dovedu si představit, že obě pozice skloubím dohromady. Navíc z pozice poslance by to mohlo mít pozitivní vliv i pro naše město.
Když jste mezi lidmi v ulicích, co chtějí slyšet, o čem se chtějí bavit? Od některých stran slyšíme, že letos je to především o tom, zda bude naše země dál pevnou součástí EU a NATO, nebo se vydá cestou východ. Zajímá je to, nebo si chtějí povídat o dostupném bydlení a stabilních cenách energií?
Zajímají je problémy jejich peněženek. Nemůžeme se na nikoho zlobit, že řeší své problémy a že má pocit, že je v tom tato vláda nechala. Řeší vysoké ceny energií, drahé potraviny i jejich kvalitu. Mladí lidé a začínající rodiny řeší bydlení, obecně všechny zajímá bezpečnost v ulicích. Úplně tolik neřeší vyrovnané státní rozpočty a kde se na to všechno vezme. To je myslím sázka na jistotu od hnutí ANO a pana Babiše, že slíbí všechno všem, aniž by řešil, kde se na to vezme. Normálně uvažující člověk musí vědět, že jsou to naprosto liché sliby. Ale pokud to lidem stačí a myslí si, že ANO zázračně uzdraví ceny energií či potravin a přitom zajistí vyrovnané rozpočty, je to jejich volba.
|
Návrat exhejtmana. Jiří Zimola bude jedničkou Přísahy na jihu Čech
A jak to chce dělat Přísaha?
Osobně se snažím lidem říkat, že na jedné straně musíme zajistit naplnění příjmů. Nemusí to být nutně zvyšováním daní. Akcentujeme třeba rovnou daň, která bude spravedlivá pro všechny. A na druhé straně, myslím, že mám dostatečnou kompetenci, coby bývalý hejtman a starosta, jak zajistit, aby výdaje státního rozpočtu byly skutečně ekonomické. Abychom neměli výdaje, nevydávali peníze na naprosto nesmyslné věci, které si podporu státního rozpočtu nezaslouží.
Na jaké například?
Nedávno jsem viděl Moto GP v Brně, jak stálo stát 160 až 180 milionů korun. Řeknete drobnost, no ale ty drobnosti vytváří miliardy. Stejně tak si nemyslím, že by měl stát sponzorovat mistrovství světa v hokeji, které se nakonec ukáže jako vysoce ekonomicky rentabilní akcí. Taky si nemyslím, že by měl stát dotacemi podporovat třeba hospodaření v lesích u ekonomicky silných firem, které mají profit z hospodářských lesů, a dalo by se pokračovat. Měli bychom ucpat díry v rozpočtu a snažit se, abychom ty peníze správně přesměrovali.
Máte v programu hodně smělý plán, vyrovnaný rozpočet do roku 2030. Je to reálné?
Je to samozřejmě těžké, ale kdybychom si to nemysleli, tak to tam nedáme. Máme tam cestu, jak k tomu dojít. Máte tam záchrannou brzdu v podobě zmíněné rovné daně. Řada z nás, byť tomu nemusí věřit, na kalkulačce na webu Přísahy zjistí, že při různých odpočtech může zůstat v peněžence více peněz. Ale současně rovná daň znamená, že uvolníte ruce finančním úřadům proto, aby mohly jít po velkých firmách, které daně neodvádějí nebo odvádějí v jiných zemích.
Koho máte na myslí?
Nadnárodní korporace či bankovní sektor a další. To jsou obrovské miliardy korun, které chybí, jsou nedohledatelné a finanční úřady na to nemají čas.
Jste starostou Nové Bystřice, jak je to s fungováním samospráv? Máte to těžší? Stát přesouvá některé kompetence na obce.
Nemáme to těžší. Když se bavím se starosty, tak ti schopní si s tím dokáží poradit. Přesunutí kompetencí nemusí být nutně špatně. Pokud to doprovodí i to, že zanikne pár zbytečných míst na zbytečném ministerstvu, tak proč ne. Musí to být férový přesun, kdy dostaneme na novou agendu stejné peníze, které na to vynakládal stát.
Asi jste narážel třeba na nepedagogické pracovníky. Nemám s tím problém. Školy, školky i jídelny jsou naše budovy, je logické, že mohou být naši zaměstnanci. Kupříkladu kuchařky nevaří jen pro děti ve škole, ale i pro takzvané cizí strávníky nebo pro naše seniory. Stát by měl ale zajistit adekvátní výši příjmů pro obce, aby dokázaly zajistit tu novou agendu. Budu doufat, že nezůstane jen u proklamovaných slibů a stát dodrží slovo.
|
Pojďme usmrtit korupci, vyzval Šlachta. Slibuje i bezpečné ulice a obnovení EET
Jak těžké je v Nové Bystřici, městečku u rakouských hranic, udržet nebo najít nové učitele, třeba fyzikáře?
S panem ředitelem jsme se personální situací zrovna zabývali a jsme v pravidelném kontaktu. Není to jednoduché a začíná to už u kuchařek, jejichž platy nejsou nijak vysoké. Když pak vezmeme učitele, tak sehnat nové mladé kantory, kteří tady budou chtít žít nebo sem dojíždět, je složité. My jim nabídneme například městský byt jako takový benefit. Zrovna teď se k nám přistěhovala jedna paní učitelka. Řada jich dojíždí z Jindřichova Hradce. Je to o tom, jestli městečko, jako je to naše, dokáže nabídnout i další věci. Kulturní vyžití, dobré zázemí pro celou rodinu, bezpečí pro děti, dostatek kroužků a vzdělání.
S tím vším může hnout a pomoci samospráva. Ale co obecně systémové nastavení, sám jste vystudovaný učitel. Co dělat, abychom neměli nouzi o kvalitní kantory?
Nástrojů, jak reformovat školství, je celá řada. Když řeknu svůj názor, objeví se deset jiných pohledů na věc. V podstatě jde o to, aby se neprohlubovaly rozdíly mezi jednotlivými regiony. Nemůžeme si dovolit, aby jihočeské školství bylo diametrálně odlišné od severočeského. Nároky na děti by měly být všude stejné. Pak tu máme ale ty návazné věci, teď třeba řada rodičů prožívala trauma, že se jejich dítě nedostane na gymnáziu nebo kvalitní střední školu, byť měli velmi dobrý prospěch. To je přece chyba systému.
Co mělo být jinak?
Stát měl dokázat nárazově vytvořit dostatek kapacit, které by odpovídaly populačně silným ročníkům. Je logické, že z těch populačně silných ročníků bude i větší procento těch nadaných dětí. A přece jim nemůžeme říct, nevezmeme tě, protože nám hygienická vyhláška nedovolí přijmout více dětí. To není fér. Musíme umět improvizovat. Nemůžeme marnit talenty. V Praze to byl úplný extrém. Když má žák výborný prospěch, tak proč by neměl mít stejnou šanci dostat se na výběrovou školu, jako když přijdou populačně slabší ročníky a nebude takový přetlak. Přece víme, jaká je demografie, tak je čas se na to připravit. Chybí mi u státních úředníků logické uvažování, aby se na to dokázali připravit. Chybí mi strategie.