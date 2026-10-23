Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Vítězné Naše Česko v Budějovicích marně hledá partnera. Skončí v opozici?

Lukáš Marek
  9:09
V Českých Budějovicích je po dalších jednáních o koalici zřejmé, že vítězné Naše Česko a ANO, které skončilo třetí, si neplácnou. Na tahu je STAN a OPB. V zákulisí se mluví o tom, že by se k nim mohli přidat ANO, Piráti a Společně pro Budějovice (lidovci a TOP 09), možná i ODS.

Senátní volby 2026: druhé kolo

Cheb | Louny | Plzeň-město | Pelhřimov | Příbram | Praha 5 | Praha 9 | Praha 1 | Kladno | Česká Lípa | Kolín | Hradec Králové | Žďár nad Sázavou | Znojmo | Brno-město | Přerov | Litovel | Frýdek-Místek | Ostrava-město | Karviná | Zlín | Uherské Hradiště

Zvláštní atmosféra provází aktuální povolební vyjednávání o koalici v Českých Budějovicích. Zatímco v minulých obdobích začínaly první schůzky hned po sečtení hlasů a politici byli neustále na telefonu, nyní je až překvapivý klid. Ani dva týdny od voleb tak není na první pohled vůbec jasné, kdo bude vládnout krajskému městu.

Při detailnějším pohledu ale začínají být některé věci zřejmé. Redaktor iDNES.cz mluvil se členy vyjednávacích týmů, ale i dalšími politiky ze zákulisí. Podle ohlasů už není ve hře spolupráce hnutí Naše Česko (NČ) a ANO. „Máme za sebou druhé kolo s Občany pro Budějovice (OPB) a STAN, v pátek budeme jednat s Piráty a pak lidovci a TOP 09. Naše Česko nás k dalšímu jednání nevyzvalo a hejtman Martin Kuba sdělil, že ho s námi ani neplánují,“ reagoval ve čtvrtek lídr ANO Viktor Lavička.

Naše Česko slaví vítězství ve volbách v Českých Budějovicích. (10. října 2026)
Volební štáb strany Naše Česko v Českých Budějovicích. Na snímku Martin Kuba. (10. října 2026)
Naše Česko slaví vítězství ve volbách v Českých Budějovicích. (10. října 2026)
Naše Česko slaví vítězství ve volbách v Českých Budějovicích. (10. října 2026)
37 fotografií

Hejtman o tom dost otevřeně mluvil v pořadu Interview ČT24. „S hnutím ANO jsme si jen popsali situaci. Ve městě i na kraji jsme se to posledních šest let snažili vždy složit bez něj a pokaždé se to podařilo,“ uvedl s tím, že kdyby o to Naše Česko usilovalo, už by se dohodli. „Nejednáme s nimi,“ doplnil Kuba.

Také zdůraznil, že je zatím nikdo neobešel a koaliční potenciál mají a také v jiných městech koalice uzavírají. Rovnou ale dodal, že Budějovice jsou v tomto specifické a nepotřebují zde koalici kvůli křeslům ve vedení města.

A podobně se vyjadřují i další členové Našeho Česka. Zatímco dříve byla vyjednávání vítězů voleb tvrdá, teď to tak vůbec nevypadá. Někteří politici ze zákulisí tak mluví o tom, že je NČ připravené jít klidně i do opozice, protože se pak bude snáz soustředit na krajské a parlamentní volby, ve kterých chce uspět.

Volby v Budějovicích: Kubovo Naše Česko zválcovalo konkurenci, ANO je až třetí

Této možnosti nahrává i skutečnost, o níž mluvil třeba právě Viktor Lavička. Je to programová shoda. A tu má třeba ANO určitě větší s OPB a STAN než s NČ. Občané pro Budějovice a ANO už spolu navíc vládli, a tak by se společně vrátili třeba ke zklidnění dopravy v centru Budějovic a opět by zřídili útvar hlavního architekta či přímo post architekta města. O to naopak NČ nestojí.

„Programové průniky tam máme a dost se potkáváme. Je pro nás zásadní třeba i kultivace veřejného prostoru,“ potvrdil Lavička s tím, že po víkendu by mohlo být mnohem více jasno.

Do 9. listopadu koalice bude, ujišťují

Vypadá to tak, že to mají ve svých rukách STAN s OPB. A ti jsou zatím ohledně vyjednávání ve vyjádřeních nejopatrnější. Nijak se nevyhraňují a lídr OPB Tomáš Chovanec nechce být prakticky v ničem konkrétní.

„Kdybychom měli zisk třicet procent, tak si můžeme diktovat podmínky,“ uvedl mimo jiné Chovanec. Necelých 30 procent a 15 křesel v 45 členném zastupitelstvu má právě Naše Česko. To si ale nějaké zásadní podmínky nekladlo, jeho přední členové spíš při každé příležitosti opakují, jak osobní byla předvolební kampaň proti nim a že to zanechalo šrámy.

Může to být všechno jen hra a NČ se dohodne s OPB a STAN a ještě si k sobě vezmou lidovce s TOP 09, kteří mají tři zastupitele. V zákulisí se ale mnohem více mluví o koalici OPB se STAN, ANO, Piráty a Společně pro Budějovice (lidovci a TOP 09), možná i s ODS.

Dominantní Naše Česko v Budějovicích začíná vyjednávat o koalici, Piráti ho zkusí obejít

Ač může na papíře taková spolupráce vypadat politicky až příliš divoce, v Budějovicích je podle některých ohlasů reálná, a dokonce už se řeší rozdělení konkrétních oblastí či počty uvolněných a neuvolněných radních. Oficiálně to ale všichni oslovení rychle odmítli a na rozdělení míst v radě a vedení města podle nich ještě nepřišla řeč. „Do schůze zastupitelstva se ale koalice nepochybně uzavřít zvládne,“ zmínil Chovanec. Jednání bude 9. listopadu.

Společně pro Budějovice se pak také nevyhraňují. Velkou chuť podílet se na vládnutí nezastírají Piráti. „Když nepočítám Naše Česko, tak jsem měl už na začátku jednání pocit, že pět zbývajících stran má v mnoha ohledech podobné cítění a program,“ uvedl Erik Ferchenbauer, nový předseda zastupitelského klubu Pirátů.

Trochu stranou dění se zdá být ODS. Její jihočeský předseda a zastupitel Jiří Borovka zmínil, že si myslí, že by koalici mělo vytvořit vítězné Naše Česko, aby dotáhlo rozdělané projekty. V takovém případě by ODS určitě byla v opozici.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Nová atrakce Orlíku. Sklep byl přes 60 let pod vodou, ale cihly jsou jako nové

Premium
Nedostatek vody v orlické přehradní nádrži odhalilo pod Podolským mostem i...

Lidé na vyschlé Orlické přehradě našli novou atrakci. Pod Podolským mostem odhalila ustupující voda sklep. Ten odvážlivce, kteří vlezou dovnitř, uchvátí svým zachovalým stavem. Sklep patřil k...

Na jaře prověřili jeho stabilitu, teď se skoro 300 let starý dub na zámku zřítil

Třeboňský zámek přišel o dub na velkém nádvoří. „O půlnoci se samovolně zřítil....

Zámek v Třeboni na Jindřichohradecku přišel o jednu ze svých dominant. Dub na velkém nádvoří, jehož stáří odborníci odhadují na 260 až 280 let, se o půlnoci ze čtvrtka na pátek samovolně vyvrátil.

Po třech letech tlaku z Číny úspěch. Písecká textilka našla recept na Temu

Kvalitex

Josef Handrejch se pustil do podnikání spolu s manželkou Lenou v roce 2011. Začali vyrábět povlečení, prostěradla a další bytový textil z evropských materiálů. Jejich písecká textilka Kvalitex rostla...

Góly Plzně neplatily a slaví Sparta, Třinec uspěl. Kometa otočila duel na Kladně

Skrumáž před bránou Josefa Kořenáře ze Sparty během zápasu s Plzní

Extraliga má za sebou dalších pět zápasů jedenáctého kola. Hokejisté Třince se oklepali z první porážky v sezoně a Mladou Boleslav porazili 3:0, Sparta uspěla na ledě Plzně 2:0. Kladno sice doma...

OBRAZEM: Známý symbol Terčina údolí je na suchu. Vodopád zmizel

Uměle vytvořený vodopád v Terčině údolí v Nových Hradech kvůli suchu "vyschl" a...

Kvůli dlouhotrvajícímu suchu přišel krajinný park a oblíbený turistický cíl Terčino údolí v Nových Hradech na Českobudějovicku o jednu ze svých dominant. Na svých výletech se nyní lidé musejí obejít...

Vítězné Naše Česko v Budějovicích marně hledá partnera. Skončí v opozici?

Naše Česko slaví vítězství ve volbách v Českých Budějovicích. (10. října 2026)

V Českých Budějovicích je po dalších jednáních o koalici zřejmé, že vítězné Naše Česko a ANO, které skončilo třetí, si neplácnou. Na tahu je STAN a OPB. V zákulisí se mluví o tom, že by se k nim...

23. října 2026  9:09

Čelní srážka aut na Prachaticku. Zranilo se pět lidí včetně dvou dětí

U Blažejovic se ve čtvrtek ráno srazila dvě auta. (22. října 2026)

Dvě auta se srazila v pondělí ráno na Prachaticku. Po čelním střetu zůstalo ve vozech pět zraněných včetně dvou dětí. V jednom zůstala zaklíněná řidička. Tu do nemocnice transportoval vrtulník.

22. října 2026  9:20,  aktualizováno  16:54

Jihočeský kraj podpořil Korzo Národní. Není to jen pražská akce, řekl Kuba

Pouliční slavnost Korzo Národní k připomenutí událostí 17. listopadu 1989 se...

Jihočeský kraj podpoří letošní připomínku událostí 17. listopadu 1989 na pražské Národní třídě. Rada kraje schválila na svém jednání finanční dar ve výši 300 tisíc korun spolku Díky, že můžem, který...

22. října 2026  13:10

Hrozba insolvence nad Dynamem: soud stopnul řízení, jenže se hlásí nový věřitel

Areál fotbalového stadionu SK Dynamo České Budějovice.

Jedna dobrá a jedna horší zpráva pro fotbalové Dynamo České Budějovice. Krajský soud zastavil insolvenční řízení s klubem. Věřiteli, který návrh na insolvenci podal, totiž byla dlužná částka 241 000...

22. října 2026  11:41

Později, ale bude. Proměna tréninkového centra Složiště začne hřišti na fotbal

Areál Složiště získal darem Jihočeský kraj od města České Budějovice. (10....

Dvě nová hřiště standardních rozměrů s umělou trávou značně pomohou hlavně fotbalové akademii, která Složiště využívá nejvíc. Rozlehlý tréninkový areál na okraji Českých Budějovicích může v budoucnu...

21. října 2026  15:02

Univerzita přidá studentům parkovací místa. Situaci to nevyřeší, zoufají si místní

Ulice kolem kampusu Jihočeské univerzity jsou v obležení aut. Odstavují je tam...

Dopravu v okolí Jihočeské univerzity (JU) v Českých Budějovicích má pomoci částečně zklidnit rozšíření parkoviště. Postaví ho v příštím roce. Má zde vzniknout devadesát nových míst pro parkování...

21. října 2026  12:38

Žádná krabice v Budějovicích stát nebude. Halu ladí jako nekončící smyčku

Centrum míčových sportů bude stát před areálem výstaviště.

Využívá své zkušenosti z nejprestižnějších světových staveb. I těch pro olympiády. Budoucí Národní centrum míčových sportů v Českých Budějovicích má v rukou renomovaný londýnský architekt James Perry...

21. října 2026  9:01

iDNES z kraje: Fanynky? Dělám uraženého, směje se Hála. Boxoval i v brnění

Josef Hála při natáčení podcastu (19. října 2026)

Před rokem se stal prvním českým šampionem v boxu bez rukavic, dnes drtí soupeře v organizaci Oktagon. Přesto zůstává český boxer Josef Hála pokorný a svůj. „Prostě klasický český Pepík,“ glosuje...

20. října 2026  18:30

Tréninkový plácek proměnili na nové hřiště, v Budějovicích přibyla další „umělka“

Nové fotbalové hřiště v Nových Hodějovicích má umělou trávu třetí generace.

Muži jsou druzí v deváté lize a fotbalu se v Nových Hodějovicích celkově daří, což je vidět především na mládežnických týmech a velkém zájmu dětí. Všichni se teď dočkali nového hřiště s umělým...

20. října 2026  16:24

Řidič najel na D3 do protisměru a naboural dvě auta. Dálnice u Budějovic stála hodiny

Řidič bílého vozidla najel do protisměru a srazil se s dalšími auty na dálnici...

Dálnici D3 ve směru na Prahu zastavila v úterý dopoledne u Českých Budějovic vážná dopravní nehoda. Řidič tam totiž najel se svým vozidlem do protisměru a následně se nedaleko sjezdu u Roudného...

20. října 2026  12:06,  aktualizováno  14:39

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Unikátní box v Záblatí slouží k vyzvednutí zásilky i dobití elektrokola

V Záblatí mají speciální box, který slouží k vyzvedávání zásilek, ale cyklisté...

Na první pohled je to obyčejný výdejní zásilkový box. Ale takový, co mají v Záblatí na Prachaticku, nikde jinde v republice nyní nenajdete. Slouží pro výdej a posílání zásilek, ale také cyklistům. Ti...

20. října 2026  12:06

Současné vedení končí. Tábor má koalici, starostou bude Semerák z Našeho Česka

V Táboře vyhrálo Naše Česko vedené Ondřejem Semerákem. Ten se stane novým...

Uskupení Tábor 2020 nebude mít po 16 letech starostu v druhém největším jihočeském městě. Společně pro Tábor se spojilo s hnutím Naše Česko, ANO a členkou SOCDEM. Budoucí starosta Ondřej Semerák z...

20. října 2026  9:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×