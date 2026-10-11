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V Radeníně odmítli větrníky, auto s transparentem po upozornění policie přeparkovali

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  13:09
Na Táborsku řešili policisté v pátek nevhodnou agitaci, pravděpodobně na...

Na Táborsku řešili policisté v pátek nevhodnou agitaci, pravděpodobně na podporu referenda s vyzdobeným vozidlem, které ale stálo přímo před volební místností. | foto: Policie ČR

Energoblok zásobuje elektřinou na čtyři tisíce obyvatel Českého Krumlova.
Energoblok Domoradice vyrábí teplo a elektrickou energii technologií spalování...
Energoblok Domoradice vyrábí teplo a elektrickou energii technologií spalování...
Energoblok Domoradice vyrábí teplo a elektrickou energii technologií spalování...
7 fotografií
Šest referend se konalo souběžně s komunálními volbami v jihočeských městech a obcích. Pět jich je platných. Lidé odmítli stavbu nové spalovny a rozšíření stávajícího areálu. Na Táborsku řekli jasné ne větrným elektrárnám. V Putimi jsou proti rekonstrukci silnice, na kterou už má obec dotaci. Jen ve Volarech nehlasoval potřebný počet voličů. Tam řešili obchvat.

Výsledky voleb 2026

Volary Obchvat nezaujal dost voličů

Tématem referenda ve Volarech na Prachaticku byla doprava. Obyvatelé hlasovali o tom, zda si přejí, aby se město začalo aktivně zabývat přípravou obchvatu. K urnám se dostavilo 30,66 % oprávněných voličů, z nichž drtivých 80,86 % hlasovalo pro. Podmínka minimální účasti 35 procent ale splněna nebyla.

„Jsem si vědom, že jsme nedosáhli úřední závaznosti. Na druhou stranu mandát od lidí a vůle byla poměrně dost jednoznačná a přesvědčivá,“ uvedl Tomáš Válek, lídr vítězné kandidátky komunálních voleb hnutí Odvážně pro Volary.

Na Táborsku řešili policisté v pátek nevhodnou agitaci, pravděpodobně na podporu referenda s vyzdobeným vozidlem, které ale stálo přímo před volební místností.
Energoblok zásobuje elektřinou na čtyři tisíce obyvatel Českého Krumlova.
Energoblok Domoradice vyrábí teplo a elektrickou energii technologií spalování dřevní hmoty.
Energoblok Domoradice vyrábí teplo a elektrickou energii technologií spalování dřevní hmoty.
7 fotografií

Podle něj se tématu bude věnovat právě nové vedení města. Za první krok označil zpracování dopravně-bezpečnostní studie. „S tímto bychom šli za Ředitelstvím silnic a dálnic, aby se začalo vyjednávat nějaké naplánování v rámci jejich centrální plánovací komise na ministerstvu dopravy,“ nastínil další postup.

Radenín Větrníky odmítli, řešili auto s plachtou

Obyvatelé Radenína na Táborsku v místním referendu podpořili návrh proti umisťování a výstavbě větrných elektráren na území obce. Pro hlasovalo 132 z 235 účastníků referenda, tedy 56,6 procenta.

„Referendum je pro obec v podstatě zákon, takže ho musíme ctít,“ uvedl starosta Jan Fišer. Obec nebude své pozemky pro větrné elektrárny nabízet a v případných řízeních bude proti jejich výstavbě vystupovat. Využít má případně i odvolání a další dostupné právní prostředky.

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V době hlasování řešila volební komise také automobil s transparenty proti větrným elektrárnám zaparkovaný poblíž volební místnosti. „Po upozornění a příjezdu policie jeho posádka vůz přemístila,“ doplnil starosta.

Šebířov Lidé podpořili názory vedení obce

Možnost výstavby větrných elektráren v katastru obce odmítli také v Šebířově na Táborsku. Místního referenda se zúčastnilo téměř 62 procent oprávněných voličů a proti záměru hlasovalo 154 z 181 účastníků, tedy 84 procent.

Volba se týkala území Šebířova, Záříčí u Mladé Vožice, Křekovic u Vyšetic a Vyšetic, které stát označil jako potenciálně vhodné pro výstavbu větrných elektráren. Vedení obce přitom dlouhodobě přednášelo nesouhlas s podobným záměrem. Referendem si chtělo ověřit, zda stejný postoj sdílejí také místní obyvatelé. Výsledek jejich názor jednoznačně potvrdil.

Přísečná Jasné ne pro rozšíření spalovny

Téměř jednomyslnou podporu získal postup obce Přísečná na Českokrumlovsku proti plánovanému rozšíření spalovny odpadů v Domoradicích. Hlasování se zúčastnilo 133 ze 152 oprávněných voličů, tedy 87,5 procenta. Pro další kroky obce hlasovalo 130 lidí, proti byl jediný volič a dva se zdrželi.

Krumlov chce referendum proti plánované spalovně odpadů v sousední Přísečné

Starosta Jiří Němeček vnímá výsledek jako zásadní podporu. „De facto nám to dává silný mandát pokračovat v tom úsilí, co podnikáme,“ uvedl. Referendum podle něj obci umožní dál financovat odborné posudky, měření a další postup související s odporem proti plánovanému rozšíření.

Putim Místní stopli opravu silnice

Putimští stopli při svém rozhodování opravu místní komunikace kolem rybníka. Referenda se v obci na Písecku zúčastnilo 301 ze 449 oprávněných voličů a pro zastavení projektu hlasovalo 162 lidí.

Připravovaná akce se netýkala jen povrchu silnice, ale také vodovodu, odvodnění a úpravy křižovatky. Počítalo se zde se zaslepením jednoho ramene komunikace a vybudováním prostoru pro otáčení vozidel. Kritici měli výhrady k navrženému uspořádání i k hospodárnosti celého záměru.

Obec už měla vybraného dodavatele i přislíbenou krajskou dotaci. „Projekt se připravoval několik let¨, a obec tak o dotaci přišla,“ komentovala starostka Eva Marušková.

Temelín Odmítli spalovnu

Obyvatelé Temelína na Českobudějovicku v referendu hlasovali proti spalovně nebezpečného průmyslového odpadu v Hůrce. Voliči rozhodli, že má vedení obce podniknout veškeré možné kroky, aby výstavbě zabránilo.

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V Radeníně odmítli větrníky, auto s transparentem po upozornění policie přeparkovali

Na Táborsku řešili policisté v pátek nevhodnou agitaci, pravděpodobně na...

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