Hrozí kolaps terénních služeb pečovatelů, varuje jihočeský lídr SPOLU

Poslanec Jan Bauer povede trojici stran ODS, TOP 09 a KDU-ČSL jako jednička společné kandidátky koalice SPOLU. V uplynulém období se věnoval novému stavebnímu zákonu nebo jako člen důchodové komise českému penzijnímu systému. „Nejlepší penzijní reformou je účelná podpora rodin,“ tvrdí dvaapadesátiletý politik.



V jakém stavu systém nyní je?

Největší slabinou je fakt, že končící vláda lidem vytrvale lhala a pro jeho stabilitu neudělala vůbec nic. Přitom je zřejmé, že se kvůli stárnutí populace ženeme do velkého průšvihu. Lidé v aktivním pracovním věku nároky systému vyplácení penzí dlouhodobě neutáhnou. Penzijní reforma ale rozhodně není o současných důchodcích, těm garantujeme stávající penze.

S čím tedy mohou počítat třeba dnešní třicátníci?

Stavíme na zaručeném důchodu, který bude navázaný na průměrnou mzdu. Vedle toho jim usnadníme cesty, jak si sami mohou spořit na stáří díky penzijnímu pojištění. Důležité je posílení soudržnosti v rodinách a solidarity mezi generacemi. Počítáme se zavedením dobrovolného společného vyměřovacího základu manželů. V plánu také máme, aby každý mohl platit jedno procento svého důchodového pojištění přímo svým rodičům nebo prarodičům. Nejlepší penzijní reformou je ale účelná podpora rodin.

Jan Bauer (52 let) Narodil se a žije v Prachaticích, kde odmaturoval na gymnáziu. Dále studoval na Stavební fakultě ČVUT v Praze. Mezi roky 1998 a 2010 byl starostou Prachatic a od roku 2004 více než devět let i poslancem Parlamentu ČR. Pak politiku opustil a věnoval se podnikání. V roce 2017 se stal opět poslancem. Rád hraje stolní tenis a chodí do přírody. Je ženatý, má dvě děti.

Mají v tuto chvíli senioři dostatek domovů důchodců nebo domů s pečovatelskou službou?

Rozhodně ne, přestože kraje nebo obce jako zřizovatelé dělají maximum. Osobně znám smutné příběhy rodin, které těžko našly nějaké místo, navíc daleko od jejich domova. Jenže vláda raději uplácí seniory pár stovkami navíc k důchodu. Jak navíc upozorňuje Asociace poskytovatelů sociálních služeb, do pár let bude beze změn hrozit kolaps i terénním pečovatelským službám. Tady se bohužel regionální politici neobejdou bez podpory vlády a rozumně nastavených zákonů.

Co s tím tedy dělat?

Klíčové je zajistit dlouhodobé a stabilní financování sociálních služeb, které udrží současný stav, ale umožní i další rozvoj těchto služeb jak do počtu, tak do kvality. Pro mě je nepřijatelné, že někde stále jsou průchozí pokoje nebo ty pro několik klientů bez potřebného soukromí.

Věnujete se i dostupnému bydlení. Jak by mělo vypadat?

Především si nemyslím, že dostupnost bydlení zlepší výstavba státních bytů. Už proto, že stát nikdy nebude stavět tak efektivně jako soukromý developer. Navíc by tím vznikl prostor pro korupci. Navrhujeme celý mix opatření, od kvalitní stavební legislativy přes daňové výhody a snížení DPH na výstavbu a rekonstrukci bytů až po snadnější získávání hypoték, zejména pokud jde o koupi prvního bydlení. Je třeba myslet také na to, že situace s bydlením se regionálně hodně liší.

Jihočeský kraj chce pomáhat pokrýt náklady na bydlení pro mladé. Je to podle vás cesta?

Jestliže chceme v kraji udržet mladé lidi a rodiny, je to jedna z možných cest. Stejně tak fandím rozhodnutí kraje, kdy se snaží na venkov dostat potřebné lékaře. Problém platí v zemi plošně. Doktorů a zdravotnického personálu je nedostatek v celém českém zdravotnictví. A snahu tento problém řešit nevidím.

Národní parky kritizovaly váš pozměňovací návrh novely stavebního zákona, který měl oslabit jejich roli při ochraně přírody. To jste však odmítal. Proč jste chtěl část jejich kompetencí převést na stavební úřady?

Musím vás opravit. Pravomoci orgánů ochrany přírody přesunula na odborníky v nově zřízeném stavebním úřadě samotná vláda, a to pomocí sporné a z mého pohledu zpackané novelizace stavebního práva. Já jsem pouze drobným pozměňovacím návrhem napravoval jistou nespravedlnost, která by dopadala zejména na malé obce. Proto také návrh v hospodářském výboru podpořili poslanci napříč stranami a hlasovali pro něj i kolegové ministra životního prostředí Richarda Brabce z hnutí ANO.

Proč za to kritizovali hlavně vás?

Celým tím humbukem pan ministr zřejmě jen odváděl pozornost od vlastního selhání. Podle mě nebyl za svůj resort v době přípravy zákona schopný obhájit zájmy ochrany přírody. A vnímám to i jako projev boje zelené lobby. Já se na Šumavě narodil a celý život tu žiji. Nikdy bych nedopustil, aby cokoliv ohrožovalo ochranu přírody. Současně si ale myslím, že přírodu lze dobře chránit i s ohledem na místní lidi.

Předvolební rozhovory MF DNES představuje v rozhovorech jedničky jihočeských kandidátek pro volby do Poslanecké sněmovny ČR.

Velkým tématem na jihu Čech je také doprava. Kde je v této oblasti v regionu největší problém?

U nás na jihu potřebujeme především dostavět 76 kilometrů dálnic. Klíčové jsou chybějící úseky na D3 a D4. Po dálnici D4 by se měli Jihočeši svézt už za tři roky, tam se začalo i díky včasnému schválení financování, které jsem pomohl ve Sněmovně prosadit. Musíme ale pokračovat výstavbou dalšího napojení směrem ke Strážnému a k Budějovicím. A určitě máme v plánu i dostavbu potřebných obchvatů a dalších silničních cest napříč krajem.

Co všechno pro to jako poslanec chcete a můžete udělat?

Rád bych přispěl k tomu, aby dobře fungovala stavební legislativa a stavby se zbytečně nezdržovaly. Nic se neposune vpřed, pokud nebudou výstavbu páteřní dopravní sítě řídit a posouvat lidé s tahem na branku. Rozhodně to nebude někdo jako současný ministr Havlíček, který každý den přebíhá mezi dvěma ministerstvy.

V minulosti jste byl také starostou Prachatic. Je rozdíl dělat komunální a vysokou politiku?

Jako poslanec se musíte zorientovat i v tématech, která jsou vám vzdálená. Na obci zase získáte od lidí okamžitou zpětnou vazbu. Takže když se něco nepovede, hned a naplno to schytáte. Tato zkušenost je pro mě k nezaplacení. Člověk, který působil na radnici, mnohem lépe ví, jak funguje státní správa, snáze se orientuje v legislativě a úřednických postupech a je zvyklý si svá rozhodnutí obhájit před svými voliči.