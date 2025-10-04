Na jihu Čech vede s přehledem ANO, uvnitř SPOLU válcují lidovci ODS

Po sečtení přibližně poloviny hlasů je za hnutím ANO právě koalice SPOLU, která má přes 22 procent hlasů.
Lídra Jana Bauera z ODS zatím díky kroužkům přeskočila dvojice lidovců Jan Bartošek a František Talíř, který má nejvíce preferencí z koalice. Vzhůru se posunul i další lidovec Šimon Heller.
Nejvíc preferenčních hlasů na jihu Čech má zatím lídr ANO Adam Vojtěch, který měl po sečtení více než poloviny okrsků přes 2 700 hlasů.
„Jsem rád, že se nám podle výsledků zatím daří,“ řekl Vojtěch. „Byl jsem poslancem čtyři roky, není to pro mě nic neznámého. Vím, do čeho jdu,“ dodal.
Třetí je prozatím STAN s bezmála 11 procenty a za ním pak SPD a Motoristé, kteří mají mezi sedmi a osmi procenty hlasů.
Výsledky - Jihočeský kraj
ANO 2011
SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Česká pirátská strana
Motoristé sobě
Stačilo!
PŘÍSAHA občanské hnutí
Hnutí Generace
Česká republika na 1. místě!
VÝZVA 2025
Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti
Jasný Signál Nezávislých
Hnutí občanů a podnikatelů
Levice
Volt Česko
SMS – Stát Má Sloužit
Na jihu Čech mají přes pět procent ještě Piráti, zatím necelých sedm. Stačilo! bylo při sečtení poloviny okrsků pod pětiprocentní hranicí.