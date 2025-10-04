Na jihu Čech vede s přehledem ANO, uvnitř SPOLU válcují lidovci ODS

V Jihočeském kraji byla už před čtvrtou hodinou odpolední sečtená polovina všech okrsků. Stejně jako na většině území republiky i zde vede hnutí ANO a drží zatím přes 36 procent hlasů. Velmi zajímavé je dění na kandidátce SPOLU, kde se díky preferenčním hlasům derou dopředu lidovci na úkor ODS.
Voliči na VOŠ a Střední zemědělské škole v Táboře.

Voliči na VOŠ a Střední zemědělské škole v Táboře. | foto: David Peltán

Budoucí voliči Tea a Leo na VOŠ a Střední zemědělské škole v Táboře.
Volby v Jihočeském kraji se v pátek i v sobotu obešly bez závad a narušení...
Volby v Jihočeském kraji se v pátek i v sobotu obešly bez závad a narušení...
Volby v Jihočeském kraji se v pátek i v sobotu obešly bez závad a narušení...
Po sečtení přibližně poloviny hlasů je za hnutím ANO právě koalice SPOLU, která má přes 22 procent hlasů.

Lídra Jana Bauera z ODS zatím díky kroužkům přeskočila dvojice lidovců Jan Bartošek a František Talíř, který má nejvíce preferencí z koalice. Vzhůru se posunul i další lidovec Šimon Heller.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Volební štáb ANO. (4. října 2025)
Martinický palác Volební štáb strany Motoristé sobě. Petr Macinka. (4. října 2025)
Volební štáb STAN. Vít Rakušan. (4. října 2025)
Ministr dopravy Martin Kupka dorazil do volebního štábu SPOLU. (4. října 2025)
Nejvíc preferenčních hlasů na jihu Čech má zatím lídr ANO Adam Vojtěch, který měl po sečtení více než poloviny okrsků přes 2 700 hlasů.

„Jsem rád, že se nám podle výsledků zatím daří,“ řekl Vojtěch. „Byl jsem poslancem čtyři roky, není to pro mě nic neznámého. Vím, do čeho jdu,“ dodal.

Třetí je prozatím STAN s bezmála 11 procenty a za ním pak SPD a Motoristé, kteří mají mezi sedmi a osmi procenty hlasů.

Výsledky - Jihočeský kraj

ANO 2011

35,85 %
strana získala 76 483 hlasů
6
+1

SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)

22,73 %
strana získala 48 501 hlasů
4
-1

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

10,66 %
strana získala 22 753 hlasů
2
0

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

7,95 %
strana získala 16 977 hlasů
1
0

Česká pirátská strana

7,38 %
strana získala 15 742 hlasů
1
-1

Motoristé sobě

7,16 %
strana získala 15 285 hlasů
1
+1

Stačilo!

4,87 %
strana získala 10 406 hlasů
0
0

PŘÍSAHA občanské hnutí

1,17 %
strana získala 2 505 hlasů
0
0

Hnutí Generace

0,61 %
strana získala 1 304 hlasů
0
0

Česká republika na 1. místě!

0,24 %
strana získala 530 hlasů
0
0

ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE - Švýcaři si užívají nejvyšší kvality života na světě …

0,24 %
strana získala 529 hlasů
0
0

ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie

0,22 %
strana získala 472 hlasů
0
0

"Rebelové web: re3elove.cz program-hash: 3wtBw2bAJ621 vWSxxgJHFG…."

0,18 %
strana získala 405 hlasů
0
0

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

0,17 %
strana získala 365 hlasů
0
0

VÝZVA 2025

0,1 %
strana získala 229 hlasů
0
0

Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti

0,09 %
strana získala 210 hlasů
0
0

Jasný Signál Nezávislých

0,07 %
strana získala 156 hlasů
0
0

Hnutí občanů a podnikatelů

0,06 %
strana získala 136 hlasů
0
0

Levice

0,05 %
strana získala 119 hlasů
0
0

Volt Česko

0,04 %
strana získala 101 hlasů
0
0

SMS – Stát Má Sloužit

0,04 %
strana získala 90 hlasů
0
0
Dodavatelem průběžných i konečných volebních výsledků je Český statistický úřad.

Na jihu Čech mají přes pět procent ještě Piráti, zatím necelých sedm. Stačilo! bylo při sečtení poloviny okrsků pod pětiprocentní hranicí.

PCO - hlídací služba, s.r.o.
