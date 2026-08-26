„Po pondělním losování už mají strany pořadová čísla na hlasovací lístek,“ potvrdila mluvčí českobudějovické radnice Jitka Brůha Welzlová. Před čtyřmi lety zvítězila ODS, když se jí podařilo získat bezmála 40 procent hlasů a celkem 16 křesel v 45členném zastupitelstvu.
Celková volební účast tehdy nebyla nikterak vysoká a nakonec se dostala jen na 39,2 procenta. Občanské demokraty vede letos jako lídr manažer Jan Teplý. Situace ODS je ale úplně jiná než před čtyřmi lety. Drtivá většina jejích zastupitelů totiž stranu opustila a přidala se do nově založeného hnutí Naše Česko hejtmana Martina Kuby.
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Právě Naše Česko tak vlastně ve velkém obhajuje své pozice a vede je primátorka Dagmar Škodová Parmová a na kandidátce nechybí ani její první náměstek Petr Maroš či náměstek pro dopravu Lubomír Bureš.
Volby chce vyhrát také hnutí ANO, které .mělo primátora Jiřího Svobodu osm let, ale v uplynulém období bylo v opozici. Teď je jejich lídrem Viktor Lavička, který je na radnici předsedou finančního výboru.
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Rovněž opoziční Občané pro Budějovice (OPB) už v červnu oznámili, že se spojí se STAN a jedničkou je Tomáš Chovanec z OPB, dvojkou Petr Vodrážka od Starostů. „Cítíme, že je poptávka síly spíše spojovat, než je tříštit. Navíc jsme spolupracovali už dříve,“ vysvětlil Vodrážka. Chovanec upozornil, že chtějí se STAN posílit svůj mandát v zastupitelstvu a cílí na deset křesel. Byl by to dvojnásobný zisk oproti současné situaci.
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Podobně dál spolupracují i lidovci a TOP 09, kteří kandidují jako Společně pro Budějovice. V koalici jsou spolu také Motoristé a Svobodní či Piráti s podporou Zelených. Kandidátku složila také SPD, dále Demokratická strana zelených – Za práva zvířat a jedno uskupení s názvem Pro Budějce utvořila koalice KSČM, PRO, SOCDEM, ČSSD, ČSNS a Stačilo!