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O post primátora Budějovic zabojuje deset stran či koalic, levice zkusí slepenec

Lukáš Marek
  16:46
Dagmar Škodová Parmová je první primátorkou Českých Budějovic. V roce 2022 byla...

Dagmar Škodová Parmová je první primátorkou Českých Budějovic. V roce 2022 byla lídryní ODS, nyní bude v čele kandidátky hnutí Naše Česko. | foto: Petr Lundák, MF DNES

Budějovickým lídrem HOPB je Tomáš Chovanec.
Budějovickým lídrem Pirátů je Pavel Tůma.
Budějovickým lídrem STAN je Petr Vodrážka.
Jiří Borovka podniká a je krajským zastupitelem zastupitelem města České...
6 fotografií
Ještě před dvanácti lety to bylo celkem 17 uskupení, poté 14, dále 11 a letos ještě o jedno méně, tedy deset. Přesně tolik stran, hnutí či koalic se letos hodlá ucházet o hlasy voličů při komunálních volbách v Českých Budějovicích. Ty se uskuteční 9. a 10. října.

„Po pondělním losování už mají strany pořadová čísla na hlasovací lístek,“ potvrdila mluvčí českobudějovické radnice Jitka Brůha Welzlová. Před čtyřmi lety zvítězila ODS, když se jí podařilo získat bezmála 40 procent hlasů a celkem 16 křesel v 45členném zastupitelstvu.

Dagmar Škodová Parmová je první primátorkou Českých Budějovic. V roce 2022 byla lídryní ODS, nyní bude v čele kandidátky hnutí Naše Česko.
Budějovickým lídrem HOPB je Tomáš Chovanec.
Budějovickým lídrem Pirátů je Pavel Tůma.
Budějovickým lídrem STAN je Petr Vodrážka.
6 fotografií

Celková volební účast tehdy nebyla nikterak vysoká a nakonec se dostala jen na 39,2 procenta. Občanské demokraty vede letos jako lídr manažer Jan Teplý. Situace ODS je ale úplně jiná než před čtyřmi lety. Drtivá většina jejích zastupitelů totiž stranu opustila a přidala se do nově založeného hnutí Naše Česko hejtmana Martina Kuby.

O post budějovického primátora zabojují i Teplý a Talíř, synové známých otců

Právě Naše Česko tak vlastně ve velkém obhajuje své pozice a vede je primátorka Dagmar Škodová Parmová a na kandidátce nechybí ani její první náměstek Petr Maroš či náměstek pro dopravu Lubomír Bureš.

Volby chce vyhrát také hnutí ANO, které .mělo primátora Jiřího Svobodu osm let, ale v uplynulém období bylo v opozici. Teď je jejich lídrem Viktor Lavička, který je na radnici předsedou finančního výboru.

Budu znovu kandidovat, potvrdila budějovická primátorka. Teď už za Naše Česko

Rovněž opoziční Občané pro Budějovice (OPB) už v červnu oznámili, že se spojí se STAN a jedničkou je Tomáš Chovanec z OPB, dvojkou Petr Vodrážka od Starostů. „Cítíme, že je poptávka síly spíše spojovat, než je tříštit. Navíc jsme spolupracovali už dříve,“ vysvětlil Vodrážka. Chovanec upozornil, že chtějí se STAN posílit svůj mandát v zastupitelstvu a cílí na deset křesel. Byl by to dvojnásobný zisk oproti současné situaci.

Pro Budějce: to jsou SOCDEM, KSČM i Stačilo!

Podobně dál spolupracují i lidovci a TOP 09, kteří kandidují jako Společně pro Budějovice. V koalici jsou spolu také Motoristé a Svobodní či Piráti s podporou Zelených. Kandidátku složila také SPD, dále Demokratická strana zelených – Za práva zvířat a jedno uskupení s názvem Pro Budějce utvořila koalice KSČM, PRO, SOCDEM, ČSSD, ČSNS a Stačilo!

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