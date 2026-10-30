Naše Česko míří v Budějovicích do opozice. Vládnout mohou OPB, STAN, ANO a Piráti

OPB se STAN získali devět křesel v zastupitelstvu, ANO osm a Piráti šest. To je 23 mandátů, což je nejtěsnější možná většina. Vyloučená samozřejmě není ještě spolupráce se Společně pro Budějovice (Lidovci a TOP 09), která má tři křesla.
Chovanec ale zároveň uvedl, že ukončení jednání s Naším Českem automaticky neznamená vznik koalice. „Máme za sebou poctivá jednání, kde jsme se dokázali shodnout na programových prioritách pro další rozvoj města. Této shody si vážíme. Pro společné vedení radnice však potřebujeme také důvěru v to, jak budeme rozhodovat, jak budeme jednat s lidmi a jak řešit vzájemné neshody,“ oznámil Tomáš Chovanec.
Primátorka a volební jednička Našeho Česka v Budějovicích Dagmar Škodová Parmová potvrdila ukončení jednání s OPB a STAN a vše směřuje k přesunu do opozice. „Pro nás je to taková situace, že nás tedy nejspíš jako vítěze voleb objedou. Koalici s hnutím ANO jsme ani v minulosti neskládali, a tak to zůstává,“ konstatovala. Podle ní tedy nejspíš vznikne poměrně nesourodá koalice.
Tomáš Chovanec pak dále uvedl, proč to s Naším Českem neklaplo. V uplynulém volebním období OPB opakovaně upozorňovali na problematické postupy při přijímání zásadních rozhodnutí, v jednání s partnery i v komunikaci představitelů města a kraje.
„Veřejně jsme je zpochybňovali a vysvětlovali důvody svého nesouhlasu. Postaveni před rozhodnutí o budoucí koalici proto máme důvodnou obavu, že bychom museli tolerovat postupy, které jsme dosud kritizovali,“ vysvětlil.
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Dosavadní zkušenosti s Naším Českem OPB podle jejich vyjádření nedávají dostatečnou záruku. „Chceme se dohodnout na vedení města, které bude pracovat opravdu jako tým a dokáže naplňovat společné programové priority,“ stojí v prohlášení Občanů pro Budějovice.
Naše Česko, které ve volbách získalo hned 15 mandátů, tak už může současnou situaci jen těžko zvrátit, protože třeba ODS a Piráti s nimi předem jednat odmítli. A zavřené dveře jsou zřejmě i u hnutí ANO. „My jsme se setkali, ale po prvních schůzkám už s námi Naše Česko dál vyjednávat nechtělo,“ potvrdil už dříve Viktor Lavička, lídr ANO v Budějovicích.
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Co se týká ODS se čtyřmi křesly, tak předseda jihočeských Občanských demokratů Jiří Borovka už dříve uvedl, že pozici strany vidí pro další čtyři roky spíše v opozici.
Pokud se tedy dohodnou zástupci OPB, STAN, ANO a Pirátů, případně i Společně pro Budějovice, mají ještě týden na to, aby si vyjasnili zastoupení v jedenáctičlenné radě. Také aby si rozdělili jednotlivé resorty a rozhodli o tom, kdo bude primátor a jaké bude mít náměstky. Z pohledu čísel mají nejsilnější pozici právě OPB se STAN a primátorem by tak mohl být právě Tomáš Chovanec, svého náměstka by pak mohlo mít ANO, ale také Piráti.
Naopak dosluhující primátorka Dagmar Škodová Parmová ještě doplnila, že se z ničeho určitě nehroutí a bude dál aktivní zastupitelkou a také jihočeskou radní a chce spolupracovat na rozpracovaných projektech a nebýt jen tvrdou opozicí.