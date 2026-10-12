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Starosta Tábora u voleb propadl, i tak jeho hnutí zkouší vyjednat koalici

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  16:52
Bývalý starosta Jiří Fišer (vlevo) a jeho nástupce Štěpán Pavlík, který se za...

Bývalý starosta Jiří Fišer (vlevo) a jeho nástupce Štěpán Pavlík, který se za Tábor 2020 nyní nedostal ani do zastupitelstva, probírají výsledky voleb ve štábu, který se sešel ve vinotéce a galerii U Černého kocoura a zeleného stromu. Tábor 2020 skončil třetí za Naším Českem a ANO. Všechna tři hnutí mají pět mandátů. | foto: David Peltán

Naše Česko slaví vítězství ve volbách v Českých Budějovicích. (10. října 2026)
Naše Česko slaví vítězství ve volbách v Českých Budějovicích. (10. října 2026)
Naše Česko slaví vítězství ve volbách v Českých Budějovicích. (10. října 2026)
Lídr hnutí Naše Česko Martin Kuba gratuluje Tomáši Fialovi, který na...
29 fotografií
V Táboře se rýsuje koalice Naše Česko, ANO a Šance pro Tábor. Přidá se k nim Společně pro Tábor? Hnutí Tábor 2020 současného starosty Štěpána Pavlíka zkouší vyjednat jinou koalici. Pavlík už v zastupitelstvu neusedne, protože ho přeskočili jeho kolegové.

Výsledky voleb 2026

Šestnáct let vedlo druhé největší město v kraji hnutí Tábor 2020 a polovinu z této doby byl starostou Štěpán Pavlík. Po komunálních volbách však nastane změna. Přestože uskupení získalo stejných pět mandátů jako na procenta vítězný tandem Naše Česko a ANO, Pavlík se jako lídr ani nedostal do pětice zastupitelů.

„Nikdo nemá to místo nějak rezervované a je fajn, že se můžeme jednou za čtyři roky takto vyjádřit,“ řekl dosluhující starosta ke konci ve funkci. Pět mandátů považuje i přes placené inzeráty proti hnutí za výsledek se ctí. Ale je překvapený, že nebude ani zastupitelem.

Bývalý starosta Jiří Fišer (vlevo) a jeho nástupce Štěpán Pavlík, který se za Tábor 2020 nyní nedostal ani do zastupitelstva, probírají výsledky voleb ve štábu, který se sešel ve vinotéce a galerii U Černého kocoura a zeleného stromu. Tábor 2020 skončil třetí za Naším Českem a ANO. Všechna tři hnutí mají pět mandátů.
Naše Česko slaví vítězství ve volbách v Českých Budějovicích. (10. října 2026)
Naše Česko slaví vítězství ve volbách v Českých Budějovicích. (10. října 2026)
Naše Česko slaví vítězství ve volbách v Českých Budějovicích. (10. října 2026)
29 fotografií

Podle jeho slov nebylo výjimkou, že ho v minulých volbách jeho kolegové přeskočili. Řadu osobností totiž na kandidátkách mívají až v jejich závěru. „Respektuju to, patří to k věci,“ dodal. Předpokládá, že se jako vystudovaný stavební inženýr k oboru vrátí.

Nejvíce hlasů, 18,67 procenta, dostalo Naše Česko. Půl procenta za ním skončilo ANO. Lídr vítěze Ondřej Semerák, který vede městskou společnost Bytes Tábor, byl s výsledkem spokojený i vzhledem k tomu, že hnutí kandidovalo poprvé.

Výsledky voleb vnímá tak, že obyvatelé chtějí na radnici změnu. To se promítá i ve vyjednáváních o případné koalici, která nyní vedou s ANO, koalicí Společně pro Tábor a uskupením Šance pro Tábor. Strany podle něj mají obrovské programové shody, dohromady získaly 16 z 27 křesel.

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Oslovení starostova hnutí či koalice Živý Tábor, která měla jako volebního lídra místostarostu Martina Maredu, prý nyní nepřipadá v úvahu. „Kdybychom s nimi jednali, tak si neumím představit, jak velké kompromisy bychom museli dělat, protože jsme bohužel nyní naladění na úplně jinou notu,“ vysvětlil Semerák.

V Prachaticích domluvili koalici

V Prachaticích se domluvili na koalici Nezávislí, Prachatice společně a ANO. Budou mít 11 z 21 zastupitelů. Personální obsazení funkcí ve vedení města teprve budou řešit. Potvrdil to lídr vítězného uskupení Nezávislí Martin Malý. Současný starosta Jan Bauer, jenž do voleb vedl ODS, bude v opozici.

Zdroj: ČTK

Pokud by se stal starostou, mezi prvními kroky by upravil financování příměstských částí či provedl rekonstrukci některých objektů. Jiný přístup by přinesl do oblasti parkování – nechce stavět parkovací domy, ale rychlejší etáže.

Urychlit chce odkup stadionu FC Táborsko, jako prioritu má propojku od Teska ke Kauflandu, jež má navázat na nedávno začatou krajskou silnici Tesco – Slapy. „Zatím nemáme ani vykoupené pozemky,“ popsal.

Z plánů končící radnice chtějí vítězové voleb zcela změnit projekt bývalé osmé základní školy na sídlišti Nad Lužnicí, kde mělo vzniknout mezigenerační centrum. „Máme jiný pohled na rekonstrukci bývalé pošty na Žižkově náměstí. Zdá se nám, že za 320 milionů je to předražené. Pravděpodobně zastavíme investice do Křižíkovy elektrárny, kde opět náklad 110 milionů vnímáme jako přemrštěný,“ doplnil.

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Pavlík chápe, že noví zástupci veřejnosti mohou mít jiné názory. „Pořád ale věřím, že když se detailněji seznámí s tím, jak je to připravené, tak se mohou zamyslet, že je to fakt správná a kvalitní cesta,“ mínil.

Nastínil i zcela jinou čtyřkoalici, o níž stále jednají. Tábor 2020 by se v ní spojil s koalicí Živý Tábor, kandidátkou Tábor na MAX a koalicí Společně pro Tábor. Dohromady by dosáhly 14 křesel z 27. Klíčové tak bude, kam se se svými třemi mandáty přikloní koalice Společně pro Tábor. Za ni kandidovala a nejvíce hlasů získala současná místostarostka Lenka Horejsková.

Třicet dva let a stále pokračuje. Starostou Hluboké nad Vltavou zůstává Tomáš Jirsa

„Řešíme obě varianty, ale v tuto chvíli nejsem schopná říct žádný výsledek,“ řekla v neděli odpoledne s tím, že možná večer bude vědět více. Chce získat i vyjádření výboru své TOP 09. Důležitá pro ni bude shoda v programových prioritách.

Podobně neurčitě odpověděl i lídr koalice Stanislav Kotrčka, který vede vyjednávání. „Nemůžeme zatím učinit žádný závěr. Dejte nám ještě čas, prosím,“ reagoval.

Pro první zmíněnou koalici je spojení se Společně pro Tábor zásadní, lídryně Tábor na MAX Radka Maxová totiž na sociálních sítích uvedla, že ji nepodpořili a stojí si za tím. „Máme dva mandáty, ne dvacet. Ale i malá figurka může na šachovnici překvapit,“ napsala.

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