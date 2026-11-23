Budoucí vedení města prozatím nechystá nějaké nové obří projekty, jelikož by to ani finanční možnosti města nedovolily. Stovky milionů bude totiž stát například úprava Senovážného náměstí, kde má vzniknout například podzemní parkoviště.
Pak musí nová koalice řešit také rekonstrukci či dostavbu Domova pro seniory Hvízdal a vrátit se chce například i k proměně náměstíčka u Juvelu na Pražském sídlišti. Také platí, že se budou politici zabývat omezením provozu automobilů na náměstí Přemysla Otakara II. Tématem určitě bude i stavba parkovacího domu na sídlišti Máj.
Krajské město povede koalice Občanů pro Budějovice (OPB) a STAN s hnutím ANO, Piráty a Společně pro Budějovice. Dohromady mají 26 z 45 křesel. Prioritami je také dobře připravit Evropské hlavní město kultury nebo navrátit útvar hlavního architekta.
„Můžeme se na sebe spolehnout a věříme si. Chceme fungovat jako dobrý tým,“ komentoval novou spolupráci Tomáš Chovanec, lídr Občanů pro Budějovice, kteří kandidovali společně se STAN.
„Sedli jsme si jak lidsky, tak programově. Dokážeme spolupracovat,“ navázal Viktor Lavička, lídr hnutí ANO v Budějovicích, který se má stát náměstkem primátora.
„Například STAN a Občané pro Budějovice pro nás byli přirozeným partnerem, ale nevěděli jsme, co očekávat od hnutí ANO. Byla jsem nakonec pozitivně překvapená. Jsem přesvědčená, že má tato koalice pevnou půdu pod nohami,“ konstatovala Pavla Heyduková, která by měla být náměstkyní primátora za Piráty.
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Budějovice konečně znají podobu koalice. Primátorem bude Chovanec, řekl priority
Celkem bude mít pět nové vedení města pět uvolněných náměstků, dále bude jeden uvolněný radní.