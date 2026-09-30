Cíl hnutí ANO pro letošní komunální volby je podle 58letého lídra kandidátky Viktora Lavičky jasný. V návaznosti na průzkumy i výsledky minulých voleb v nich chtějí vyhrát. O sesazení dosluhující menšinové koalice však přesto neuvažovali, rok před volbami prý nemělo smysl dělat revoluce, když se řešily projekty, které měla v programu většina stran.
„Některé věci jsme podpořili, jinde jsme byli proti, jako třeba u změny územního plánu u Diamantu, kde dochází ke změně na zastavitelné území, nebo změny územního plánu pro parkovací dům na Máji. Obávám se také, že domluva mezi danými politickými subjekty by byla taková, že zájmy, které by tam byly, tak by asi nedovolovaly stabilitu té radnice,“ říká.
Co byste ve vedení města chtěli změnit?
Je potřeba zlepšit komunikaci s lidmi, protože o záměrech a o dalších věcech by se měli dozvídat dopředu. A to nemluvím jen o lidech, kteří žijí tady v centru, ale mělo by se komunikovat více s těmi, kteří žijí v jiných částech města. V jednom videu jsem říkal, že Budějovice pro nás nejsou jen centrum, ale i velká sídliště, Suché Vrbné, Rožnov a další části. Je opravdu potřeba se podívat i tam. Pokud má radnice větší záměr, a já za něj považuji částky nad milion korun, tak už by se měla dozvědět názor i těch lidí, kteří tam bydlí, jestli to vůbec chtějí.
Vypadáte ale, že těch problémů vnímáte více.
Zdálo se mi také, že dost nekoordinované byly uzavírky v Budějovicích. Vím, že to byly stavby Ředitelství silnic a dálnic nebo kraje. Město dělá zase jiné věci, ale myslím si, že se toho sešlo hodně a že bylo možné zkoordinovat věci tak, aby nebyly v takovém rozsahu. Co se týče dopravy, naší ambicí je začít se opravdu věnovat záchytu aut na krajích města například formou P+R parkovišť a nastavit MHD tak, jako jsme to udělali například s parkovištěm Jírovcova, kam jsme natáhli elektrobusovou linku a je možné jezdit na parkovací lístek.
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O záchytných parkovištích mluvila už tato koalice, ale například v Mladém nevznikne. Kde byste je rád viděl?
Když jsme to v minulých volebních obdobích řešili, první byla právě bývalá kasárna v Jírovcově ulici, kde to má přirozené napojení na dálnici D3. Toto parkoviště by se mohlo zkapacitnit o jedno patro, protože je plné, a když tam přijedete v sedm hodin, tak nezaparkujete. Celkově si myslím, že sjezdy z dálnice by měly být osazené těmito parkovišti, Mladé se jasně nabízí. Vyplatí se to, protože pokud zachytneme auta, která nám jezdí do centra, tak to pomůže nejen životnímu prostředí, ale i bezpečnosti a dalším oblastem.
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Zaujalo mě, že se chcete věnovat psychotropním látkám. Proč?
Nezaznamenal jsem žádnou reakci radnice na problém, který je v tuto chvíli s pervitinem a dalšími psychotropními látkami. Myslím si, že směrem k základním školám, jejichž žáci se s touto problematikou mohou setkat, je potřeba nastartovat preventivní programy. Na radnici by také podle mě měl být jeden člověk, který by se touto prevencí a koordinací preventivních programů pro základní školy měl zabývat.
Jak vážná je situace v tomto ohledu?
Je to obrovský problém, jestliže vycházíme v celoevropských statistikách, že naše země je velký konzument nebo varna tvrdých drog. Myslím si, že to chce centrální vláda řešit, ať už je to kratom, nebo další látky, které jsou dneska volně přístupné a problém akcelerují. Domnívám se, že pokud zamezíme volnému prodeji těchto lehkých drog a uděláme dobrou prevenci v základních školách, tak si myslím, že záchyt potenciálních konzumentů by mohl být daleko větší. Je třeba ukázat, co to s tělem může dělat, jak to může omezovat, jak to dopadá na rodinu a celkově lidský život. Jak říkám, každá droga je droga.
„U severní spojky mám vždy výtku, že mohla být hotová daleko dříve.“
Viktor Lavička, lídr hnutí ANO
V dopravě jsme zmínili záchytná parkoviště, zlepšit ji má i právě budovaná severní spojka. Jak ji vnímáte?
U severní spojky mám vždy výtku, že mohla být hotová daleko dříve. V roce 2018 se připravily podklady pro územní rozhodnutí, ale bohužel tam bylo nezávislé stanovisko policie, které hovořilo o tom, že v roce 2050 nebude křižovatka Pražské a Nemanické kapacitně vycházet. Jihočeský kraj tuto výtku vzal v potaz. V dopravě se ale už nějakou dobu pohybuji a nikdo si nedokáže představit, co bude v roce 2050. Takže severní spojka už dneska mohla stát a odvádět dopravu od Plzně a Písku na D3.
Co považujete jako bývalý náměstek pro dopravu za potřebné stavby do budoucna?
V roce 2020 nebo 2021 jsme připravili projekt na propojení Hlinské a Hraniční, místo takzvaného „krčku,“ který tam nyní je. Tím se aktuálně zabývá současná koalice a přejde to ještě do dalšího volebního období. Podle mě jde o další velmi důležitou komunikaci ve spojení ze Suchého Vrbného do Vráta. Potom se přirozeně musíme bavit o západním okruhu, kdy jsme vybudovali komunikaci z ulice Milady Horákové do ulice Na Sádkách, ale bylo by fajn, aby to pokračovalo dál směrem k letišti.
Viktor Lavička (58 let)
Zastupitel a předseda finančního výboru zastupitelstva se narodil v Českých Budějovicích. Po středoškolském studiu oboru silnoproud a elektrotechnika absolvoval učitelství pro ZŠ se specializací na tělesnou výchovu na Jihočeské univerzitě. Krátce učil, pak přešel do reklamní agentury, dále působil na manažerských pozicích v České pojišťovně, VZP a několik let v Dopravním podniku města ČB. Mezi jeho koníčky patří fotbal, baseball, lyžování, inline bruslení a cestování. Je ženatý, má dva syny.
Pozici náměstka jste opouštěl za divokých okolností. Máte všechny tyto věci již vyřešené?
Ony byly vyřešené už tehdy. Já jsem nedostával peníze od dopravního podniku zadarmo, měl jsem dohodu o provedení práce a žádný střet zájmů tam nebyl. Takový mediální týden, který jsem kolem toho prožil, byl velmi emotivní a říkal jsem si, že to nemám zapotřebí. Vrátil jsem se do dopravního podniku a pokračoval ve vývoji aplikace, podařilo se nám udělat i offline verzi. Na tom, že se stanu náměstkem, jsme se domluvili týden dopředu, ale daná práce už byla rozjetá. Dohodli jsme se, že to takto prostě bude, a vůbec mě nenapadlo říct to na radnici.
Zmínil jste, že město není jen centrum. Co jsou projekty, které by okrajové části potřebovaly?
Když vezmu třeba Suché Vrbné, tam by potřeboval opravdu velmi velkou úpravu Suchovrbenský park. Dále se ukázalo, že sídliště jsou rozpálená a že by tam možná bylo potřeba doplnit nějaké vodní prvky či zeleň. Vím, že náměstci vyjeli komunikovat s lidmi, ale nevím, kolik z nasbíraných podnětů se naplnilo. Občanský odpor byl obrovský například u přívozu u Malého jezu, ale i u územního plánu a komunikace přes Špačkárnu.
Zapojil jste se do řešení situace Dynama. Tam jste se ale dostal do spojení se samolepkami Budweis Jugend kvůli schůzce s ultras. Jak to zpětně vnímáte?
Byla to jediná schůzka, která neměla za cíl podporovat nějaký proud. Přišli tam tátové od rodin, pánové, kteří trénují děti, lidé ze sportovního prostředí, dlouholetí fanoušci. Oni intenzivně komunikovali s kabinou a trenérem Pedrem Resendem a my jsme se chtěli dozvědět, jak celou situaci v Dynamu kabina vnímá, a dostat zpětnou vazbu. Když pak najednou vyšla tato zpráva, tak mi to přišlo bizarní spojovat tyto dvě věci dohromady. Vyhradil jsem se proti tomu a to, že nás jeden subjekt nebo novinář propojil s touto věcí, beru jako účelové.
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Ve vyjednávání o budoucnosti Dynama jste byl aktivní s náměstkem Petrem Marošem. Jak toto úsilí hodnotíte?
Musíme se podívat do historie. Když jsme se poprvé, tuším v srpnu 2025, sešli s novou majitelkou a vedením, slyšeli jsme velké ambice, jak se po pádu do druhé ligy bude klub zvedat. V sezoně ale bylo vidět, že se nenaplňují, a spíš to vypadalo jako byznys projekt než snaha o pozvednutí klubu. Zažili jsme i nějaké excesy jako návštěvu cizinecké policie, výstup manažera, o němž řekli, že je externí zaměstnanec, ale kdykoli jsme na Dynamu byli, tak jsme jednali s ním. Byl to pro nás klasický manažer. To všechno ukazovalo na to, že v klubu je něco nezdravého.
Narazil jste při debatách ohledně budoucnosti budějovického Dynama na něco, kdy jste si řekl, tohle se mi nelíbí?
Ano, dal jsem to i najevo. Ale je to věc kraje, který aktuálně vlastní Složiště, že časy na trénink A mužstva se prostě nenašly. Chyběla mi tam vstřícnost. My jsme se snažili říkat, že jsme hlavní podporovatelé mládežnické akademie. Skládá se to ze čtyř částek, největší dává město, dále kraj, pak Národní sportovní agentura a fotbalová asociace. Viděli jsme, že majitelka Nneka Ede tam žádné částky nedává nebo jsou malé. Tak jsme říkali, pojďme se dohodnout. My vytvoříme podmínky, aby áčko mohlo hrát druhou ligu s tím, že bychom rádi získali větší vliv na akademii.
K dohodě ale nedošlo.
Dynamo dneska hraje třetí ligu s odchovanci, což je pro akademii skvělé hodnocení, protože kluci hrají velmi dobře. Ale nikdo neví, co bude dál. Dynamo nekomunikuje s lidmi ani fanoušky. Myslím si také, že nebylo dobré rušit B tým, protože hráči z kategorie do 19 let se mohli rozehrávat v mužském fotbale. Ale je to o tom, že v létě odešlo mnoho hráčů, včetně těch zahraničních.
Seriál předvolebních rozhovorů:
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Vyjde:
Jste zástupce města v dozorčí radě akademie. Jaká je tam nyní situace?
Je tam stabilizovaný stav. Všichni trenéři mají smlouvy, finance tam proudí, akademie má přihlášené všechny soutěže. A naším cílem je stabilizovat akademii, protože v ní jsou hráči, kteří mohou jít do áčka Dynama, ale akademie pomáhá i dalším klubům v okolí Budějovic a po celém kraji. Kluci před sebou mají budoucnost a mohou pokračovat ve sportu, který odmala dělají.
Na kandidátce máte 37 procent žen. V čem vidíte přínos?
Uvedu příklad, když jsme v dopravním podniku začali nabírat ženy. Za volantem žena malinko zklidní situaci a i agresivita cestujících se sníží. Když jsou naštvaní, tak to trochu zjemní. Stejně to může být i tady a mohou diskuse při vyhrocených zastupitelstvech zjemnit. Vždy říkám, že jsou to hrdinky, když jdou do politiky. Mohou také přinést trochu jiný pohled než muži. A navíc jsme vybrali odbornice, máme tam ekonomku, ředitelku základní školy, odbornici na kulturu či dámu, která vystudovala adiktologii.
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Mezi ženami mě zaujalo jméno Moniky Kroutilové, která v roce 2022 vedla kandidátku SPD.
Ale ideově a názorově se s nimi rozešla právě kvůli extremistickým názorům. Velmi ji ranila letáková kampaň, protože pracuje v nemocnici a dělá tam s doktory, kteří jsou z jiných částí světa, a nedokáže jim to vysvětlit. Je velkou odbornicí na zdravotnictví i bezpečnost, absolvovala různé mise a přinese odbornost v oblastech, které jsme neměli obsazené. Máme ji na kandidátce jako nezávislou.
Loni jste přišel na radnici s nápadem na zavedení kamer před školami. Kam se posunul?
V tuto chvíli se odevzdává pilotní projekt na Základní škole Pohůrecká. Byl to nápad nás z opozice, ale domluvili jsme se. Koalice ho převzala jako smysluplný. Myslím si, že to částečně pomůže bezpečnosti před školami, protože systém umělé inteligence, který tam bude, dokáže identifikovat nejen projíždějící auto, ale i řešit další věci jako rvačku nebo zbraň. Pilotní projekt bude mít určité funkce, vyzkoušíme ho a chtěli bychom to pak zavést před všemi základními školami.
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