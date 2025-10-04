Pořadí stran v Českých Budějovicích kopírovalo celostátní výsledky. Lišily se jen procentuální zisky. První skončilo ANO se ziskem přes třicet procent, o něco méně než v celostátních výsledcích. SPOLU v jihočeském krajském městě naopak dopadlo lépe než v celorepublikovém srovnání. Přes pět procent získali i Starostové, Piráti, SPD a Motoristé.
|Volební subjekt
|Procenta
|Počet hlasů
|ANO
|30,28
|14 510
|SPOLU
|27,23
|13 052
|STAN
|11,98
|5 741
|Piráti
|9,08
|4 352
|SPD
|7,35
|3 523
|Motoristé
|6,2
|2 974
Jak se volilo na Českobudějovicku
Okres České Budějovice volil podobně, jako krajské město. ANO si připsalo celkově o procento lepší výsledek než v samotných Českých Budějovicích, vládní strany měly v pohledu na celý okres zisk o něco nižší. Celkové pořadí stran se ovšem neměnilo.
Celková volební účast v okrese přesáhla 70 procent.