V Českých Budějovicích vyhrálo ANO. SPOLU bylo blíž než v celkových výsledcích

  19:50
V Českých Budějovicích vyhrálo hnutí ANO se ziskem 30,28 procent hlasů. Druhá koalice SPOLU získala tři procenta méně. Pomyslné stupně vítězů uzavřelo hnutí STAN s necelými 12 procenty hlasů. Volební účast dosáhla 67,47 procent oprávněných voličů.
foto: Tomáš Navara

Pořadí stran v Českých Budějovicích kopírovalo celostátní výsledky. Lišily se jen procentuální zisky. První skončilo ANO se ziskem přes třicet procent, o něco méně než v celostátních výsledcích. SPOLU v jihočeském krajském městě naopak dopadlo lépe než v celorepublikovém srovnání. Přes pět procent získali i Starostové, Piráti, SPD a Motoristé.

Výsledky voleb v Českých Budějovicích
Volební subjektProcentaPočet hlasů
ANO30,2814 510
SPOLU27,2313 052
STAN11,985 741
Piráti9,084 352
SPD7,353 523
Motoristé6,22 974

Jak se volilo na Českobudějovicku

Okres České Budějovice volil podobně, jako krajské město. ANO si připsalo celkově o procento lepší výsledek než v samotných Českých Budějovicích, vládní strany měly v pohledu na celý okres zisk o něco nižší. Celkové pořadí stran se ovšem neměnilo.

Celková volební účast v okrese přesáhla 70 procent.

