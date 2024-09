Je třeba víc motivovat Jihočechy, aby trávili dovolenou doma, říká lídr SOCDEM

Důležité je lidem ukázat, jak kraj smýšlí, aby měli přehled o jeho prioritách i o tom, kam investuje. To si myslí lídr sociálních demokratů (SOCDEM) a kandidát na hejtmana Tomáš Polanský.

„Raději se shodnu na pěti věcech, které dokončíme, než o deseti mluvit. Hlavní je nebýt pohodlný. Peníze by se neměly koncentrovat v jednom místě, ale investovat ve všech regionech,“ říká 36letý ředitel turistické oblasti.

Jižní Čechy navštívilo za první půlrok zhruba 670 tisíc turistů. Je v krajské agendě cestovního ruchu ještě co zlepšovat?

Cestovní ruch je určitě důležitý sektor. Myslím si, že ho ještě neumíme tolik docenit. Měli bychom více mluvit o tom, co dává místním. Už jsme na určité hranici návštěvnosti. Je otázkou, kam až to poroste. V červenci u nás tolik turistů nebylo, protože lidé odjeli do zahraničí nebo kvůli penězům necestovali vůbec. Hodně nás drží nad vodou Jihočeši, proto se musíme zaměřit víc na místní, nejen na turisty z jiných krajů.

Máte konkrétní představu?

Měli bychom více motivovat Jihočechy, aby trávili dovolenou doma. Ukázat jim, co tu mají k dispozici, protože šeptanda je pro nás nejlepší marketing. Máme například kartu hosta, která nabízí benefity pro ty, kteří zůstanou více nocí. Líbí se mi i motiv ze Španělska, kde první pátek v měsíci mají místní vstupy zdarma. Jsou to kroky, které propojují turismus s lokálním životem. Podporují se tím i místní podnikatelé a rozvíjí služby, folklor a tradice.

S tím se pojí také dobrá dopravní obslužnost. Zatím v kraji nefunguje integrovaný dopravní systém. Dokončil byste ho?

Ten určitě musíme dokončit. Ale je to na dobré cestě. Zahrnuje i digitalizaci plateb, aby to bylo pro všechny jednodušší. Prioritou bude i modernizace autobusů a vlaků. Když potřebuji do Prahy, jezdím jen vlakem. Myslím, že když dáme lidem kvalitu, dochvilnost a pochopitelný systém, uleví to dopravní zátěži. Prioritou je právě obslužnost. Aby se cestující zvládli pohodlně dostat z vesnic do měst, aby na sebe spoje dobře navazovaly. Můžeme se inspirovat také z praxe v zahraničí i jiných krajích.

Českobudějovické letiště má za sebou dvě turistické sezony. Hovoří se i o dalším využití přilehlých pozemků. Jak se na směřování letiště díváte?

Sociální demokraté byli u toho, když modernizace letiště začínala. Byly jiné strany, které to kritizovaly, a teď se jím pyšní. Jedna věc je investovat a postavit infrastrukturu, ale vydělat si na sebe už musí samo. Musí se dostat do černých čísel, což se může stát právě díky těm pozemkům v okolí. Základem je udržet je pod správou a regulovat, co na nich bude. Hi-tech firmy a podobné aktivity jsou dobrou cestou. Můžeme sem dotáhnout profesní kapacity. Region by v tomto ohledu mohl být atraktivní pro nové rodiny, doktory i vědce. Na letišti by mohlo být zázemí včetně kulturního parku či kreativních center.

A co letecký provoz?

Nedávno jsem s někým diskutoval o tom, že letenky do destinací, kam létají cestovní kanceláře, stojí kolem deseti tisíc. Lidé přitom očekávají nízkonákladové lety kolem čtyř tisíc. Linky by šly udělat velmi rychle, ale jde o to, jestli bude dostatečná poptávka. Myslím ale, že taková cesta brzy nastane. Zároveň by to pomohlo cestovnímu ruchu.

Vaše velké téma je navyšování financí ve veřejných službách. Současné nastavení není dostatečné?

Ano, je tam jistá mezera. Měli bychom reagovat na to, že se všechno zdražuje, a kraj by měl základní služby zajistit. Spousta sektorů, ať už spalovny odpadu, nebo seniorské domy, jsou často na Západě ohromný byznys. A z mého pohledu by se s tím nemělo obchodovat. Z pozice kraje bychom měli Jihočechům, kteří celý život pracovali, dát jistotu, že se o ně postaráme. To znamená, že bychom měli mít dostatečnou sociální péči. Nemusí to být nutně domovy pro seniory, ale podpora domácí péče. Aby lidé mohli co nejdéle zůstat ve svých domovech. Známe aktuální sociální problémy – nedostatek personálu, čekací doby. Prioritou by mělo být zajistit dostatečné kapacity, ať už prostorové, nebo lidské.

Jak hodnotíte Krajský investiční fond?

Je to dobrá věc, která slouží pro některé obce jako jistota. Důležitá je ale důslednost a transparentnost ohledně jeho fungování. Aby žadatelé o dotaci věděli, jaké mají šance. Krajský investiční fond by měl mít jasná pravidla, aby se nestávalo, že někdo nebude vědět, jak na to. Měli bychom mít priority, co chceme v kraji dělat. Peníze by se neměly koncentrovat v jednom místě, ale ve všech regionech.

Je nějaký bod ve vašem předvolebním programu, který považujete za hlavní?

Mně osobně je nejvíce blízká otázka bydlení. Hodně ji řeší moje okolí. Máme dvě cesty. Jedna věc je opravdu pomoct mladým získat svoje bydlení a podpořit je v těch prvních letech, kdy odejdou od rodičů. V momentě, kdy je jeden z rodičů doma s dítětem a sníží se rodinný příjem, měli bychom jim pomoci s úroky, aby dosáhli na hypotéku, dostali se z nejtěžšího a byli znovu ekonomicky aktivní, měli vlastní zázemí. To nám sem může nalákat kvalifikovanou sílu, aby tady lidé zakládali rodiny.

A jaká je ta druhá cesta?

Můžeme rozproudit diskusi o budování městských bytů a nájemního bydlení. Pokud budeme schopní nabídnout byty, lépe přilákáme chybějící odborníky. Když někdo na univerzitě uvidí, že mu pomůžeme s rozumným bydlením a že celou výplatu rovnou nedá do bytu, může to být motivace, proč tady rodinu založit.

Rozruch panuje kolem úložiště jaderného odpadu, když jednou z vytipovaných lokalit je Janoch u Temelína. Okolní obce ho odmítají. Mělo by tam vzniknout?

To je problém. Máme tady jadernou elektrárnu, ze které nemáme slibovanou levnější elektřinu, a navíc bychom tu měli mít ještě úložiště. Je to nefér vůči místním. Chápu, že někde být musí, ale s tím se mělo počítat, když se jaderné elektrárny budovaly. Janoch je špatně v tom ohledu, jak to bylo v minulosti nastavené. S jadernou energetikou jinak nemám problém. Jsem skeptický i vůči slibům ke stavbě nových bloků. Elektřinu potřebujeme, ale v tomto případě je za mě důležité dodržet, aby ji měli Jihočeši levnou.

Kraj i některá města průběžně odstraňují od svých silnic nelegální billboardy. Ještě před pár měsíci byla na některých z nich vaše tvář. Jak se k tomu stavíte?

Dostali jsme balík billboardů, který jsme umístili. Když jsem se dozvěděl, že jsou nelegální, neprodloužili jsme s danou firmou smlouvu a do konce měsíce byly všechny odstraněné. Sám bych si je netroufl strhnout, jak někteří vyzývali. Všechny nelegální nájmy jsme ale ukončili. S kolegou Antonínem Krákem jsme navíc vyzvali instituce, které to mají na starost, aby odstranily i ty nelegální billboardy, na kterých jsme my. Netrváme na nich. Osobně si myslím, že to je politický boj. Není náhoda, že se vybraly tyhle billboardy. Z mého pohledu je větší problém, že ty nosiče u silnic dlouhodobě stojí, než to, že se na nich objeví nějaká politická strana.

Poměrně jsme omladili kandidátku. Máme tam kombinaci odbornosti, mládí i zkušenosti. Myslím si, že je to o lidech a o tom, jestli mají chuť pracovat.

V červnu opustil sociální demokraty bývalý předseda strany Jan Hamáček s tím, že už SOCDEM nepoznává. Myslíte si, že centrální napětí ve straně může ovlivnit volby v regionu?

Myslím si, že ano. Záleží i na průzkumech. Nám to v Jihočeském kraji vychází i nad pět procent, za což jsem rád. Nemyslím si, že je správné stranu opouštět, když jde ke dnu, a schovávat se za něco jiného, když to reálně není. Poměrně jsme omladili kandidátku. Máme tam kombinaci odbornosti, mládí i zkušenosti. Myslím si, že je to o lidech a o tom, jestli mají chuť pracovat.

Teď máte na kraji šest zastupitelů, jste ve vládnoucí koalici. Kolik křesel v novém zastupitelstvu byste považoval za úspěch?

Šest, abychom obhájili aktuální stav. Když jsem se rozhodl kandidovat, bavili jsme se o nějakých osmi. Byla to doba, kdy jsem očekával, že sociální demokracie bude víc chtěná. Myslím, že nám to chybí, ta strana.

Spokojil byste se s opoziční rolí?

Pro nás bude důležité získat víc než pět procent, abychom nepotvrdili, že jsme opravdu mrtvou stranou. Cílem je mít dostatečnou sílu na to něco změnit. Určitě bychom rádi byli v koalici, ale i z opozice jde něco dělat, nevidím v tom problém.

Věnujete se skautingu. Jaké zásady z vedení oddílu by se daly aplikovat na vedení kraje?

Určitě je to kompetence a rozdělování úkolů. Myslím, že ty věci by neměly být na jednom člověku. Od toho je vedení, družinový systém a rozdělování kompetencí. Důležité je se učit praxí a poučit se z toho, co se nepovedlo.