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Trváme na tom, že náměstí má být zklidněné od aut, říká lídr STAN a OPB Chovanec

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  16:58
Pokud se Občané pro Budějovice (OPB) se STAN dostanou po volbách do vedení...

Pokud se Občané pro Budějovice (OPB) se STAN dostanou po volbách do vedení města, nechtějí stopnout připravené projekty. Říká to lídr kandidátky Tomáš Chovanec. | foto: Petr Lundák, MF DNES

Náměstí totiž přes den slouží mnohým řidičům jako parkoviště, což mnoha lidem v...
Provoz na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích někdy připomíná...
Parkování na náměstí je v době nouzového stavu zdarma. Někteří řidiči však...
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14 fotografií
Chtějí rozšířit počet mandátů ze stávajících šesti, pokukují až po deseti. Takový cíl si stanovili pro letošní komunální volby Občané pro Budějovice (OPB), kteří kandidují se Starosty. S jejich lídrem Tomášem Chovancem pokračuje série předvolebních rozhovorů s vybranými kandidáty na primátora krajského města.

„Historicky jsme se STAN propojení myšlenkově i lidsky. To znamená, že ve spoustě věcí máme velmi podobný, ne-li stejný úhel pohledu, jak město rozvíjet a jak ho zkvalitňovat,“ říká lídr kandidátky Tomáš Chovanec.

Budějovice by rád viděl jako město, kde se lidé budou rádi zdržovat, žít a vracet se do něj v různých fázích života. „Zamilují si ho z různých důvodů. Kvůli kultuře, kvalitě veřejného prostoru, bydlení, dopravy a podobně. Takže pro nás je to kontext těch věcí, které stojí vedle sebe, a chceme je dávat dohromady tak, abychom tady vytvářeli co nejlepší podmínky pro život,“ dodává.

Další volební období je u konce. Trochu se nelze zbavit dojmu, že jste nebyli hlavně v jeho první půlce výrazní. Jak to vnímáte?
Určitě víte, že před rokem a půl odešel a zrušil členství Juraj Thoma, který do té doby hnutí vedl a zastupoval navenek. Nám samotným se nelíbilo, že jsme nebyli výrazní, měli jsme nějakou vnitřní debatu. Ta vyvrcholila tím, že Juraj Thoma skončil. Doufám, že od té doby se nám podařilo ten charakter opozičního hnutí výrazně akcelerovat a začali jsme být více vidět, začali jsme věci řešit na zastupitelstvu i mimo něj.

Kandidáti do komunálních voleb 2026

Opoziční role je často složitá ve snaze něco prosadit. Kde spatřujete největší úspěchy?
Oponenturu, již jsme dělali například u Domu umění, Slavie nebo Dynama. Je potřeba říct, že v celé řadě věcí se i se stávající koalicí shodneme, chodník je zkrátka chodník a nic na něm nevymyslíme. Nejvíc nás trápil způsob, jak se některé věci prosazují. Zmínit můžeme Složiště, kdy jsme při jednom zasedání schopní odvést majetek za 350 milionů korun do kraje bez nějaké podrobnější rozpravy. Věci jako Metropol ani do zastupitelstva nešly. To se nám nelíbí, a proto to kritizujeme.

Tomáš Chovanec
(47 let)

Manažer rozvojových a sociálních projektů, zastupitel města České Budějovice, kandiduje za hnutí Občané pro Budějovice a STAN na pozici lídra. Za OPB kandiduje už od jeho prvních komunálních voleb v roce 2010. Zastupitelem města je od prosince 2016, od roku 2018 působil v radě města a od února do října 2022 jako náměstek primátora pro školství a sociální věci. Profesně se zaměřuje na sociální služby a podporu poskytovatelů těchto služeb. Několik let se věnuje také problematice regionálního školství, zaměstnávání zdravotně postižených. Je členem Mensa ČR.

Aktivní jste byli i u nepovolené stavby chaty radní Lucie Kozlové.
Lucie Kozlová věděla, co na ni na únorovém zastupitelstvu chystáme, v tomto jsme byli féroví. Chtěl jsem od ní celou situaci jen vysvětlit, aby k tomu přistoupila tak, že udělala chybu, věc se má takto a jak ji chce řešit. Chyby děláme, já s tím nemám problém. To, že se tam zavázala, že stavbu sníží o patro, je její boj. A samotné vyvrcholení té kauzy je za mě ještě snad tristnější, než muselo být. To už patří do politického PR, které nechci komentovat, považuji to spíš za teatrální gesto.

Sám jste zmínil oponenturu u problematiky fotbalového Dynama. V čem byl podle vás ten hlavní problém?
Když se dělá politické rozhodnutí, tak mým zvykem vždycky bylo říct si, proč to jdeme dělat a co tím sledujeme. Tohle tady na začátku nebylo. Je to soukromý subjekt, do kterého jde nějaké množství peněz, ale tam nebyla úplně jednota, že by toto město mělo udělat. Nehledě na to, že to mohlo udělat už kdykoli předtím. A ty důvody ke koupi klubu městem, které se za tím skládaly. Ať už je to samotný byznys model paní majitelky, nebo cokoli dalšího, už jen to za nás nedávalo od začátku ten hlavní smysl, proč by to město mělo dělat. Až posléze k tomu přibyla ještě akademie.

Pokračujte.
Druhý důvod je způsob, jak se vyvíjel nátlak, aby to dopadlo podle přání těch, kteří se do toho pustili. Odebrání stadionu, pak rozšíření debaty, jak mají postavený byznys model, teď se k tomu přidali fanoušci. Mě ale hlavně zajímá, jak to dopadne, protože ani s akademií to nevypadá úplně ideálně, a stálo by za sondu, jaká je situace po prázdninách. Výsledek neodpovídá tomu, že by to splnilo zadání, a trochu mě uklidňuje, že si to celé vzal kraj, kde proti tomu bude minimální odpor. Kauza je pro mě spíš nešťastná a ukazuje, že silové způsoby vyjednávání a facebooková komunikace k výsledku nevede. Tohle my nikdy dělat nebudeme.

Pokud se Občané pro Budějovice (OPB) se STAN dostanou po volbách do vedení města, nechtějí stopnout připravené projekty. Říká to lídr kandidátky Tomáš Chovanec.
Náměstí totiž přes den slouží mnohým řidičům jako parkoviště, což mnoha lidem v centru města vadí.
Provoz na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích někdy připomíná spíše rušnou křižovatku.
Parkování na náměstí je v době nouzového stavu zdarma. Někteří řidiči však stojí i na místech, kde to není dovolené.
14 fotografií

Byl jste náměstkem pro sociální oblast, město stále řeší bezdomovectví. Jak se mu to daří?
Musíme rozlišovat několik skupin lidí, kteří to azylové zařízení vyhledávají. To, co vidíme například před azylovým domem v Riegrově ulici, jsou i lidé, kteří mnohdy celý den pracují a nikdy bychom je neidentifikovali jako lidi bez domova. Ti nám netvoří téměř žádný problém. Pak jsou tu ale ti, jejichž domovem je opravdu ulice. Oni ale potřebují být v centru, je tu dostupný alkohol, přítomnost kolemjdoucích, od kterých možná dostanou nějaké peníze, a taková ta uliční anonymita. Ti nám tu dělají největší potíž.

Kde vidíte řešení?
Půjde o nějakou kombinaci represe a sociální práce. Je to věc, která je nesmírně složitá, potýká se s tím každé město a my se chceme snažit o určitou rovnováhu, aby to nepřerůstalo do těch neúnosných situací. Nemůžeme jim zakázat být na ulicích, ale musíme je držet v nějakých mantinelech, aby jasně věděli, co si mohou dovolit. A je to i na nás, občanech, jestli je chceme podpořit jídlem či drobnými. Problém je také dostupnost alkoholu. Chtěli bychom takzvaný mokrý dům, kam jsme schopni ty lidi vzít i pod vlivem alkoholu, ale je otázka, kde by ho bylo možné udělat.

Seriál předvolebních rozhovorů – komunální volby 2026

Už vyšel: Jan Kadlec (SPD), Tomáš Chovanec (Občané pro Budějovice a STAN)

Vyjdou: Pavel Tůma (Piráti), Ondřej Talíř (Společně pro Budějovice – KDU-ČSL a TOP 09), Jan Teplý (ODS), Viktor Lavička (ANO), Dagmar Škodová Parmová (Naše Česko).

Jak se v tomto světle díváte na koalicí navržené řešení, zařízení v Okružní ulici?
Budeme se velmi lišit v tom, jestli to má být kontaktní denní centrum, kam se jdou lidé z práce vyspat. To musí být dostupné. Pokud člověk ztratí bydlení, nejdůležitější je první rok, pak už je těžké ho dostat zpátky. I proto musí být kontaktní centrum co nejblíž. Pokud to bude nějaký azylový dům a další věci, tam je celkem jedno, kde to bude, těchto zařízení nebude nikdy dost. Postavíme ho a stáhnou se sem lidé ze Strakonic, Písku a obydlí nám ho.

Současné vedení stoplo třeba rekonstrukci Domu umění. Pokud budete mít dostatek hlasů, udělali byste sami něco takového u jejich projektů?
Víme, jaké to je, když vám někdo zastaví projekty a když je někdo neustále kritizuje. Podívejte se, jak dopadl Sluneční ostrov či Slavie. Tam si současná koalice dala velmi záležet a na každém zastupitelstvu byly cítit ty negativní emoce za těmito projekty. Tady je to trochu i vina Juraje Thomy, že jako otec projektu KD Slavie nevyvinul větší osobní angažovanost do toho projektu, aby ho zdůvodnil a pomohl veřejnému mínění. Za mě je to na Slavii smutný pohled, vidíme dům, který zvenku nežije, gastro tam pořád nejede a byla ideální sezona to rozjet.

To jste mi trochu utekl z otázky.
Nemáme to nastavené tak, že okamžitě škrtáme Háječek či parkovací dům na Máji. Bylo by od nás i nezodpovědné rovnou říct, že tyto věci dělat nechceme. Můžeme mít rozpaky nad mostem v Papírenské, ale je to nějak rozjeté a my bychom jako politici měli být v souladu s těmito hlavními věcmi.

Navážu dopravou. Byli byste pro návrat opatření, které vyhánělo auta z náměstí?
My chceme tu dopravu zklidnit, auta nikdo nevyhání. Jenom chceme říct, opravdu všichni potřebují projíždět centrem a dělat si tudy zkratku? Opravdu tam všichni potřebují stát? Na tomto asi najdeme konsenzus všichni. Takže pro nás je to věc, kdy ano, pořád trváme na tom, že náměstí má být zklidněné, nemá tam být takový ruch, ale samozřejmě při zachování dopravní obslužnosti. Chceme snížit tlak na náměstí, aby se tam mohlo vytvořit zase něco přirozeně jiného.

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Zaznamenal jsem záměr ustanovit koordinátora mobility. Co by měl na starosti?
Dneska je v podobě náměstka, akorát my si myslíme, že má být něco jako hlavní architekt. Má mít na starosti auta, MHD, cyklo i pěší. Dopravu tu řeší několik aktérů, a když někdo maluje páteřní cyklostezku, tak to musí dávat dohromady. Na technických detailech vás může utopit kdekdo. Proto potřebujeme mít technická řešení dobře zpracovaná a my politici pak musíme vysvětlovat, obhajovat a sehnat peníze. Mám pocit, že v Budějovicích je odborník na dopravu každý, kdo něco napíše na Facebook. Potřebujeme mít kvalitní oponenturu, stoupnout si před lidi a říct, tohle nám dává smysl, technicky to funguje, tak s čím bojujeme?

Řada členů koalice jsou aktivní cyklisté. Jak se to promítá do programu? Když to zjednoduším, tak aut tu máme hodně, a když jede cyklista a vedle něj nekonečný proud aut, je to nekomfortní. Jednotlivé části města nejsou propojené páteřními cyklotrasami, jedna z nejdůležitějších tras z Máje do centra je několikrát přerušená. Ty cyklotrasy proto musíme pořádně naplánovat a propojit. A neptejte se mě teď, přesně kudy. Není to alibismus, ale otázka kvalitního technického řešení, aby trasa skutečně fungovala.

Ve chvíli, kdy sedíte s někým, kdo je jasně dominantní a dává vám to při každé příležitosti najevo, že buď bude po jeho, nebo nebude vůbec, tak s takovým člověkem se vám velmi těžko navazuje partnerský vztah.

Může to například přilákat na kola více obyvatel?
Dnes po městě na kole jezdí hlavně skalní příznivci cyklistiky, ale pořád to není nastavené pro člověka, který si řekne: „Hele, pořád je to komplikované, z Rudolfova se do centra prostě nedostanu.“ Pro lidi, kteří na kole jezdí dneska, bude lepší propojení výrazným ulehčením a předpokládejme, že jakmile to bude takto jednoduché, tak na ta kola sednou další.

Předpokládám, že myslíte propojení bez přívozu u Maláku.
To je přesně ukázka, jak se to nemá dělat. Když máte nějakou územní skupinu, přijdete tam s návrhem a nejdřív to jako člen vedení radnice proberete s místními. Byli sami proti sobě. Kdyby ovládali tyto elementární základy komunikace s veřejností nebo zapojování veřejnosti, to je věc, kterou tato koalice vůbec nezná. To vidíme i na parkovacím domu na Máji, protože na to nemají čas, neumí to a je to jejich prohra. Já se vždycky s lidmi snažil mluvit, aby minimálně ten odpor proti tomu byl co nejmenší.

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Připomněl jste parkovací dům na Máji. Je tam problém opět komunikace, nebo i něco jiného?
Každé parkovací místo, které tam vznikne, je fajn, otázkou je, za jakou cenu a v jakém režimu to bude fungovat. Na to jsem dodnes neslyšel odpověď, jak ten dům chtějí naplnit a za jakých podmínek. Nedokážu si představit, že lidem řekneme, že za tisíc korun měsíčně tam mohou parkovat. To nevím, jestli nám do toho vůbec půjdou. Nejsmutnější bude pohled, že tam nikdo nebude chtít parkovat, protože všichni budou chtít nechávat svá auta před domem. Tohle si měli vydefinovat a říct si, jaký vůbec bude o ten parkovací dům zájem.

Často slýchám, že koalice se tvoří po volbách. Víte už, s kým byste se případně chtěli spojit?
Koalice jsou vždy o partnerském vztahu. Ve chvíli, kdy sedíte s někým, kdo je jasně dominantní a dává vám to při každé příležitosti najevo, že buď bude po jeho, nebo nebude vůbec, tak s takovým člověkem se vám velmi těžko navazuje partnerský vztah. Natož nějaká důvěra v to, že spolu dokážete ty věci posouvat. Nebo když si okamžitě na začátku vyjednávání diktuje, kolik lidí bude mít v radě, a já už jsem i na některých předvolebních jednáních slyšel, že já nikdy nebudu v jeho vládě. Co můžu ale jasně vyloučit, to jsou extremistické strany, pokud se tam dostanou.

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