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Současné vedení končí. Tábor má koalici, starostou bude Semerák z Našeho Česka

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  9:03
V Táboře vyhrálo Naše Česko vedené Ondřejem Semerákem. Ten se stane novým...

V Táboře vyhrálo Naše Česko vedené Ondřejem Semerákem. Ten se stane novým starostou. | foto: archiv Ondřeje Semeráka

Bývalý starosta Jiří Fišer (vlevo) a jeho nástupce Štěpán Pavlík, který se za...
Jednooký vůdce. Žižkova socha je dominantou Žižkova náměstí.
Kotnov. Pohled na Bechyňskou bránu od Lužnice směrem k centru.
Město Tábor
10 fotografií
Uskupení Tábor 2020 nebude mít po 16 letech starostu v druhém největším jihočeském městě. Společně pro Tábor se spojilo s hnutím Naše Česko, ANO a členkou SOCDEM. Budoucí starosta Ondřej Semerák z hnutí Naše Česko plánuje například urychlení odkupu fotbalového stadionu Kvapilka, kde je doma FC Táborsko.

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Kam se přikloní koalice Společně pro Tábor s kandidáty z ODS, TOP 09 a lidovců? Odpověď na hlavní otázku povolebních vyjednávání v Táboře se voliči dozvěděli v pátek, kdy její lídr Stanislav Kotrčka podepsal koaliční dohodu s kolegy z hnutí Naše Česko (NČ), ANO a sociální demokratkou Olgou Bastlovou zvolenou za uskupení Šance pro Tábor.

Části voličů se však takové spojení nelíbí a dávají to najevo mimo jiné u facebookového příspěvku, kde koalice rozhodnutí dohodu podepsat vysvětluje. „Končím s vámi,“ napsal například Martin Volek. Jiní připomínali projev někdejšího premiéra za ČSSD Jiřího Paroubka, který byl připravený schvalovat zákony s Marťany, další kritizovali, že když město tak potřebuje změnu, proč ho chtějí vést oni, když byli součástí i končící koalice.

Starosta Tábora u voleb propadl, i tak jeho hnutí zkouší vyjednat koalici

„Není to tak, že bychom zrazovali naše voliče,“ řekl v pondělí pro iDNES.cz Kotrčka. Dodal, že jim oproti minulým volbám voliči ubyli a získali tři místo čtyř mandátů. Zřejmě se prý přesunuli k vítěznému NČ. Dospěli proto k závěru, že nejdemokratičtější bude uznat vítěze voleb.

Od začátku si prý stanovili podmínku, že se nespojí s uskupením Šance pro Tábor, jež sdružuje i KSČM, SPD či PRO. Proto se nakonec dohodli jen s Bastlovou ze SOCDEM. Kotrčka mínil, že podobný problém by řešili i v koalici s účastí kandidátky Tábor na MAX, kterou vedla bývalá vysoká představitelka hnutí ANO Radka Maxová a byla na ní i Martina Netrvalová, která dříve kandidovala právě za Šanci pro Tábor.

Tábor 2020 vládl 16 let

Vznikem koalice končí šestnáctileté období, kdy vedlo město hnutí Tábor 2020 se starosty Jiřím Fišerem a následně Štěpánem Pavlíkem. Kotrčka zmínil, že o možném spojení s nimi a uskupeními Živý Tábor a Tábor na MAX jednali. Tato čtyřkoalice by taktéž dosáhla na nejtěsnější většinu 14 z 27 zastupitelů.

V Táboře vyhrálo Naše Česko vedené Ondřejem Semerákem. Ten se stane novým starostou.
Bývalý starosta Jiří Fišer (vlevo) a jeho nástupce Štěpán Pavlík, který se za Tábor 2020 nyní nedostal ani do zastupitelstva, probírají výsledky voleb ve štábu, který se sešel ve vinotéce a galerii U Černého kocoura a zeleného stromu. Tábor 2020 skončil třetí za Naším Českem a ANO. Všechna tři hnutí mají pět mandátů.
Jednooký vůdce. Žižkova socha je dominantou Žižkova náměstí.
Kotnov. Pohled na Bechyňskou bránu od Lužnice směrem k centru.
10 fotografií

„Bez tří mandátů Společně pro Tábor to sestavit nešlo,“ pronesl Pavlík. Za koalici prý někdy jednal Kotrčka coby předseda místní ODS, jindy místostarostka Lenka Horejsková z TOP 09. Přístupy se proto trochu lišily. S Horejskovou se zástupci budoucí opozice setkali minulé úterý odpoledne a jejich programy se doplňovaly.

Chyběl jim však Kotrčka. „Ten nám týž den ráno oznámil, že v těch jednáních pokračovat on nebude, což už nejspíš signalizovalo rodící se dohodu v té druhé koalici,“ doplnil končící starosta.

Spoléhali prý na to, že s nimi bude jednat i NČ. Lídr a budoucí starosta Ondřej Semerák nicméně již minulý týden uvedl, že spolupráce není ve hře. „Kdybychom s nimi jednali, tak si neumím představit, jak velké kompromisy bychom museli dělat, protože jsme bohužel nyní naladění na úplně jinou notu,“ vysvětlil Semerák.

V Táboře i Písku se už dohodli, v koalicích jsou Naše Česko a ANO

Pavlík též podotkl, že zatím není známý návrh programového prohlášení koalice. Semerák však řekl, že si dávají 60 dnů od ustavující schůze zastupitelstva, aby si zmapovali stav města a jeho závazky. V této lhůtě vypracují podrobný plán. Základní obrysy už prý mají a vycházejí z předvolebních slibů.

V plánu jsou tři místostarostové

Budoucí starosta dříve řekl, že nechce stavět parkovací domy, ale rychlejší etáže, plánuje urychlení odkupu stadionu FC Táborsko a jako prioritu má propojku od Teska ke Kauflandu. Změnit chce projekt bývalé osmé základní školy, jiný pohled má i na rekonstrukci bývalé pošty na Žižkově náměstí.

Volby 2026 OBRAZEM

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Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Vít Rakušan a David Smoljak. (10. října 2026)
393 fotografií

O jménech ve vedení města příliš mluvit nechtěl. „Já budu starosta, koalice Společně pro Tábor bude mít jednoho místostarostu a hnutí ANO také jednoho místostarostu a jednoho neuvolněného místostarostu,“ poodkryl. Kotrčka zmínil, že druhým místostarostou by se měl stát on, prvním lídryně ve volbách druhého ANO a bývalá starostka za ODS Hana Randová.

Nyní ve městě chystají svolání ustavujícího zastupitelstva. To musí zasednout mezi 2. a 9. listopadem.

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