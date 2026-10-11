Komunální volby 2026 v Táboře vyhrálo Naše Česko. Kdo bude vládnout městu?

Komunální volby v Táboře, kde se o 27 mandátů v zastupitelstvu ucházelo osm kandidujících uskupení, přinesly mimořádně vyrovnaný souboj o první místo. Po finálním sečtení jej udrželo hnutí Naše Česko, které získalo 18,68 procenta hlasů.
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Na druhém místě skončilo s odstupem pouhého 0,50 procentního bodu hnutí ANO se ziskem 18,18 procenta hlasů. Třetí příčku obsadilo Tábor 2020 s 16,43 procenta, následované Živým Táborem s 15,49 procenta hlasů. Dále skončila Šance pro Tábor s 11,70 procenta, Společně pro Tábor s 11,01 procenta a Tábor na MAX s podporou Starostů s 8,41 procenta hlasů.
Pod pěti procenty zůstalo uskupení s předlouhým názvem „Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT, sdružení DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT a NK“ se ziskem 0,11 procenta pod touto hranicí.
|Uskupení
|Výsledek v procentech
|Zisk hlasů
|Počet mandátů
|Naše Česko
|18,68 %
|52 780
|5
|ANO 2011
|18,18 %
|51 356
|5
|Tábor 2020
|16,43 %
|46 411
|5
|Živý Tábor
|15,49 %
|43 769
|4
|ŠANCE pro TÁBOR (SOCDEM, SPD, PRO, KSČM, nezávislí)
|11,70 %
|33 053
|3
|SPOLEČNĚ PRO TÁBOR
|11,01 %
|31 111
|3
|TÁBOR na MAX s podporou STAROSTŮ
|8,41 %
|23 758
|2
Kdo povede Tábor?
V uplynulém volebním období vedl Tábor starosta Štěpán Pavlík z hnutí Tábor 2020, který stojí v čele města od roku 2018. Po volbách v roce 2022 vytvořilo jeho hnutí koalici s uskupením Společně pro Tábor a Piráty. Společně měli 15 z celkových 27 mandátů.
Letos však tato uskupení kandidovala v pozměněné podobě a jejich dosavadní spolupráce nezaručuje pokračování koalice. V novém zastupitelstvu zasedne 27 členů, k získání nadpoloviční většiny je tedy potřeba nejméně 14 mandátů. Vítězné Naše Česko, ANO i Tábor 2020 získaly shodně po pěti křeslech, a rozhodující tak budou povolební jednání.
V předchozích komunálních volbách v roce 2022 zvítězilo v Táboře hnutí Tábor 2020 se ziskem 29,08 procenta hlasů a devíti zastupitelských mandátů. Druhé tehdy skončilo hnutí ANO, které získalo 25,75 procenta hlasů a osm mandátů.
|Uskupení
|Zisk hlasů
|Počet mandátů
|Tábor 2020
|29,08 %
|9
|ANO 2011
|25,75 %
|8
|SPOLEČNĚ PRO TÁBOR (ODS a TOP 09)
|14,52 %
|4
|ŠANCE pro TÁBOR (ČSSD, SPD, KSČM, nezávislí)
|13,93 %
|4
|Česká pirátská strana
|7,19 %
|2
Volební účast v roce 2022 dosáhla 40,29 %. Tábor je tak jedním z míst, kde letos byla volební účast vyšší než před čtyřmi lety. Dosáhla 43,81 procent.