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Komunální volby 2026 v Táboře vyhrálo Naše Česko. Kdo bude vládnout městu?

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  1:29

Jordán. Původně vodárenská nádrž dnes slouží hlavně k rekreaci. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

V komunálních volbách v Táboře vyhrálo jen těsně hnutí Naše Česko se ziskem 18,68 procenta hlasů. S 18,18 procenta hlasů následuje hnutí ANO. Pětiprocentní volební hranici překonala také uskupení Tábor 2020, Živý Tábor, Šance pro Tábor, Společně pro Tábor a Tábor na MAX s podporou Starostů. Volební účast dosáhla 43,81 procenta.

Výsledky voleb 2026

Komunální volby v Táboře, kde se o 27 mandátů v zastupitelstvu ucházelo osm kandidujících uskupení, přinesly mimořádně vyrovnaný souboj o první místo. Po finálním sečtení jej udrželo hnutí Naše Česko, které získalo 18,68 procenta hlasů.

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Na druhém místě skončilo s odstupem pouhého 0,50 procentního bodu hnutí ANO se ziskem 18,18 procenta hlasů. Třetí příčku obsadilo Tábor 2020 s 16,43 procenta, následované Živým Táborem s 15,49 procenta hlasů. Dále skončila Šance pro Tábor s 11,70 procenta, Společně pro Tábor s 11,01 procenta a Tábor na MAX s podporou Starostů s 8,41 procenta hlasů.

Pod pěti procenty zůstalo uskupení s předlouhým názvem „Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT, sdružení DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT a NK“ se ziskem 0,11 procenta pod touto hranicí.

Výsledky komunálních voleb v Táboře
UskupeníVýsledek v procentechZisk hlasůPočet mandátů
Naše Česko18,68 %52 7805
ANO 201118,18 %51 3565
Tábor 202016,43 %46 4115
Živý Tábor15,49 %43 7694
ŠANCE pro TÁBOR (SOCDEM, SPD, PRO, KSČM, nezávislí)11,70 %33 0533
SPOLEČNĚ PRO TÁBOR11,01 %31 1113
TÁBOR na MAX s podporou STAROSTŮ8,41 %23 7582

Kdo povede Tábor?

V uplynulém volebním období vedl Tábor starosta Štěpán Pavlík z hnutí Tábor 2020, který stojí v čele města od roku 2018. Po volbách v roce 2022 vytvořilo jeho hnutí koalici s uskupením Společně pro Tábor a Piráty. Společně měli 15 z celkových 27 mandátů.

Letos však tato uskupení kandidovala v pozměněné podobě a jejich dosavadní spolupráce nezaručuje pokračování koalice. V novém zastupitelstvu zasedne 27 členů, k získání nadpoloviční většiny je tedy potřeba nejméně 14 mandátů. Vítězné Naše Česko, ANO i Tábor 2020 získaly shodně po pěti křeslech, a rozhodující tak budou povolební jednání.

V předchozích komunálních volbách v roce 2022 zvítězilo v Táboře hnutí Tábor 2020 se ziskem 29,08 procenta hlasů a devíti zastupitelských mandátů. Druhé tehdy skončilo hnutí ANO, které získalo 25,75 procenta hlasů a osm mandátů.

Komunální volby v Táboře 2022
UskupeníZisk hlasůPočet mandátů
Tábor 202029,08 %9
ANO 201125,75 %8
SPOLEČNĚ PRO TÁBOR (ODS a TOP 09)14,52 %4
ŠANCE pro TÁBOR (ČSSD, SPD, KSČM, nezávislí)13,93 %4
Česká pirátská strana7,19 %2

Volební účast v roce 2022 dosáhla 40,29 %. Tábor je tak jedním z míst, kde letos byla volební účast vyšší než před čtyřmi lety. Dosáhla 43,81 procent.

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