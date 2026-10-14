V minulých volbách získal tým kolem Hrdličky 14 z 21 zastupitelských křesel, před osmi lety dokonce 16. Na základě tak velkých vítězství dostal starosta přízvisko „Král Břetislav“, teď už by tedy mohl být III. Nicméně získal „jen“ deset mandátů a potřebuje dohodnout koalici.
„Chybělo nám 30 hlasů do většiny, což trochu zabolí, protože to bylo opravdu minimum, ale bohužel. Teď jsme v roli budoucí koalice nebo opozice, vyjednáváme a nevím, jestli město budeme řídit, nebo ne,“ uvedl Hrdlička.
Většinu nakonec nemáte, bude Břetislav Hrdlička starostou i nadále?
Budu se o to ucházet, ale nemáme většinu, takže nevím, jak to dopadne.
Jak postupují vyjednávání o koalici? Už se s někým blížíte shodě?
Domlouváme se se dvěma stranami, hledáme mantinely, ale ještě nejsme domluvení stoprocentně. Nemohu říct, o jaké strany se jedná, nepřejí si to, dokud se nedomluvíme.
Podpora je přesto poměrně silná. Čím si ji vysvětlujete?
To se musíte zeptat voličů, proč mě volili. Já se snažím pro lidi pracovat co nejvíc a věnuji se i osobním věcem – nejen opravám silnic a podobně, ale i jejich problémům. Snažím se jim pomoci nejen přes město, ale i v životních situacích. Věnuji se jim, vyslechnu je a snažím se jim pomoct, to možná není až tak obvyklé. A oni to asi také oceňují.
Myslím si, že za nimi pořád stojí ta původní mafie a snaží se je nějak manipulovat.
Břetislav Hrdličkastarosta Strakonic
Jaké hlavní priority máte pro následující čtyři roky?
Chtěli bychom uspořádat trochu lepší komunikaci mezi městem a občany, protože město opravdu není schopné uhlídat pořádek, klid, úklid, dopravní situaci a podobné věci na celém území. Rádi bychom více spolupracovali s lidmi, ale tak, aby věděli, že to má cenu a mohou se opravdu na těchto věcech podílet a mluvit do toho. Jednoduše, aby se prohloubila komunikace s radnicí ve všech směrech.
Pokračujte.
Pak bychom se chtěli pustit do ulice Bezděkovská, která je v katastrofálním stavu, samozřejmě dodělat náměstí, a potom zimní a plavecký stadion, ty jsou také velice špatné. Těch investic je tu spousta, třeba Starý Dražejov, sídliště Šumavská, kde se dlouho dělá projekt, na čtyři roky práce je toho dost. A ani nevím jestli to stihneme, protože bychom potřebovali každý rok miliardu, aby to fungovalo.
V zastupitelstvu bude pět namísto dosavadních tří uskupení. Co od toho očekáváte?
Bude tam hodně požadavků a málo záruk.
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Končící volební období poměrně silně poznamenal rozkol ve Strakonické Veřejnosti, část zastupitelů v čele s místostarosty odešla a založili si Otevřené Strakonice. Jak to zpětně vnímáte?
Měli jsme to udělat už dřív. Táhlo se to asi tři roky, byly tam rozdílné názory na výši rozpočtů, na úspory a lepší směřování. Myslím si, že jsme plýtvali. V podstatě jsme řekli, že s některými lidmi už spolupracovat nebudeme, oni odešli a udělali si svoji stranu.
Zaznívala ale prohlášení, že Strakonická Veřejnost začínala být „uskupením jednoho muže“.
To byl největší argument pro to, aby můj kolega přetáhl ostatní lidi. Bylo to takové „volební heslo“.
Volby 2026 OBRAZEM
Otevřené Strakonice ve volbách získali zhruba tolik, kolik jste oproti roku 2022 vy ztratili. Čekal jste to?
To je vždy nevyzpytatelné. Já jsem u nich nečekal nějaký velký volební úspěch a opravdu ti lidé, kterých jsme se chtěli zbavit, ti se tam nedostali, dostali se tam noví lidé. Takže volby dopadly celkem slušně, uvidíme. Každopádně ti, kteří byli za Otevřené Strakonice zvolení, tak s těmi by se dalo spolupracovat. Ale myslím si, že za nimi pořád stojí ta původní mafie a snaží se je nějak manipulovat.
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Co odštěpení Otevřených Strakonic znamenalo pro vaši kandidátku?
Odešli v podstatě dva lidé, kteří strhli dalších šest hesly jako „strana jednoho muže“. Ti se tam teď vůbec nedostali a myslím si, že kdyby zůstali, tak tam byli za nás, protože s těmi jsem problém neměl. Potom otrávili další dva nebo tři lidi vůbec s politikou, ti řekli, že to je nečestná věc a už do toho nepůjdou. A pak přišla spousta nových mladých lidí, kteří do toho mají obrovskou chuť a nikdo z nich si nemyslí, že by to byla strana jednoho muže. Přineslo nám to oživení a svěží vítr.
Do čeho se po volbách chcete pustit jako první?
Čeká nás rozpočet a akční plán na rok 2027, to jsou takové zásadní věci. A jinak dodělat projekty a začít shánět dotace. Máme to domluvené s velkým bankovním ústavem, který je schopný pro nás pracovat, ale všechno záleží na tom, jestli budeme moct nebo ne.