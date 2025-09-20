Pro mnohé je to v politice úplně novou tváří, rok je zastupitelkou Jihočeského kraje. Jenže Jana Turoňová, jednička Stačilo! na jihu Čech, byla třeba roky členkou sociálních demokratů. Teď má namířeno i do Sněmovny. Chce například stopnout podporu Ukrajiny ve zbrojení.
Kandidujete pod hlavičkou Stačilo!, která se spojila se SOCDEM. Vy jste byla členkou sociální demokracie, ale ta se vás zbavila. Jak to spojení nyní vnímáte?
To je jednoduché. Tehdejší ČSSD byla progresivní a já u ní se svými konzervativními názory narazila. Na kliku Jiřího Dienstbiera a dalších, kteří teď odchází, když se SOCDEM pod vedením Jany Maláčové připojila na naše kandidátky. To vyloučení mě ale dovedlo do spousty zajímavých míst, třeba do spolku Svatopluk. I to byl důvod mého tehdejšího vyloučení, že jsem se zúčastnila jejich konference, že jsem souzněla s politikou Petra Druláka či Kateřiny Konečné.
Takže sloučení Stačilo! a SOCDEM vám tedy nevadí?
Byla jsem obezřetná, to musím říct. Vím, že ti lidé, kteří se připojují, tak jsou na tom názorově podobně.
Jak jste se stala jedničkou Stačilo! na jihu Čech? Přece jen nejste jejich členkou.
Byla jsem u toho, když Stačilo! vznikalo. Loni jsme kandidovali do Evropského parlamentu a to byl už moment, kdy měla Kateřina Konečná za cíl restart levice v České republice, což si myslím, že bylo třeba. Oslovovala lidi právě i z konzervativně levicového prostředí. Od začátku jsem byla jedna z těch, o kterých uvažovala. A já jsem pak na nabídku kývla.
Navnadily vás krajské volby? Drtivě vyhrál Martin Kuba z ODS, ale pak už se do zastupitelstva dostalo jen ANO a právě Stačilo!, jinak nikdo další.
Víme, že jižní Čechy jsou určitým fenoménem kolem ODS.
Jana Turoňová (41 let)
Právnička a mediátorka, zastupitelka Jihočeského kraje, členka vedení spolku Svatopluk. Absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V roce 2019 vstoupila do ČSSD. V roce 2023 ji několik krajských a okresních organizací nominovalo na předsedkyni strany, což vedlo k jejímu vyloučení z ČSSD. V roce 2024 kandidovala za Stačilo! ve volbách do Evropského parlamentu a posléze i v krajských volbách. Hlásí se ke konzervativní levici. Je vdaná a má tři děti.
Seriál – předvolební rozhovory
Spíš Martina Kuby, nemyslíte?
Můžeme to tak říct. Má jednobarevnou vládu, ostatní jsme v opozici.
Zapojuje vás do dění?
Martin Kuba je schopný manažer, dokáže mluvit s lidmi. Ke všemu máme schůzky, můžeme přednést svůj návrh. Ale samozřejmě to neznamená, že ho pak ODS přijme, když jsme v opozici.
Jihočeši teď hodně řešili zavření porodnice v Prachaticích. Měli jste možnost do toho zasáhnout?
V podstatě to byla hotová věc.
Vnímáte to jako racionální rozhodnutí, nebo nikoli?
Vždy se na to snažím dívat tak, abychom hned nenadávali jen proto, že jsme opozice. Zjišťovala jsem si k tomu informace. Aby porodnice správně fungovala, měla by mít alespoň 600 porodů ročně, v Prachaticích jich nebylo ani 150. Chápu, že to asi bylo neudržitelné. Je pozitivní, že tam zůstalo gynekologické oddělení. Vnímám to tedy spíše jako racionální rozhodnutí. Jinak si ale představuji lepší zdravotnickou dostupnost, hlavně u ambulancí.
Jak z toho nedostatku lékařů ven?
Je jich málo, to je fakt. A dělají, co mohou. Je potřeba je motivovat finančně. Máme to i v programu Stačilo!, už na školách je třeba začít, například u stomatologů, že jim kompletně pokryjeme studium, období atestace. Ale za to, že nám slíbí, že pak deset patnáct let zůstanou pracovat v českém zdravotnictví.
Pojďme se ještě vrátit ke spolku Svatopluk. Má webové stránky a hledal jsem o něm informace, ale stejně, co je jeho hlavním posláním?
Snažíme se vytvořit společenství lidí, kteří souzní v určitých názorech a hodnotách. Ty hodnoty jsou konzervativní, ať už zleva, nebo zprava. Ale naším zájmem je Česká republika a její občané, vlastenectví. To se snažíme v našem spolku pěstovat. Pořádáme různé besedy, konference i kulturní akce a výlety.
Říkala jste, že vás rodina jako političku podporuje. Máte tři děti, jak třeba vnímají váš postoj, že nejste například příznivcem inkluze ve školách?
Třeba se synem jsme před pár lety probírali hodnocení ve škole. On nerozuměl tomu, že má ve třídě kamaráda s asistentkou, on měl práci mnohem horší než ostatní a dostal jedničku, ostatní ji ale nedostali. Tak jsem mu to vysvětlovala, ale přesto mu to přišlo líto. A mám pocit, že takhle to vnímá spousta dětí. Vím, že s tím má problém i řada učitelů. Obecně si myslím, že by bylo lepší, kdyby si všichni jeli svým tempem ve svých kolektivech. Spíše bych to tedy vrátila před tuto reformu.
Nevedlo by to ale k izolaci dětí? Takhle se spolu všichni učí žít a spolupracovat.
Myslím, že je spousta jiných možností, jak se společně účastnit různých aktivit. Určitě nechci nikoho izolovat.
Také byste chtěla zavést sportovně-brannou výchovu dětí a mládeže. Jak by to mělo vypadat?
Není od věci, abychom posílili naši odolnost, jak fyzickou, tak psychickou. Vyrostla jsem ještě v době, kdy jsme jezdili na branné tábory. Byli jsme třeba celou noc na hlídce a měli spoustu dalších aktivit. Ono, když se dnes řekne branná výchova, tak si hned každý představí komunistický režim a že to s ním nějak souvisí. Ale myslím, že už jsme od roku 1989 dost vzdálení, abychom mohli vnímat, že to nesouvisí s totalitním režimem. Myslím, že je dobré vychovávat naše občany k odolnosti. Můžeme v budoucnu čelit různým hrozbám. Mám na mysli třeba i kybernetické hrozby, blackouty. Pak je dobré, když se toho společnost nezalekne a je schopná reagovat. V tom vnímám tu brannost, která by ve školách měla být.
Tak to pojmenujete jako kurz přežití a je to.
Třeba. Tak to nějak přejmenujme, když máme v některých slovech zátěž. Ale myslím, že je to podstatná věc, abychom měli dostatečnou odolnost.
Také mluvíte o doktrínách ve školství. Co byste tedy ještě chtěla změnit?
Mám na mysli třeba napojení neziskovek na školství. Třeba zjistíme, že děti koukají na nějaký dokument nebo mají přednášku právě od někoho z neziskovky. Někteří mají pocit, že to je moderní, že by to tak mělo být. Pak vidím, že mají v dějepisu téma LGBT komunita v pravěku. Nemyslím si, že tohle je založené na realitě. Je fajn, když se podobná témata řeší v občanské výchově. Ale neměli bychom to do dětí dávat násilím. Pak je snáze napadne, že nejsou ve správném těle jen proto, že jim to stále někdo připomíná.
Na vaše mítinky často chodí právě i studenti a vedou s vámi kritickou debatu.
To mě těší, že chodí. Jsou hodně proti nám, přijdou s tím, že ve Stačilo! jsou jenom komunisti, a když uspějí, tak se tu bude dít to, co před rokem 1989. To je hloupost. Když přijdou a poslouchají nás, tak slyší, že to myslíme jinak. Beru to pozitivně.
Od mladých přejdu ke starším. Navrhujete důchod podle zdravotního stavu, ne podle tabulek. Jak tomu rozumět?
Máme statistické údaje, jak se ve zdraví dožívají ženy a muži. Třeba ženy se dožívají ve zdraví v průměru 63 let. Řekli jsme si, využijme tato čísla a ať lidé pracují ve zdraví.
To znamená pro všechny plošně? Kde na to stát vezme, když takhle pošle dříve do důchodu obrovské množství lidí?
Podívejte, jak zvládáme miliardové zátěže na pomoc Ukrajině. Chceme zastavit válku na Ukrajině, abychom tam přestali posílat tuto pomoc. Stejně tak pět procent HDP na zbrojení. Kde na to vezmeme? Je to o prioritách. Musíme udělat audit a zjistit, kde nám peníze nejvíce unikají, kde být tolik nemusí. Pak může dojít na větší systémové změny.
Když přestaneme podporovat Ukrajinu, kde se zastaví Rusko, na hranicích Slovenska, na našich?
Nemyslím si, že se Rusko chystá do Evropy. Beru to jako velmocenskou hru. Každá akce budí reakci, Rusko sleduje, když prezident Macron svolá koalici ochotných. Pak ukazuje a demonstruje svou sílu a připravenost. Myslím si, že do velké války rozhodně nechce Putin, štváč je právě Evropa. To je můj názor. Takhle to vidím. Proto jsem pro podporu mírových dohod.
Takže, když se budete podílet na nové vládě, bude prioritou stopnout podporu Ukrajině?
Budeme se o to snažit. Tedy je podpora a podpora, jedna věc je dodávání zbraní, čímž se podporuje válka. A pak je tu podpora lidem, kteří to potřebují, ta humanitární podpora je v pořádku.