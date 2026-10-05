Dnes, v pondělí 5. října, seniorku navštívil advokát, se kterým společně vyplnili potřebné podklady potřebné k vyškrtnutí z kandidátky koalice Pro Budějce.
Za ČSSD Věru Novákovou nominovala Marie Paukejová, která sama figuruje na čtvrtém místě uskupení. To se skládá také ze členů KSČM, SOCDEM, PRO či ČSNS a Stačilo! Paukejová tvrdí, že seniorka o všem věděla. „Samozřejmě o tom ví. Osobně k tomu souhlas dala,“ reagovala Paukejová s tím, že se za to zaručuje.
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Redakce iDNES.cz mluvila přímo také s Věrou Novákovou. „Našla jsem se na volebním lístku. Už mě jednou takto na kandidátku dala a také bez mého vědomí,“ brání se Nováková.
Na svém telefonu měla v tu chvíli několik nepřijatých hovorů právě od Marie Paukejové. S tou se v pondělí o celé záležitosti také bavila, když se o věc začala redakce zajímat. Znovu už s ní ale hovořit nechtěla, protože jí to podle jejích slov nebylo příjemné.
Když zjistila, že je na kandidátce, svěřila se s tím své známé, která jí nabídla další pomoc. Ta vyústila právě až v dnešní návštěvu právního zástupce. Ten s ní sepsal potřebný dokument, ověřil podpis a vše poté doručil na magistrát.
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Lhůta pro tento úkon ještě nevypršela, takže by Věra Nováková v pátek a v sobotu neměla být oficiální součástí kandidátky Pro Budějce. Informace o tom, stejně jako o dalších podobných změnách, budou vyvěšené přímo ve volebních místnostech.
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Redakce iDNES.cz kontaktovala také lídra koalice Pro Budějce Richarda Štěpána. Ten vysvětlil, že ČSSD nabídl zhruba pět míst na 45členné kandidátce a pak čekal, až od Marie Paukejové dostane seznam kandidátů. Dál je ale nijak nelustroval. „Se jmény, která jsem dostal, jsem pak šel na úřad. Tak to bylo i se všemi ostatními koaličními partnery,“ konstatoval.
Ještě uvedl, že pokud je skutečně pravda, že o své kandidatuře Věra Nováková nevěděla, tak je připravený se jí osobně omluvit. Ale neznal v tu chvíli další detaily.