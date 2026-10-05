Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Seniorka našla své jméno na volebním lístku, kandidovat přitom nechtěla

Lukáš Marek
  17:11
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Necelý týden před komunálními volbami se v Českých Budějovicích rozhořel pozoruhodný spor. Na kandidátní listině uskupení Pro Budějce figuruje třiaosmdesátiletá Věra Nováková, nominovaná za ČSSD. Jenže seniorka tvrdí, že s kandidaturou nesouhlasila, a když objevila své jméno na volebním lístku, tak ji to hodně překvapilo. Nechává se proto vyškrtnout.

Dnes, v pondělí 5. října, seniorku navštívil advokát, se kterým společně vyplnili potřebné podklady potřebné k vyškrtnutí z kandidátky koalice Pro Budějce.

Za ČSSD Věru Novákovou nominovala Marie Paukejová, která sama figuruje na čtvrtém místě uskupení. To se skládá také ze členů KSČM, SOCDEM, PRO či ČSNS a Stačilo! Paukejová tvrdí, že seniorka o všem věděla. „Samozřejmě o tom ví. Osobně k tomu souhlas dala,“ reagovala Paukejová s tím, že se za to zaručuje.

Kandidáti do komunálních voleb 2026

Redakce iDNES.cz mluvila přímo také s Věrou Novákovou. „Našla jsem se na volebním lístku. Už mě jednou takto na kandidátku dala a také bez mého vědomí,“ brání se Nováková.

Na svém telefonu měla v tu chvíli několik nepřijatých hovorů právě od Marie Paukejové. S tou se v pondělí o celé záležitosti také bavila, když se o věc začala redakce zajímat. Znovu už s ní ale hovořit nechtěla, protože jí to podle jejích slov nebylo příjemné.

Když zjistila, že je na kandidátce, svěřila se s tím své známé, která jí nabídla další pomoc. Ta vyústila právě až v dnešní návštěvu právního zástupce. Ten s ní sepsal potřebný dokument, ověřil podpis a vše poté doručil na magistrát.

Volby 2026 v Českých Budějovicích: kdo kandiduje na primátora

Lhůta pro tento úkon ještě nevypršela, takže by Věra Nováková v pátek a v sobotu neměla být oficiální součástí kandidátky Pro Budějce. Informace o tom, stejně jako o dalších podobných změnách, budou vyvěšené přímo ve volebních místnostech.

Komunální volby v Jihočeském kraji

kandidáti v okresních městech

Redakce iDNES.cz kontaktovala také lídra koalice Pro Budějce Richarda Štěpána. Ten vysvětlil, že ČSSD nabídl zhruba pět míst na 45členné kandidátce a pak čekal, až od Marie Paukejové dostane seznam kandidátů. Dál je ale nijak nelustroval. „Se jmény, která jsem dostal, jsem pak šel na úřad. Tak to bylo i se všemi ostatními koaličními partnery,“ konstatoval.

Ještě uvedl, že pokud je skutečně pravda, že o své kandidatuře Věra Nováková nevěděla, tak je připravený se jí osobně omluvit. Ale neznal v tu chvíli další detaily.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Vysychající Lipno odhalilo náhrobky, vorový kanál i staré nádraží

Vodní nádrž Lipno stále přichází o vodu kvůli slabým přítokům. V Nové Peci u...

Lipno je plné už jen z poloviny a voda se „ztrácí“ dál. Zatím vydatně neprší a ani předpovědi nejsou příliš optimistické. Vydali jsme se proto s fotoaparátem na různá místa lipenské přehrady, která...

Voda v Lipně dál ubývá, přehrada je na polovině kapacity. Místní vyhlížejí Srdce Vltavy

V horní části lipenské přehrady se Vltava vrátila do původního koryta. Na...

Kvůli dlouhodobému suchu chybí v lipenské přehradě více než 124 milionů krychlových metrů vody. Přehrada je na polovině své kapacity. Kvůli suchu klesla hladina i na dalších nádržích na vltavské...

Hýbat nohama neumím. Radši nabízím reformu, řekl Martin Kuba před volbami

Martin Kuba

Hejtman a bývalý ministr průmyslu Martin Kuba posílá do voleb kolem dvou a půl tisíce kandidátů, když se počítá i spolupráce s hnutím MY a dalšími. Důležitý je pro něj výsledek hlavně doma v Českých...

Třinec je po otočce dál stoprocentní, slaví i Dynamo či Plzeň. Sparta znovu prohrála

Třinecký útočník Marko Daňo se raduje z gólu Filipa Pyrochtyna.

Šest zápasů, šest tříbodových výher. Třinec zatím hokejovou extraligou prochází naprosto suverénně, a to platí i po úterním zápase s Kladnem, ačkoliv Oceláři už po osmi minutách prohrávali o dva...

Třinec stále neporažen. Pardubice ovládly šlágr s Kometou, poprvé slaví Vítkovice

Třinecký kapitán Martin Růžička oslavuje vstřelený gól.

Hokejová extraliga v neděli vstoupila do 5. kola. Pardubice zvítězily 5:3 ve šlágru proti Kometě Brno, v oslabení rozhodl Mandát. Kladno poprvé v sezoně nebodovalo, když doma podlehlo 1:4 Olomouci....

ONLINE: Budějovice - Kometa 0:0. Domácí se v dohrávce chtějí vrátit na vítěznou vlnu

Sledujeme online
Českobudějovický gólman Klouček v akci proti Brnu.

Pondělní dohrávkou končí 8. kolo hokejové extraligy. České Budějovice v něm hostí brněnskou Kometu a chtějí navázat na dobrou bilanci v domácím prostředí. Jihomoravané se zase opírají o tři výhry z...

5. října 2026  17:20

Seniorka našla své jméno na volebním lístku, kandidovat přitom nechtěla

ilustrační snímek

Necelý týden před komunálními volbami se v Českých Budějovicích rozhořel pozoruhodný spor. Na kandidátní listině uskupení Pro Budějce figuruje třiaosmdesátiletá Věra Nováková, nominovaná za ČSSD....

5. října 2026  17:11

Chtěl Dynamu část dluhu odpustit. Ozvou se další věřitelé, má jasno Kladrubský

Trenér Českých Budějovic Jiří Kladrubský

Jednou to zažil jako hráč, teď se do podobné situace dostal jako trenér. Českobudějovický odchovanec a bývalý kouč Jiří Kladrubský společně s dalšími dvěma subjekty podal insolvenční návrh na...

5. října 2026  15:47

Nejen Šumava. Na jihu Čech jsou stovky kontaminovaných lokalit, ukazuje mapa

Premium
Vybraná firma začala likvidovat jedovaté látky uložené v areálu ve Lhenicích na...

Na jihu Čech přežívají stovky kontaminovaných lokalit stejně nebo i více nebezpečných jako po armádě na Šumavě. Většina odpadů pochází z dob minulého režimu. Nejvíc takových míst je v krajském městě.

5. října 2026

Volby 2026 v Českých Budějovicích: kdo kandiduje na primátora

Ve volbách 9. a 10. října 2026 lidé rozhodnou o obsazení magistrátu Českých Budějovic.

Komunální volby 2026 v Českých Budějovicích se konají 9. a 10. října a voliči v nich rozhodnou o obsazení 45 křesel v Zastupitelstvu města České Budějovice. O jejich hlasy se uchází 10...

5. října 2026  13:54

Soud zahájil insolvenční řízení s Dynamem. Bývalému trenérovi dluží přes půl milionu

Na Ede čekali před zahájením jednání zástupci okresního soudu s obsílkou. (14....

Jihočeský krajský soud dnes zahájil insolvenční řízení s fotbalovým klubem Dynamo České Budějovice. Podle návrhu dluží třetiligový klub třem subjektům přibližně 850 tisíc korun. Vyplývá to z...

5. října 2026  12:49

Dva mladí orli vypadli z hnízda, zachránil je cyklista. Teď je vypustili do přírody

Dva mladé orly mořské vypustili ze záchranné stanice v Hrachově do volné...

Zhruba čtyři měsíce strávili dva mladí orli mořští v Záchranné stanici v Hrachově u Sedlčan. Převezli je tam z lesa u Plané nad Lužnicí, kde je našel cyklista, když jejich hnízdo spadlo ze stromu při...

5. října 2026  12:33

Bývalou porodnici předělali na Kolečko, naučí lidi zvládat život po vážném úrazu

Chráněné bydlení Kolečko vzniklo z bývalé porodnice. Součástí vybavení jsou...

Jediné v Česku a v některých ohledech ještě dál než ve Švýcarsku. Tak popisují autoři nové chráněné bydlení Kolečko v Prachaticích. Zařízení vybudované na místě bývalé porodnice má pomáhat lidem po...

5. října 2026  9:51

Na jihu Čech zasahovali u dvou nehod. Letadlo vyjelo z dráhy a spadl parašutista

Pilot s letadlem Sting RG nezvládl přistávací manévr na letišti Hosín a stroj...

Policisté v neděli na jihu Čech řešili nehodu letadla v Hosíně na Českobudějovicku a pád parašutisty v Blažejově na Jindřichohradecku. Posádka letadla vyvázla bez vážných zranění, výsadkář při dopadu...

4. října 2026  19:25,  aktualizováno  5. 10. 8:26

U Starého Pelhřimova zemřel motorkář, policie hledá svědky

ilustrační snímek

Při dopravní nehodě u Pelhřimova zemřel v neděli po poledni motocyklista. Tragická nehoda se stala na silnici I/19 ve směru od Humpolce na Tábor mezi čerpací stanicí Shell a Starým Pelhřimovem.

4. října 2026  19:17

Toalety v nové hale budou podle anglických norem. Na sport už chodí víc žen

Centrum míčových sportů bude stát před areálem výstaviště.

Vysoký komfort sportovců i diváků a maximální funkčnost, počet toalet podle anglických norem, teplotní mapy fasády. Při projektování Národního centra míčových sportů v Českých Budějovicích se myslí...

4. října 2026  9:52

Při srážce sanitky s autem v Soběslavi se zranil řidič, pacient a záchranář

ilustrační snímek

V Soběslavi na Táborsku se v sobotu srazil sanitní vůz jihočeské záchranné služby a osobní automobil. Lehce se zranil řidič, záchranář a převážený pacient, informoval novináře mluvčí jihočeské...

3. října 2026  16:06,  aktualizováno  17:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.