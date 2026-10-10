Tomáš Fiala je ředitelem strakonické nemocnice a poté, co jihočeský hejtman Martin Kuba opustil ODS a založil hnutí Naše Česko, se přidal na jeho stranu.
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V senátním obvodu číslo 12 má po sečtení více než 75 procent okrsků přes 58 procent hlasů.
„Máme z toho radost, je naše první vlaštovka, snad to dotáhne do vítězného konce. Ale přistupujeme k tomu s pokorou, nechceme to zakřiknout,“ komentoval průběžné výsledky senátor Zbyněk Sýkora, který je ve štábu Našeho Česka v Českých Budějovicích.
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Na dotaz, jestli je cílem hnutí mít vlastní senátorský klub, odpověděl, že to je priorita Našeho Česka.
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„Určitě nechceme zůstat nezařazení. Pokud nebudeme mít vlastní klub, další možností je rozšíření již stávajícího klubu. Ale jak to bude, na to se ptejte až po volbách,“ dodal.
Průběžné výsledky těší i lídra Našeho Česka Martina Kubu. „Dnes večer bychom mohli mít prvního obhájeného senátora, na což jsme tak trochu sázeli, ale máme z toho radost,“ prohlásil.
Další dva kandidáti na Strakonicku jsou zatím pozadu. Miroslav Ušatý (Svobodní) má necelých 23 procent a Jana Hrdinová (KDU-ČSL) zatím získala necelých 20 procent.