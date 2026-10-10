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Výsledky voleb do Senátu: Tomáš Fiala míří na Strakonicku k obhajobě už v prvním kole

Autor:
  16:46

Tomáš Fiala | foto: Marek Podhora, MAFRA

Po sečtení více než 75 procent okrsků v senátním obvodu Strakonice vede kandidát Tomáš Fiala (Naše Česko), který křeslo obhajuje. S 57,5 procenty hlasů vede s velkým náskokem před Miroslavem Ušatým (Svobodní) a Janou Hrdinovou (KDU-ČSL).

Výsledky voleb 2026

Tomáš Fiala je ředitelem strakonické nemocnice a poté, co jihočeský hejtman Martin Kuba opustil ODS a založil hnutí Naše Česko, se přidal na jeho stranu.

Volby online zde

V senátním obvodu číslo 12 má po sečtení více než 75 procent okrsků přes 58 procent hlasů.

„Máme z toho radost, je naše první vlaštovka, snad to dotáhne do vítězného konce. Ale přistupujeme k tomu s pokorou, nechceme to zakřiknout,“ komentoval průběžné výsledky senátor Zbyněk Sýkora, který je ve štábu Našeho Česka v Českých Budějovicích.

Volby do Senátu 2026: kde se letos volí senátoři a kdo kandiduje

Na dotaz, jestli je cílem hnutí mít vlastní senátorský klub, odpověděl, že to je priorita Našeho Česka.

Volby 2026 OBRAZEM

Vysypáváni volební urny ve volební místnosti. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Vysypáváni volební urny ve volební místnosti. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
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Volební štáb Motoristé sobě v Praze. Na snímku Pražská lídryně Motoristů Klára Sovová. (10. října 2026)
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„Určitě nechceme zůstat nezařazení. Pokud nebudeme mít vlastní klub, další možností je rozšíření již stávajícího klubu. Ale jak to bude, na to se ptejte až po volbách,“ dodal.

Průběžné výsledky těší i lídra Našeho Česka Martina Kubu. „Dnes večer bychom mohli mít prvního obhájeného senátora, na což jsme tak trochu sázeli, ale máme z toho radost,“ prohlásil.

Další dva kandidáti na Strakonicku jsou zatím pozadu. Miroslav Ušatý (Svobodní) má necelých 23 procent a Jana Hrdinová (KDU-ČSL) zatím získala necelých 20 procent.

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Výsledky voleb do Senátu: Tomáš Fiala míří na Strakonicku k obhajobě už v prvním kole

Tomáš Fiala

Po sečtení více než 75 procent okrsků v senátním obvodu Strakonice vede kandidát Tomáš Fiala (Naše Česko), který křeslo obhajuje. S 57,5 procenty hlasů vede s velkým náskokem před Miroslavem Ušatým...

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