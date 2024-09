V českobudějovickém obvodu míří za vítězstvím Zbyněk Sýkora z ODS

Po sečtení třetiny okrsků měl Sýkora přibližně 66 procent všech hlasů a téměř dvojnásobek oproti svému kandidátovi Ladislavu Ondřichovi.

Podobné to bylo v obvodu České Budějovice, kam spadají také obce z Třeboňska, už v prvním kole.

V boji o senátorské křeslo nasbíral Sýkora bezmála 40 procent hlasů. Ladislav Ondřich téměř 22 procent. „Věřili jsme si s kolegy na druhé kolo. A to se podařilo,“ uvedl 40letý Sýkora.

Často slyšel otázku, koho by si přál do druhého kola. „Nejsem tradiční politik, který by něco počítal. Cítím se stále hlavně jako sportovec. Takže v politice nekoukám nalevo ani napravo, vím, co chci, a určitě chci vyhrát,“ reagoval.

Sýkora je radním v Českých Budějovicích, zároveň předsedou Českého paralympijského výboru, takže počítá i s tím, že se v případě úspěchu nějaké funkce vzdá.

„Moje srdcová záležitost je parasport, ten nikdy neopustím. A dokud budou v tomto prostředí chtít, abych byl v jeho čele, tak budu. Senátor je výzva, která je s tím úzce spojená, a já bych se tam chtěl věnovat právě tématům parasportu. Všechny ostatní aktivity jsem připravený významně utlumit nebo opustit,“ konstatoval Sýkora. Variantou tak podle něj je i to, že rezignuje na post radního.

Ondřich také komentoval výsledky prvního kola. „Doufal jsem, že budu mít dobrý výsledek i vzhledem k tomu, že jsem čtrnáct let vedl letiště a lidé by mě tu mohli znát,“ sdělil 61letý Ondřich.

O senátorské křeslo v okrsku České Budějovice se utkalo šest kandidátů. Třetí byl v prvním kole s odstupem jednoho procenta bývalý českobudějovický primátor Juraj Thoma (Občané pro Budějovice, kandidoval za STAN). „Bez ohledu na výsledek budu osobně rád, pokud náš volební obvod získá silného kandidáta, který bude v Senátu hájit hlasitě potřeby našeho města a kraje. Jihočeši si to zaslouží,“ vzkázal 55letý Thoma.