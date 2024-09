Ukažme dětem, že technika může bavit, míní lídr hnutí ANO Kubíček

Hejtman křeslo obhajuje, vy jste lídrem poprvé. Znám vás z politiky spíše jako člověka, který hrál důležitou roli hlavně v zákulisí a navenek tolik nevystupoval. Co se změnilo?

Jsem poslancem parlamentu, pracuji v hospodářském výboru a hodně se soustředím na energetiku, také v Budějovicích se angažuji v oblasti energetiky a teplárenství. A nějakým způsobem to uzrálo a rozhodl jsem se, že jsem připravený na sto procent pracovat pro Jihočeský kraj.

Když na sto procent, znamená to, že byste složil funkci poslance?

Pokud bych se stal hejtmanem, tak jsem připravený pozici v parlamentu opustit. Přiznám se, že jsem uvažoval o tom, že by mohl být jedničkou i někdo jiný. Ale pak při výběru převážilo i to, že mám přesah do vládní politiky, což je pro hejtmana také důležité.

Předpokládáte, že se o vítězství utkáte s ODS?

I vy víte, jaká je situace v Jihočeském kraji, že se o to asi poperou dvě nejsilnější strany zastupitelstva.

A co následná povolební spolupráce?

Cílem každého politika je vyhrát. Takže by se mi nejvíce líbilo, kdyby ANO vyhrálo a pak se mohlo rozhodnout, jestli potřebuje a případně jakého chce partnera. Problematické jsou pro mě maximálně nějaké osoby nebo antisystémové strany. Jinak je ta možná spolupráce velmi otevřená.

Roman Kubíček (61 let) Bývalý stíhací pilot sloužil do roku 1996 u protivzdušné obrany. Létal na českých letounech i na nadzvukových strojích MiG. Později zastával technické a manažerské funkce ve výrobních a obchodních podnicích. V roce 2002 pracoval na ministerstvu dopravy. Od roku 2003 působil jako výrobní manažer. Od října 2013 je poslanec, v letech 2016 až 2020 byl zastupitel Jihočeského kraje, od roku 2014 je zastupitel města České Budějovice, kde byl také dlouho radním. Je členem předsednictva hnutí ANO 2011.

Jak moc výsledky ovlivní nálada společnosti směrem k vládě?

Ta celorepubliková nálada do toho zasáhne jednoznačně. Na druhou stranu Jihočeský kraj je v tom trochu jiný s ohledem na práci zdejšího hejtmana. Celá řada věcí se zde dělá dobře. Takže například s hlasováním v Ústeckém či Moravskoslezském kraji to na jihu může být hodně odlišné.

Čekal bych, že dva hlavní soupeři budou chtít před volbami využít každého zaváhání toho druhého. Vy jste si ale i v duelu na serveru iDNES.cz hodně rozuměli.

Nechci být tou silou, která boří. ANO je v opozici na krajské půdě i v budějovickém zastupitelstvu, ale spolupracujeme a pomáháme posouvat spoustu projekt. S hejtmanem spolu často jednáme. Můžeme se v něčem rozcházet, ale každý chceme, aby se kraji dařilo. Ta vize pak musí být podobná. Tyto krajské volby nejsou o tom, jestli volit Andreje Babiše, nebo Petra Fialu.

Na co byste tedy navázal, pokud se stanete hejtmanem?

Chválím například Krajský investiční fond, který dokáže pomáhat i menším obcím, jež by si jinak nemohly některé projekty dovolit. Dokážu si představit i vyšší částku v tomto fondu. Ale vnímám i problémy.

Povídejte.

Sportovní funkcionáři a mnozí starostové upozorňují, že jim chybí finance právě na sport. Řešit to měla Národní sportovní agentura (NSA), kde je ale o miliardy korun méně, než mělo být. Problém pak mají především malé kluby, třeba na vesnicích. I tam potřebují udržovat šatny, hřiště a další zázemí. Většinou to dělají s nadšením a nic za to vlastně nemají. Už jsme se o tom dříve bavili, že na jejich projekty by mohl dát kraj třetinu, NSA také a klub s obcí tu poslední část.

Mluvil jste o tom, že při kampani objíždíte desítky obcí. I jejich obyvatelé někde dlouho čekají na zlepšení dopravní obslužnosti. Na jihu Čech stále není integrovaný dopravní systém (IDS). To sice není všelék, ale podporujete tento zásadní projekt?

Jednoznačně ano. Je to cesta dopředu, ať už jde například o jednotnou jízdenku, větší přehlednost a tak dále. Systém musí být spolehlivý a předvídatelný.

To by ale měl zajišťovat i tak Jikord, krajská společnost, která organizuje hromadnou dopravu na jihu Čech. Funguje podle vás dobře? Vzpomínám si, že když vznikl menší IDS na Budějovicku, tak potom dlouho spousta cestujících ani nevěděla, jak jeho výhody využívat.

Určitě si zaslouží udělat nějakou revizi. A ve chvíli, kdy se spustí IDS napříč celým krajem, tak je popularizace toho projektu nezbytná až do těch nejmenších vesnic. Vždy říkám, když vám něco nejde a jinde to funguje perfektně, jděte tam, inspirujte se a pak to zaveďte u vás. IDS funguje dobře třeba v Jihomoravském a Plzeňském kraji. Takže proč od nich některé věci neopsat.

Na začátku jste zmínil, že je vaším velkým tématem energetika. Kromě budějovické teplárny chce mít spalovny, tedy zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO), i několik dalších měst. Jak to vnímáte? Dokážou se uživit, bude pro ně dost odpadu?

To je velmi zásadní věc. V Plzeňském kraji, když se mluvilo o stavbě ZEVO Chotíkov, bylo ve hře hned sedm projektů. Nakonec stojí jen Chotíkov a dnes je Plzeň nadšená, že ho má, protože odtud čerpá třeba vyrobené teplo. Co se týká ZEVO v Budějovicích, tak zde má jednoznačně smysl s ohledem na velkou aglomeraci. A neodsuzuji ani projekt v Plané u Tábora, který je soukromý a zasazený do průmyslové zóny. Tam tomu naprosto rozumím. Kdybychom se bavili o Písku, tak už mám velké pochybnosti. Musí to vycházet i ekonomicky. O tom bych mohl vyprávět hodinu.

Přesto i proti budějovickému ZEVO existuje určitý odpor hlavně od obyvatel z okolí, kde má stát, tedy z Vráta.

Řekl bych, že se to díky osvětě a kampaním daří postupně otáčet. Ale samozřejmě jsem zaznamenal odpor místních skupin. Myslím, že se ale ve společnosti postoj mění. Lidé si uvědomují, že není možné stále pálit uhlí a vedle toho nechat ležet odpad, který lze takhle dobře využít. Vedení budějovické teplárny na projektu ZEVO odvedlo velký kus práce, mimo jiné představilo rozvojovou studii celého území, což vypadá velmi dobře a ve výsledku obecně nikdo nepozná, že je poblíž nějaké zařízení na energetické zpracování odpadu. Inspirovali se v těch nejvíce ekologických projektech, které jsou v severských zemích. Navíc ZEVO přispěje i k tomu, že bude cena tepla dál stabilní a relativně levná.

Vy podporujete také projekt malého modulárního reaktoru tady na jihu Čech.

Velmi oceňuji, že se u nás dělají kroky k tomu, aby se projekt soustředil právě tady. My ale musíme udělat ještě jednu důležitou věc. Musíme otočit školství směrem, abychom měli více technických odborníků a méně sociálních inženýrů. Ale nechci to dělat silou. I v tomto případě si myslím, že nelze člověka nutit. Je to boj o změně v uvažování samotných studentů.

Takže třeba vytrvalou kampaní a přesvědčováním, že v jádru je budoucnost, že si tak mohou studenti zajistit do budoucna prestižní a zajímavé zaměstnání?

Ten problém vzniká ještě dříve, už na základní škole. Chodil jsem na základní školu v Bavorově, kde nás pan ředitel dokázal učit matematiku zajímavým způsobem, takže pro nás tento předmět nebyl žádným strašákem. Z mých spolužáků pak hned osm dalších vystudovalo technické obory, a to není na jednu třídu v malém městě málo. Takže je to o tom, jakým způsobem budeme učit děti už na základní škole. A také ukázat, že si dnes kvalitní instalatér, topenář a další řemeslník zajistí skvělé živobytí.

Přesto se na řemesla žáci po devítce nijak nehrnou. Může v tom kraj nějak zasáhnout?

Jde to těžko, nutná je osvěta a tu by mělo dělat především ministerstvo školství. A jde to opět už od základní školy. Měl jsem výhodu, že jsem ze statku, a tak jsem se dostal k pile, motyce, šroubovákům a dalšímu nářadí a všechno si zkusil. Dnes nemám problém udělat cokoliv na domě. Jenže vím, že dílny, jak se tomu říkalo, nebo prostě praktická výuka ve školách hodně chybí. Spousta dětí nemá šanci dostat se k tomu, aby se naučila pracovat s nářadím. Přitom by to mnohé mohlo chytnout a zůstali by u toho. Došlo to tak daleko, že je problém sehnat instalatéra, který bude včas k mání. Proto bychom měli u dětí vytvářet tu motivaci už na základní škole.

Pokud byste se stal hejtmanem, do čeho byste se pustil jako první?

Na tohle se mě často ptají, ale je to trochu nesmyslné. Máte tady nastartované věci, které je třeba dotáhnout. Je třeba dokončit silnice a obchvaty, je třeba dokončit spoustu programů, zajistit, aby přibývala lůžka sociální péče, a tak dále. Kraj je jeden, problémy jsou také jenom jedny, takže to není tak, že budeme najednou dělat vše úplně jinak. My ale říkáme jednu věc, my musíme brutálně tlačit na vládu, aby více ekonomicky pomáhala krajům.